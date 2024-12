ArokaGO และ TMWTA ร่วมจัดสัมมนา "Preparing for IPO: A Roadmap for Healthcare Providers" เสริมศักยภาพธุรกิจสุขภาพไทยสู่ตลาดทุน

นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) กล่าวว่า “การเสนอขายหุ้น IPO ไม่เพียงแต่ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมสุขภาพไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญ การเข้าถึงตลาดทุนจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมโดยรวม”ดร.แพทย์หญิงประภา เน้นว่า การให้ความรู้และแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องการเตรียมตัว IPO จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้ สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้เติบโตและประสบความสำเร็จในตลาดทุน งานสัมมนาดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจสุขภาพที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดทุนในอนาคต ที่สำคัญ การสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ได้พบปะกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ผู้เข้าร่วมงานไม่เพียงแต่ได้รับความรู้และคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงิน การลงทุน และธุรกิจสุขภาพ แต่ยังได้เข้าร่วมเครือข่ายผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งยังสามารถร่วมกิจกรรมดี ๆ และสัมมนาที่ TMWTA จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในธุรกิจสุขภาพ ท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ได้รับข้อมูลเชิงลึก และการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆงานสัมมนาเริ่มจากการนำเสนอโดยCEO และ Co-Founders ของ ArokaGO กรรมการบริหารสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย และอาจารย์ประจำสาขาการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เสนอผลวิจัยหัวข้อ “Aftermarket Performance of Health Care IPOs: Evidence From ASEAN Countries” ที่ศึกษาผลตอบแทนในระยะยาวของหุ้น IPO ธุรกิจสุขภาพในประเทศอาเซียน พบว่า ผลตอบแทนของหุ้น IPO ด้านสุขภาพในอาเซียนแตกต่างจากผลการศึกษาในสหรัฐฯ โดย หุ้น IPO ของไทยและมาเลเซียมีผลตอบแทนระยะยาวดีกว่า เนื่องจากช่วงเวลา Silent Period สำหรับผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ที่ยาวนานกว่า (เฉลี่ย 1-1.5 ปี) เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ และสิงคโปร์ (เฉลี่ย 3-6 เดือน) บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมสุขภาพมีผลตอบแทนระยะยาวดีกว่าบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดอาเซียน ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ตลาดทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสุขภาพในอาเซียน ความรู้เหล่านี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและเตรียมกลยุทธ์ในการเสนอขายหุ้น IPO ได้อย่างเหมาะสมคุณDirector of Investor Relations จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ“IPO Journey: โอกาสและความท้าทายของธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพ” โดยนำเสนอกรณีตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของ BDMS หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทย หัวข้อสำคัญที่คุณจิติมาได้นำเสนอ ได้แก่ โอกาสในการเข้าสู่ IPO สำหรับธุรกิจสุขภาพ การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย เพิ่มศักยภาพในการขยายกิจการ และการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้คุณจิติมาได้แบ่งปันประสบการณ์ของ BDMS ในเส้นทางการลงทุนต่างๆ หลัง IPO และการปรับตัวต่อความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดทุน ทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นคุณกรรมการผู้จัดการจากบริษัท Pioneer Advisory จำกัด ได้บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัว IPO: แนวทางและประเด็นสำคัญสำหรับธุรกิจ Health Care” ภายในงาน โดยได้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการและองค์ประกอบสำคัญที่ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมก่อนการเสนอขายหุ้น IPO โดยประเด็นสำคัญที่คุณเดือนพรรณนำเสนอ ได้แก่ 1. การเตรียมตัวสำหรับธุรกิจ Health Care ธุรกิจสุขภาพมีลักษณะเฉพาะที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการบริการ ระบบการจัดการที่โปร่งใส และการพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 2. ระบบบัญชี และระบบควบคุมภายใน ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพและการวางระบบควบคุมภายในที่รัดกุม 3. ตารางเวลาเบื้องต้นสำหรับการเตรียม IPO และแนะนำการวางแผนและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และ4. เกณฑ์การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2568อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การบรรยายโดย คุผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่การ IPO สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ”คุณวีรยา กล่าวว่า วิธีการประเมินมูลค่าบริษัทสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ที่นิยมใช้ ได้แก่ การพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) วิธีนี้เป็นการประเมินมูลค่าบริษัทโดยใช้การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) เป็นการวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยจะพิจารณาจากสมมติฐานการเติบโตของธุรกิจ, ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และอัตราคิดลดที่เหมาะสม ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้คำนวณมูลค่าปัจจุบันของบริษัทได้ 2. การเปรียบเทียบตลาด (Market Approach) วิธีนี้เป็นการประเมินมูลค่าบริษัทโดยการเปรียบเทียบราคาหุ้นและค่า P/E Ratio กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 3.การคิดจากราคาทุน (Cost Approach) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยการใช้ราคาตลาดของสินทรัพย์บริษัท คุณวีรยา ยังได้เน้นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวด้านการเงินและการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส เพื่อให้กระบวนการ IPO เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการที่จะเสนอขายหุ้น IPO ควรทำความเข้าใจแนวทางการประเมินมูลค่าบริษัทที่เหมาะสม พร้อมทั้งวางแผนการกำหนดราคาอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการระดมทุนของบริษัทเองด้วยในช่วงสุดท้ายงานสัมมนา มีการเสวนาใน Panel Session โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคน ผู้จัดงานเชื่อว่างานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธุรกิจสุขภาพไทยสู่ความสำเร็จในตลาดทุนระดับสากล