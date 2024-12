ก.ท่องเที่ยวฯ และ ททท. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess’s Cup Thailand 2024

สำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2024 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาขี่ม้าในประเทศไทย โดยเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์การแข่งขัน เปิดโอกาสให้มีการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬา และสโมสรขี่ม้าต่าง ๆ การสร้างความผูกพันระหว่างผู้ขี่กับม้า รวมถึงผลักดันมาตรฐานการแข่งขันกีฬาขี่ม้าของไทยให้ไปสู่ระดับสากล โดยกิจกรรมปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด Building The Bond Between Horse & Rider Discover The Joy of Horse Connection ระหว่าง วันที่ 9-15 ธันวาคม 2567 ณ สนามกีฬาขี่ม้า THAI POLO & EQUESTRIAN CLUB จังหวัดชลบุรี และสนามขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ นอกจากการแข่งขันแล้ว ในงานยังมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแข่งขัน+ประกวดสุนัข ,Dog Fun Run, นิทรรศการ และตลาด Flea Market" การออกร้านค้า ร้านอาหาร และการแสดงต่าง ๆ เพื่อความสุข สนุก ท่ามกลางบรรยากาศดี ๆ ส่งท้ายปี 2567 ซึ่ง กิจกรรมครั้งนี้ ททท. ได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนในการรับพระราชทานโล่ที่ระลึก ด้วยททท. คาดว่า กิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่ง Event ที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาระดับสากล เตรียมพร้อมสู่ปีการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2568 Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในศาสตร์และศิลปะการดูแลรักษาม้าต่อไปในอนาคต