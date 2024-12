อัตราการสูบบุหรี่และการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอเมริกันต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ อย. สหรัฐฯ ชูกฎหมายคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้ผล

ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือในระดับชาติ รัฐ ท้องถิ่น และชุมชน โดย อย. สหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการออกมาตรการควบคุมที่ครอบคลุมและเข็มแข็ง และนโยบายเหล่านี้มีส่วนช่วยให้อัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนลดลงจาก 4.7 ล้านคนในปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มก่อตั้งศูนย์ควบคุมยาสูบ เหลือ 2.25 ล้านคนในปี 2024อย่างไรก็ตาม ดร. คิงส์ย้ำว่างานของ อย. สหรัฐฯ ยังไม่เสร็จสิ้น สิ่งที่ อย. สหรัฐฯ กำลังให้ความสำคัญคือการผ่านกฎหมายอายุขั้นต่ำ 21 ปีสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตรการของ อย. สหรัฐฯ เพื่อปกป้องเยาวชนยังรวมถึงการออกใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ อย. สหรัฐฯ ได้พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 26 ล้านรายการ และปฏิเสธการให้ใบอนุญาตแก่บุหรี่ไฟฟ้าที่มีการออกแบบและรสชาติที่อาจจะดึงดูดเยาวชน เช่น รสผลไม้ รสลูกอม ขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 34 รายการ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติยาสูบและเมนทอล สามารถทำการตลาดได้ หลังจากชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์ที่มีต่อผู้ใหญ่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ และมีความเสี่ยงต่อเยาวชนในระดับที่ยอมรับได้มาตรการของ อย. สหรัฐฯ ยังรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น การส่งจดหมายเตือน การปรับผู้กระทำผิด และการยึดของกลาง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ อย. สหรัฐฯ ยังร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และจัดตั้งคณะทำงานพิเศษระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในด้านการให้ความรู้ อย. สหรัฐฯ ได้เปิดตัวแคมเปญรณรงค์ “The Real Cost” ซึ่งเป็นแคมเปญที่ได้รับรางวัลระดับชาติ โดยช่วยป้องกันเยาวชนหลายแสนคนไม่ให้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แคมเปญนี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ใช้ไปสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของสังคมได้ถึง 180 ดอลลาร์ นอกจากนี้ อย. สหรัฐฯ ยังให้ข้อมูลและทรัพยากรฟรีแก่ผู้ปกครองและครู ผ่านศูนย์ทรัพยากรด้านการป้องกันและการศึกษาเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแม้ความสำเร็จนี้จะเป็นที่น่าพอใจ แต่ อย. สหรัฐฯ ยืนยันว่าจะไม่หยุดดำเนินการเพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป้าหมายสูงสุดคือการทำให้โรคและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่กลายเป็นอดีต เพื่อสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นสำหรับเยาวชนในประเทศที่มา Youth Tobacco Product Use Continues to Decline as FDA Actions Build Momentum | FDA