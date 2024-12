ททท. ผุดไอเดีย Pop-up Workspace ท่องเที่ยวพร้อมทำงานต่อยอดความสำเร็จโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 2 เที่ยววันธรรมดา Voucher 100 เดียวเที่ยวได้งาน

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. เดินหน้าส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศผ่านแคมเปญและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจนถึงช่วงต้นปี ซึ่งถือเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season) ของประเทศไทยทั้งนี้ เพื่อเพิ่มแรงส่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ททท. จึงเร่งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงวันธรรมดา โดยเฉพาะการเดินทางในรูปแบบ Workation ซึ่งเป็นกระแสการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมโดยต่อยอดความสำเร็จด้วยการจัดโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 2 ขึ้น มุ่งตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย Digital nomads และ Remote workers ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้ (Work from home) ซึ่งนำไปสู่การทำงานจากหลากหลายพื้นที่ (Work from anywhere) ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน การจัดโครงการในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวในวันธรรมดา (Weekday) เพิ่มจำนวนวันพักเฉลี่ย และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นรองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ททท. กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 2 ในครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จในปีที่ 2 ภายใต้แคมเปญ Workation Thailand ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 ด้วยเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนั้น สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในวันธรรมดาได้มากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มวันพักค้างของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิด Long stay และเกิดการใช้จ่ายต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยในครั้งนี้มีความพิเศษจากปีก่อน ด้วยการนำตู้ Pop-up workspace ซึ่งเป็น Portable office หรือออฟฟิศขนาดเล็กไปติดตั้งยังแหล่งท่องเที่ยวหรือบริเวณละแวกใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 5 จุด ได้แก่ สยาม กรุงเทพมหานคร, เซ็นทรัล พัทยา จังหวัดชลบุรี, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นพื้นที่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปใช้ทำงานในบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยสามารถติดตามรายละเอียดจุดติดตั้งและระยะเวลาได้ที่ www.tourismthailand.org/workationthailand นอกจากนี้โครงการยังมีการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผ่านการแจก Voucher 100 เดียวเที่ยวได้งาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกเดินทางของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรม Pop up workspace บริการออฟฟิศขนาดเล็กด้วยตู้ Pop-up workspace โดยภายในตู้ถูกออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการทำงานโดยเฉพาะ อาทิ จอสำหรับการประชุม เครื่องปรินต์ ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต และโต๊ะทำงาน พร้อมให้บริการในการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถจองคิวเพื่อใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand นอกจากนี้ ยังเสริมความพิเศษด้วย แคมเปญ 100 เดียวเที่ยวได้งาน รวบรวมดีลสุดพิเศษในรูปแบบ Voucher จากสายการบินและสถานประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มาเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวในราคาเพียง 100 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailandอาทิ บัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินแอร์เอเชีย โรงแรมที่พัก : ศาลา เขาใหญ่, บันยันทรี ภูเก็ต, พูลแมนเขาหลัก รีสอร์ต ร้านอาหาร : Coffee Bean by Dao, Black Canyon, Starbucks Coffee และ กิจกรรมการท่องเที่ยว : สวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส, วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล เป็นต้น โดยจะจัดรอบกิจกรรม 4 ครั้ง ทุก ๆ วันที่ 20 ของเดือนธันวาคม 2567 เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2568 พิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการตู้ Pop-up workspace จะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อ Voucher จากสถานประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในราคา 100 บาท โดยมีรอบพิเศษ จำนวน 2 รอบ ได้แก่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 และ 1 มีนาคม 2568ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @workationthailand