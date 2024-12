เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตอกย้ำความยั่งยืน! ฉลอง 17 ปี ด้วยกิจกรรม “From Food Waste to Garden” เปลี่ยนขยะอาหารเป็นสวนสวย

กรุงเทพฯ, โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เฉลิมฉลองครบรอบ 17 ปี ด้วยการส่งเสริม แนวคิดความยั่งยืน ผ่านกิจกรรม "From Food Waste to Garden" เปลี่ยนขยะอาหารเป็นสวนสวย ด้วยการนำขยะอาหารมาปรับให้เป็นสารปรับปรุงดินคุณภาพสูง โดยการเก็บเศษผัก ผลไม้ และขยะอินทรีย์ จากครัว นำมาผลิตเป็นสารบำรุงดิน (soil conditioner) ในปริมาณ 100 กรัมต่อถุง เพื่อนำไปใช้ผสมกับ ดินในอัตราส่วน 1:10 ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืชและยังช่วยลดปริมาณ ขยะอาหารที่ส่งผลเสีย ต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำหลักการความยั่งยืนมาใช้ในกิจกรรมประจำวัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ สนใจมารับสารปรับปรุงดินได้ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ชั้น 17 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และหากท่านที่สนใจเรียนรู้ศิลปะการประกอบอาหารระดับโลก ในหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®), การประกอบอาหารคาวฝรั่งเศส (French Cuisine), ขนมอบฝรั่งเศส (French Pastry), การครัวไทย (The Professional Thai Cuisine) และศิลปะการทำขนมปัง (The Art of Bakery) พร้อมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในวันธรรมดาและวันเสาร์ สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมนัดพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ โทรศัพท์: 02 237 8877 หรือ LINE: @lecordonbleudusitช่องทางการติดต่ออื่นๆ ได้ที่ https://linktr.ee/lecordonbleudusitดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.cordonbleu.edu/thailand/programmes/en