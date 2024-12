“Thai PBS THE GREATEST SONG OF FAME” เชื่อมสามวัยผ่านบทเพลงแห่งความทรงจำ พร้อมแบ่งปันเพื่อสังคม

ไทยพีบีเอส ขอเชิญร่วมสร้างความทรงจำอันแสนอบอุ่นในคอนเสิร์ต “Thai PBS THE GREATEST SONG OF FAME : The Sharing Pop Orchestra Concert” คอนเสิร์ตพิเศษที่ทุกที่นั่งคือการร่วมแบ่งปัน ผ่านการส่งต่อความสุขให้แก่สังคม ด้วยการสำรองที่นั่งส่วนหนึ่งไว้สำหรับคนพิการทางสายตา เพื่อมอบพลังจากเสียงเพลงที่อบอุ่น เต็มไปด้วยความหมายและความทรงจำ กับการนำบทเพลงอันแสนคิดถึงกลับมาถ่ายทอดในบรรยากาศสุดพิเศษภายในคอนเสิร์ตนี้ ผู้ชมจะได้สัมผัสกับบทเพลงอันแสนคิดถึง ที่จะนำกลับมาขับขานใหม่ ในประสบการณ์ดนตรีแบบ 360 องศา ด้วยระบบเสียง Immersive Sound ถ่ายทอดโดยวงดนตรี Orchestra ผสมผสานระหว่างดนตรีคลาสสิกและป๊อปในรูปแบบใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วยนักร้องและโปรดิวเซอร์ชั้นนำหลากหลายรุ่น จากรายการ Song of frame เพลงคู่สยาม ได้แก่•LEGENDARY เจ้าของบทเพลงระดับตำนาน - ชรัส เฟื่องอารมย์, ตุ๊ก วิยะดา, Smile Buffalo, บิลลี่ โอแกน, ตั้ม สมประสงค์, ก้อย ศรัณย่า, แมว จิรศักดิ์ และวง Pause•MUSIC PRODUCER ผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินชั้นนำ - หมู MUZU, จั๊ก ชวิน, แหม่ม พัชริดา, ปนัดดา เรืองวุฒิ, แม็กซ์ เจนมานะ, อู๋ ธรรพ์ณธร, นรเทพ มาแสง และเต็น ธีรภัค•NEW GENERATION นักร้องรุ่นใหม่ไฟแรง - ทิกเกอร์, คามัส, ปริม, มินนี่, โมนิก้า, ขวัญ และเคียร่าภายใต้การดูแลของ ปุ้ม-พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Music Director ระดับตำนาน ที่จะมาควบคุมการแสดง สร้างสรรค์บทเพลงอันไพเราะที่เชื่อมโยงทุกคนทั้งสามวัยได้อย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหน ก็สามารถดื่มด่ำกับเพลงฮิตที่ตราตรึงใจจากอดีตถึงปัจจุบันไปด้วยกันมาร่วมสร้างความทรงจำและแบ่งปันความไพเราะของบทเพลงไปด้วยกัน ในคอนเสิร์ต “Thai PBS THE GREATEST SONG OF FAME” วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ ThaiticketMajor ทุกช่องทาง บัตรที่นั่งราคา 3,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 800 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/TheGreatestทุกที่นั่งมีส่วนในการร่วมส่งต่อความสุข และความอบอุ่นจากคอนเสิร์ตครั้งนี้สู่คนพิการทางสายตา เพราะ “ทุกความทรงจำจะชัดเจนและมีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อได้แบ่งปัน”