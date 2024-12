มอนเดลีซ ประเทศไทย เผยมุมมองความสำเร็จ พลิกเกมการตลาดด้วยแนวคิดโดนใจผู้บริโภค พร้อมสร้างโอกาสเติบโตให้คนรุ่นใหม่ ผ่านสองผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง

ปี 2567 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจับตามองสำหรับ มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้กลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์ทำให้สามารถครองใจผู้บริโภคไทย อาทิ แคมเปญไวรัล Oreo Pokémon การเปิดตัวลูกอม ฮอลล์ เอ็กซ์เอส รสชาติใหม่ “โคล่า ชิลล์” และ “เลมอน โซดา” รวมถึง เดนทีน สแปลช ลิ้นจี่ หมากฝรั่งเสริมคุณประโยชน์ด้วย “คอลลาเจนและวิตามินซี” และการคอลแลบระดับโลกระหว่าง โอรีโอ และ โคคา-โคล่า ที่ช่วยผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งในทุกหมวดหมู่สินค้าของมอนเดลีซท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว การขับเคลื่อนเหล่านี้นำโดยสองผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง คุณอนุรักษ์ อากาวัล และ คุณณัฐธิดา อนันต์นาท ที่ไม่เพียงแต่พาแบรนด์ต่าง ๆ ภายใต้มอนเดลีซก้าวสู่ความสำเร็จ แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในองค์กรได้เติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ ตอกย้ำพันธกิจ Empowering People to Snack Right ของมอนเดลีซ ที่มุ่งสร้างความสุขและคุณค่าที่มีความหมายให้กับผู้บริโภคในทุกช่วงเวลามอนเดลีซ ประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จด้านการตลาดด้วยการผสมผสานกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และการทำความเข้าใจเชิงลึกในพฤติกรรมผู้บริโภค นำโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มที่สดใหม่ แคมเปญ Oreo Pokémon เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงการนำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผูกพันทางอารมณ์ของผู้บริโภคมาสร้างปรากฏการณ์ ด้วยการคอลแล็บกับ โปเกมอน IP ระดับตำนาน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างล้นหลามทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้ยอดขายสินค้ากลุ่มคุกกี้เติบโต 23.3 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และทำให้โอรีโอก้าวขึ้นเป็นแบรนด์คุกกี้อันดับ 1 ในด้านส่วนแบ่งการตลาดในช่วงเวลาที่มีการเปิดตัวแคมเปญพิเศษอีกด้วย“เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่”กล่าว “ที่มอนเดลีซ เราให้ความสำคัญกับการเป็นตัวของตัวเองและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือประสบการณ์ ทุกเสียงมีความสำคัญเท่ากัน ทีมคนรุ่นใหม่ของเราได้เข้ามาเติมเต็มด้วยมุมมองใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้บริโภค กลยุทธ์แบบ Collaboration เช่น การจับมือกันระหว่าง โอรีโอ และ โคคา-โคล่า ที่ทำให้ยอดขายเติบโตกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากการผสมผสานไอเดียใหม่ ๆ ที่เข้าใจและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง”เบื้องหลังความสำเร็จนี้ยังสะท้อนให้เห็นโอกาสในการเติบโตสำหรับคนรุ่นใหมที่มอนเดลีซผ่านการส่งไม้ต่อจากทั้งสองต่างนำความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่มาขับเคลื่อนองค์กร “ทุกแคมเปญของเราเกิดจากการผสมผสานความเข้าใจในผู้บริโภคและการริเริ่มไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และตอบโจทย์คนไทยได้ดีที่สุด” คุณณัฐธิดา กล่าว “นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่เพียงแค่สร้างรสชาติที่ถูกใจ แต่ยังเพิ่มคุณประโยชน์และมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับผู้บริโภค”มอนเดลีซ ประเทศไทย เดินหน้าสู่ความสำเร็จในปี 2567 ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่จาก SMARTIES Thailand 2024 โดย MMA (MMA Global Asia Pacific) ได้แก่Advertiser of the Year และBest In Show พร้อมรางวัลGold ในหมวดBrand Experience และProduct Launch จากแคมเปญOreo Pokémon และรางวัลSilver ในหมวดOmnichannel Marketing และSocial Media Marketing ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมและการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคนอกจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และแคมเปญที่โดดเด่นแล้ว มอนเดลีซยังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง การรับฟังความคิดเห็น และการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การยอมรับในความหลากหลายและการทำงานแบบ Multicultural เป็นหัวใจสำคัญของมอนเดลีซ โดยองค์กรเน้นการสร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกได้รับการยอมรับและเคารพในความแตกต่าง พร้อมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมในการเติบโต ไม่ว่าจะอายุหรือเพศใดก็ตามมอนเดลีซ ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนการเติบโตของพนักงานในทุกระดับ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดและคุณค่าที่มีความหมายในทุกช่วงเวลาของชีวิตผู้บริโภคบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ซึ่งจำหน่ายสินค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เรามีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม โดยเราเป็นผู้นำด้านขนมและของว่างในประเทศไทยด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท คุกกี้โอรีโอ แครกเกอร์ริทซ์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน แทงก์ กัมมี่ส์ และชีสฟิลาเดลเฟีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZ