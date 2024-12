เจ้าสัวธนินท์ ร่วมงาน Premiere ภาพยนตร์ “วัยสตาร์ท น็อนสต็อป” ภาพยนตร์เรื่องแรก ‘ที แอนด์ บี มีเดียโกลบอล’สานสัมพันธ์ไทย-จีน

บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท เอสเอ็มจี พิคเจอร์ แอนด์ วิงส์มีเดีย จำกัด จัดงานกาล่าพรีเมียร์ “ Start it Up วัยสตาร์ท น็อนสต็อป” ภาพยนตร์เรื่องแรกจากความร่วมมือ ของผู้สร้าง ไทย – จีน โดยมีท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 6 โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอนท่านประธานอาวุโส ธนินท์ กล่าวว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ มีความน่าสนใจมาก ไม่ใช่แค่ดูสนุกอย่างเดียว แต่เป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพราะเป็นการให้กำลังใจคนทำธุรกิจ ที่ไม่เคยมีคำว่าแพ้ หรือ ท้อ เป็นแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งการทำธุรกิจในยุคนี้เหมือนย้อนกลับไปเมื่อ 70 – 80 ปีที่แล้ว บริษัทใหญ่มีไม่มาก มีแต่รายย่อยจำนวนมาก และวันหนึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางนั้นไม่ง่าย มีอุปสรรค แต่ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อน ๆ ความมีน้ำใจที่มอบให้แก่กัน ทำให้ประสบความสำเร็จได้ เป็นความประทับใจอย่างมากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้“การทำธุรกิจยุคนี้ เหมือนกับยุค 70 – 80 ปีก่อน แต่ง่ายกว่า ดีกว่า เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง ผ่านเครื่องมือใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความทุ่มเท และต้องผนึกกำลังกัน โดดเดี่ยวไม่ได้ ธุรกิจใหญ่ก็เช่นเดียวกัน ต้องช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีเพื่อนที่ดี ที่น่านับถือ ช่วยทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ ถือเป็นซอฟต์ พาวเวอร์ที่น่าสนใจอย่างมาก” ท่านประธานอาวุโส ธนินท์กล่าวดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่บริษัทสร้างขึ้นแป็นแนวคอมเมดี้ - เฟรนด์ชิป และยังเป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างไทยและจีน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนอีกด้วย โดย แรงบันดาลใจที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มาจากการเห็นท่านประธานอาวุโส ธนินท์ทำโครงการ “เถ้าแก่น้อย” การพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ ภาพยนตร์เรื่องนี้ สะท้อนภาพของคนไม่ยอมแพ้ และต้องการสร้างกำลังใจให้กับนักธุรกิจทุกคนภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์พร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม ศกนี้ และมีกำหนดจะฉายในประเทศจีนต่อไป“บริษัทเป็นผู้นำในการสร้างแอนิเมชันจนประสบความสำเร็จในตลาดโลกมาแล้ว ครั้งนี้ได้ขยายสู่การสร้างภาพยนตร์ที่เป็นคนแสดง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ที่บริษัทได้มีแผนการสร้างภาพยนตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง โดยใช้งบลงทุนกว่า 1,000ล้านบาท หลังจากนี้จะเริ่มทยอยเปิดตัวภาพยนตร์ออกสู่ตลาด ซึ่งตลาดจีนถือว่ามีศักยภาพ และมีการเติบโตสูง ประกอบกับวัฒนธรรมไทย – จีน มีความคล้ายคลึงกัน เชื่อว่าภาพยนตร์ของเราจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสองประเทศ โดยเฉพาะในปี 2568เป็นปีฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้นในการร่วมกันผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของทั้งสองประเทศ” ดร.ชวัลวัฒน์กล่าวภาพยนตร์ “ Start it Up วัยสตาร์ท น็อนสต็อป”ผลงานภาพยนตร์จากความร่วมมือของผู้สร้าง ไทย-จีน อย่าง บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอสเอ็มจี พิคเจอร์ส แอนด์ วิงส์มีเดีย จำกัด ที่ กำกับโดย “เบิร์ด - ภคพล เลิศวชิรไพบูลย์” อำนวยการผลิตโดย “ตอง - พรวิรุณ แก้วทอง และ ชิ - อัฐวุฒิ กองลี” นักแสดงโดย นนกุล ชานน สันตินธรกุล, โจ๊ก โซคูล-กรภพ จันทร์เจริญ, เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง (อาเกรียง), จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร (อาวอ), ปราโมทย์ เทียนชัยเกิดศิลป์ (โมท) และ พงศ์เทพ อนุรัตน์ (พี่เทพ)เป็นต้น