กองทุนพัฒนาสื่อฯ มอบรางวัล “หนูได้ธรรม” โชว์ผลงานเด็กไทยผลิตสื่อธรรมมะในชีวิตประจำวัน เข้าถึงเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2567 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัว Virtual Exhibition รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านสื่อพระพุทธศาสนาไว้ในระบบออนไลน์ในงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้าง สันติสุข ปีที่ 3 “สื่อ เตือน สติ” โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อฯ ภาคีเครือข่ายและ นักท่องที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงาน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้นหนูได้ธรรม ในหัวข้อ “การให้ข้อคิดธรรมะใน ชีวิตประจำวัน” โดยกองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดพื้นที่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด โดยมีผู้ได้รางวัล ดังนี้รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่ผลงาน : Little great thing ผลงานจาก : ทีม Tortake Houseมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียนรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่1. ผลงาน : ในวันนี้ที่ไม่มี... ผลงานจาก : นายพงศกร แซ่อึ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา2. ผลงาน : จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ผลงานจาก : ทีมเปรี้ยวกว่าหัวน้ำส้ม ไก่ต้มน้ำปลามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมรางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้แก่1. ผลงาน : 5 หลักธรรม นำชีวิต ผลงานจาก : ทีมโรงเรียนชัยบาดาล T02โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี2. ผลงาน : ผีตื่นธรรม ผลงานจาก : ทีม SRLโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จังหวัดอุดรธานี3. ผลงาน : ทัณฑ์บน ผลงานจาก : ทีม jodfilmโรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา4. ผลงาน : ความสำเร็จของ ด.ญ.วารี ผลงานจาก : ทีมรวมใจโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี5. ผลงาน : ผูกมิตรด้วยสังคหวัตถุ 4 ผลงานจาก : นายจิรเมธ น้อยเมืองมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ6. ผลงาน : Real or Fake สัจจะ 5 ประการ ผลงานจาก : ทีม Real or Fakeโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช7. ผลงาน : AI ตื่นธรรม ผลงานจาก : ทีม DEKWCSโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา8. ผลงาน : คบคนพาลพาลพาไปหาผิด แล้วถ้าคบบัณฑิตชีวิตได้อะไร ?ผลงานจาก : ทีมโรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดชัยภูมิ9. ผลงาน : หลักธรรมประจำใจ สุ จิ ปุ ลิ หัวใจนักปราชญ์ผลงานจาก : ด.ช.ณฐชยนต์ ชยาวิวัฒน์กุล โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี10. ผลงาน : สมาธิสู่ปัญญา ผลงานจาก : ทีมพุทธาทีมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เล็งเห็นถึงความสามารถของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาในปัจจุบัน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อฯ จึงใช้พื้นที่ในงาน มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้าง สันติสุข ปีที่ 3 “สื่อ เตือน สติ” จัดโครงการประกวดคลิปสั้น “หนูได้ธรรม” โดยนำเสนอประเด็นเรื่องใกล้ตัว ธรรมะในชีวิตประจำวันมาเป็นหัวข้อในการประกวด ปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก มีเยาวชนส่งผลงานคลิป สั้นเข้าประกวดเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึงเท่าตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่ชื่นชมและภูมิใจที่เด็กไทยนำเวลามาสร้างสรรค์สื่อที่มี ประโยชน์ กองทุนพัฒนาสื่อฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการ ประกวดในครั้งนี้กิจกรรมภายในงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 3 “สื่อ เตือน สติ” มีการจัดแสดง นิทรรศการแบบผสมผสาน กิจกรรมสุขาใจ โดยทีมอาสาธนาคารสติ เครือข่ายชีวิตสิกขา รับฟังการเสวนา สื่อสารธรรมจากวิทยากร พระสุธีวชิรปฏิภาณ (พระมหาวีรพล), คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคุณแอน ศศวรรณ จิรายุส สนทนาเพลงธรรมะพุทธประวัติ รำลึก “ครูเพลิน พรหมแดน” โดย ดร. ธนกร ศรีสุขใส, คุณศิรินทรา นิยากร และคุณแพนเค้ก ดร.เขมนิจ จามิกรณ์สามารถติดตามสื่อธรรมมะนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Exhibition มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 “สื่อ เตือน สติ” ได้ทาง www.buddhistmedia.thaimediafund.or.th