RXV Wellness Village ปลุกกระแสรักสุขภาพ ปักหมุดสู่ Wellness Community ชวนคนไทยมีสุขภาพดีแบบองค์รวมได้ในทุกช่วงเวลา

เตรียมจัดกิจกรรมฉลองทุกช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างไม่ลืมใส่ใจสุขภาพด้วยการผสานศาสตร์และศิลป์ ตลอดปี 2568 ร่วมส่งความสุขท้ายปี สร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม ภายใต้ธีม Discover Your Better Self ค้นพบตัวคุณที่ดีกว่าเดิมกรุงเทพฯ, 11 ธันวาคม 2567 - RXV Wellness Village Sampran (อาร์ เอกซ์ วี เวลเนส วิลเลจ สามพราน) อาณาจักรสุขภาพแห่งสามพราน ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำวงการ Wellness มิติใหม่ ชวนเปลี่ยนมุมมองต่อช่วงเวลาแห่งการดูแลสุขภาพ ให้กลายเป็นความสนุกทุกโอกาสที่ทำได้ตลอดทั้งปี ประกาศแผนเตรียมจัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์เชิงสุขภาพ (Wellness Activity) รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถกลมกลืนไปกับโมเมนต์แห่งความสนุกในช่วงเทศกาลและทุกช่วงเวลาสุดพิเศษ ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของทั้งครอบครัว กลุ่มเพื่อน และคู่รัก ผสานหลักการของศาสตร์และศิลป์เข้าไปในกิจกรรมได้อย่างลงตัว ตั้งเป้าเป็น Wellness Community จุดหมายปลายทางสำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแบบองค์รวมทุกมิติ พร้อมเดินหน้าดูแลสุขภาวะที่ยั่งยืนของทุกช่วงวัย สอดรับแนวคิด Everyone’s Wellnessนางสาวปิยรัตน์ ตัญจพัฒน์กุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริการสุขภาพ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด กล่าวว่า “หัวใจของ RXV Wellness Village คือการได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยศาสตร์ผสมผสาน นำเสนอในรูปแบบที่สนุกและเข้าใจง่าย ภายใต้การดูแลของผู้ชำนาญการ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งคนไทยและนานาชาติ สอดคล้องกับทางนโยบายยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่จะผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Thailand Medical Hubเราพบว่า หลาย ๆ คนมักจะแบ่งเวลาดูแลสุขภาพ ออกจากช่วงเวลาแห่งความสุข โดยเฉพาะในเทศกาลหรือโอกาสสำคัญต่าง ๆ เพราะมองว่าเป็นคนละเรื่องกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Wellness Community” เราอยากจะชวนทุกคนในสังคมมาเปลี่ยนมุมมองนั้น เพราะจริง ๆ แล้วความสนุกของชีวิตในทุกช่วงเวลา เราก็สามารถดูแลตัวเองและคนที่เรารักให้มีสุขภาวะที่ดีไปพร้อมกัน โดยกิจกรรมล่าสุดที่ RXV จัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เรายังเตรียมจัดอีกหลากหลายกิจกรรมตลอดทั้งปี 2568 เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนที่ต้องการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น มาร่วมสร้างวิถีชีวิตแห่งความสมดุลที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”จุดประกายด้วย เทศกาลงานลอยกระทง ภายใต้ธีม Flow Towards Harmony กิจกรรมการหวนกลับสู่แก่นแห่งวัฒนธรรมและสุขภาวะที่ยั่งยืน จัดขึ้นเมื่อกลางเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ อาร์ เอกซ์ วี เวลเนส สามพราน จังหวัดนครปฐม ความพิเศษของกิจกรรมลอยกระทงที่ RXV คือการทำกระทงมันดาลา (Krathong Mandala) หรือ “กระทงศิลปะบำบัด” สร้างประสบการณ์ใหม่ชวนผู้เข้าร่วมพิจารณาความหมายที่แท้จริงของประเพณีไทยอันเก่าแก่ที่หลายคนอาจหลงลืมไป นั่นก็คือ การแสดงความสำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำที่อุ้มชูชีวิตของเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ปลดปล่อยใจและกายให้สามารถละทิ้งสิ่งไม่ดีออกไป เพื่อโอบรับสิ่งใหม่อย่างเต็มเปี่ยมโดยเป็นการนำเอาศิลปะบำบัดแบบ Mandala เข้ามาผสมผสาน เพื่อให้แขกในงานหวนกลับสู่แก่นของประเพณี ปลดปล่อยอารมณ์ผ่านการบรรจงเรียงดอกไม้ในกระทง ใช้ใจสื่อสารกับดอกไม้ มีเสียง Crystal Bowls พลังเสียงบำบัด นำมาเป็นท่วงทำนองประกอบ ที่คอยส่งเสริมให้เกิดความสงบ มีสมาธิ เหมาะสมกับการมุ่งกลับไปฟัง สื่อสาร และรู้จักตัวตนภายในมากขึ้น พร้อมเวิร์กชอป Tea for Sharing, Crystal for Pairing ใช้สัญชาตญาณในการเชื่อมต่อพลังงานดี ๆ จากหินคริสตัลที่ชอบ จับคู่กับชาที่เราเลือก เมื่อเลือกแล้ววงจรพลังงานจะถูกสร้างขึ้น รับพลังจากหินคริสตัลและส่งต่อไปยังชา เวิร์กชอปนี้จึงจบลงด้วยการดื่มชาที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสมดุลและความสุขนอกจากนี้ กระทงที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ถูกลอยลงไปในแม่น้ำ แต่มีการอธิษฐานและวางตั้งไว้ที่ริมน้ำ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อสายน้ำ อีกทั้งยังเปรียบเสมือนการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจอีกด้วย ภายหลังวันงาน กระทงของแขกทุกคนได้ถูกคัดแยกแล้วแปลงเป็นปุ๋ยกลับสู่ธรรมชาติ ถือเป็นพิธีเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทงที่เข้าถึงแก่นแท้ ช่วยดูแลสุขภาพกายใจ และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า นักแสดงชื่อดัง ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำ Krathong Mandala เป็นครั้งแรก “เมื่อนึกถึงการลอยกระทง เราจะแค่ขอขมาพระแม่คงคา แต่การลอยกระทงแบบ Wellness ที่ RXV Wellness Village ครั้งนี้ เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการลอยกระทงสำหรับเกรซเลยค่ะ ทำให้มองการลอยกระทงเปลี่ยนไป เราได้ทำสมาธิ อยู่กับตัวเอง บำบัดด้วยเสียง การทำงานของเราที่ตารางงานแน่นอยู่เสมอ พอมีโอกาสหาเวลาว่างสั้น ๆ ช่วงเทศกาลได้ลองอยู่กับตัวเอง ใช้เวลากับครอบครัว และเพื่อน ๆ ใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้าง ทำให้รู้สึกสงบ ฮีลใจมากค่ะ เหมือนได้ชาร์จพลังงานรับสิ่งดี ๆ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแสนอร่อย และที่ประทับใจที่สุด ที่นี่มีกิจกรรมด้าน Wellness ครบ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่วยสร้างความสุขพร้อมกับมีสุขภาพดีได้ทุกเทศกาลเลยค่ะ”หวานหวาน อรุณณภา พาณิชจรูญ พิธีกรและนักแสดงสาวสายสปอร์ต พูดถึงความประทับใจจากการร่วมกิจกรรมว่า “หวานหวานเป็นสาย Active ชอบออกกำลังกาย ชีวิตในแต่ละวันไม่เคยหยุดนิ่ง ว่างเมื่อไหร่จะต้องหากิจกรรมทำตลอด สนุกมากค่ะกับกิจกรรมลอยกระทงของ RXV Wellness Village ปรับเปลี่ยนการฉลองเทศกาลของไทยให้มีความหมายมากขึ้น ส่วนตัวเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มจากจิตใจของเรา เมื่อหันกลับมาโฟกัสกับตัวเอง ปล่อยวางความเหนื่อยล้าและสิ่งเร้ารอบกายให้ใจเย็น เหมือนได้ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน เพื่อเริ่มต้นคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ แม้จะเป็นเทศกาลรื่นเริงก็สงบได้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักการทำกิจกรรมให้ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และเข้าถึงการฉลองประเพณีของไทยแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ”สำหรับเป้าหมายการผลักดันให้เกิด Wellness Community ทาง RXV Wellness Village ได้วางโรดแมปกิจกรรมเชิงสุขภาพตลอดปี 2568 ครอบคลุมเทศกาลต่าง ๆ ให้เป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มความหมายของชีวิตในทุกช่วงเวลาแห่งความสุข ต่อเนื่องจากกิจกรรมลอยกระทงที่ผ่านมา ในเดือนธันวาคมนี้ พลาดไม่ได้กับกิจกรรมส่งความสุขท้ายปี สร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม ภายใต้ธีม Discover Your Better Self ค้นพบตัวคุณที่ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Aroma Enchantment Bottle ชวนทุกคนมาสร้างความตั้งใจให้เป็นไปได้กับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และกิจกรรม Sunset Stretch สร้างสมดุลของร่างกายและจิตใจกับโยคะริมน้ำอำลาแสงแห่งปี 2567 เพื่อต้อนรับรุ่งอรุณใหม่ของปี 2568 ปิดท้ายด้วยเมนูอาหารที่อร่อยและสุขภาพดี อุดมไปด้วยโภชนาการและผักหลากสีดั่งสายรุ้ง ตามคอนเซ็ปต์ Rainbow Foodภายใต้การบริหารของ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ RAKxa Wellnes บางกระเจ้า ที่ประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงต่อยอดสู่ RXV Wellness Village Sampran ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาวะดีที่ ในทุกช่วงวัย โดยนำเสนอการให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบที่ทำได้ง่ายและสนุก ออกแบบโปรแกรมโดยผู้ชำนาญการด้านสุขภาพ มีเวลเนสทรีตเมนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของคนทุกวัย พร้อมด้วยศาสตร์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ศาสตร์ธรรมชาติบำบัดที่ผสานองค์ความรู้แบบตะวันออกรวมไปถึงแพทย์แผนไทย จีน อินเดีย เพื่อการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกกิจกรรมเชิงสุขภาพ ทั้งมื้ออาหารตามหลักโภชนาการและที่พักท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติในพื้นที่สีเขียวกว่า 100 ไร่ของสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 45 นาทีติดตาม RXV Wellness Village และกิจกรรมที่น่าสนใจ ไปที่ https://www.rxvwellness.com/