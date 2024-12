กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รุกจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สื่อ เตือน สติ”

เมื่อวันที่ 13 ธค. 2567 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้า จัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สื่อ เตือน สติ” ในรูปแบบกิจกรรมสื่อผสมผสานอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เข้าถึงได้โดยง่าย ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2567ท่านพระครูวินัยธรจีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม (ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์) กล่าวสัมโมทนียกถา นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) (ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส) กล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 “สื่อ เตือน สติ” ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการส่งเสริมสร้างสรรค์ ผลักดันทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจเสริมสร้างระบบนิเวศและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรม พัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อเสริมพลังสร้างสรรค์ให้คนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม มีความยินดีที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา โดยเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบกิจกรรมสื่อผสมผสานอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เข้าถึงได้โดยง่าย ผ่านการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 3 ในรูปแบบ On Ground Event ซึ่งได้รับความกรุณาจาก วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สื่อ เตือน สติ” เผยแพร่สื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินมายังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2567ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมทั้งในรูปแบบ On Ground Event และ Online Event สร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าถึงสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้โดยง่าย โดยการจัดงานพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 โดยปีนี้ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดภายใต้แนวคิด “สื่อ เตือน สติ” ซึ่งมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ที่มาชมงานครั้งนี้ ได้รับสาระ ความรู้ หลักธรรม หลักคิด รวมถึงความสนุกสนานเบิกบานใจ ต้องการให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการเจริญปัญญาโดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการมาประยุกต์เป็นให้เป็นหลักธรรมนำสุขทั้งนี้ กิจกรรมในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ได้มีการเปิดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 “สื่อ เตือน สติ” ในรูปแบบ On Ground Event เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจ ได้เข้าชมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการแบบผสมผสาน กิจกรรมสุขาใจ นำโดย ครูโกโก้ กกกร ทีมอาสาธนาคารสติ เครือข่ายชีวิตสิกขา รับฟังการเสวนาธรรมจากวิทยากร รศ.สุเชาว์ พลอยชุม, คุณเพชรี พรหมช่วย,คุณฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ และการแสดงจากผู้รับทุนโครงการเมตะดนตรีไทย ระนาดไทยเมตะเวิร์ส โดยงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 “สื่อ เตือน สติ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนกิจกรรมในวันที่ 14 ธันวาคม 2567 จะเป็นการเปิดงานในรูปแบบ Online Event ซึ่งประชาชนผู้สนใจ สามารถศึกษาธรรมในรูปแบบดิจิทัล ได้อย่างสะดวกผ่านระบบออนไลน์ทาง www.tmfbuddhistmedia.thaimediafund.or.th ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลธรรมะอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เข้าถึงได้โดยง่าย โดยรวบรวมผลงานด้านพุทธศาสนามาแบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ อ่านธรรม ดูธรรม ฟังธรรม ท่องเที่ยวธรรม และ สนทนาธรรม