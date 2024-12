FARASIS ENERGY (Ganzhou) จับมือ Zonsen Machinery Manufacturing (Thailand) และ Times New Energy Technology ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

FARASIS ENERGY (Ganzhou) Co., LTD. ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านแบตเตอรี่พลังงาน ได้เริ่มจัดหาแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2011 และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 13 ปีในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและการรับรองผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย FARASIS ENERGY (Ganzhou) ได้ให้บริการลูกค้าชั้นนำทั่วโลก เช่น Zero, CFMOTO, Surron, YADEA, Sundiro Honda และ Polaris เป็นต้น การลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อีกครั้งในปีนี้ หลังจากที่ได้ร่วมมือกับ Moli Power ผู้ให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Ingar ลูกค้าจากอินเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาZonsen Machinery Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ Zonsen Industrial Group ในประเทศไทย มุ่งมั่นในการสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศที่สำคัญ โดยผลิตภัณฑ์ครอบคลุมยานยนต์สองล้อ สามล้อ และสี่ล้อ ทั้งแบบรถน้ำมันและไฟฟ้า บริษัทมีพันธกิจในการสร้างรากฐานที่มั่นคงในประเทศไทย ยึดมั่นในตลาดอาเซียน และขยายไปสู่ตลาดโลกส่วน Times New Energy Technology Co., Ltd. เป็นผู้นำด้านการบูรณาการระบบแบตเตอรี่ มุ่งเน้นการให้บริการโซลูชั่นพลังงานใหม่ที่มีคุณภาพสูงและคุ้มค่าในยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเรือไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศต่างๆ โดยรอบการลงนามความร่วมในครั้งนี้ ทั้งสามฝ่ายมีจุดยืนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ถือเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานระดับโลก และเป็นหมุดหมายสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ในตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่การเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งสามฝ่ายได้แสดงเจตจำนงที่จะใช้ความร่วมมือนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายขอบเขตความร่วมมือ และร่วมกันพัฒนาวิถีการเดินทางด้วยพลังงานสีเขียว เพื่อสร้างระบบพลังงานสะอาด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพที่สูงในอนาคต