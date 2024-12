TCMA คิกออฟกรีนฟันด์ เดินหน้าโครงการนำร่องลดคาร์บอน ‘สระบุรีแซนด์บ็อกซ์’

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมซีเมนต์เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของ GDP ของประเทศไทยที่มีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเมกะโปรเจกต์ โรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และที่พักอาศัยTCMA ประกาศ Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap ระหว่างการประชุม COP27 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยสมาชิกของ TCMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกราย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนลดคาร์บอนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2050ปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทำงานอย่างเข้มข้นเชิงพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ในรูปแบบความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาสังคม (Public-Private-People Partnership: PPP) ผ่านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งเน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม เชื่อมโยงกลไกระดับนานาชาติ และเชื่อมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการทำงานร่วมกัน การมีแหล่งทุนสีเขียว(Green Fund) เข้ามาสนับสนุนเป็นส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero 2050 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนของประเทศตาม Thailand NDC Roadmapโครงการนำร่องลดคาร์บอนในปีแรกได้เริ่มดำเนินการ สะท้อนถึงการเร่งลงมือทำร่วมกันของทุกภาคส่วน การผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อไปสู่การพัฒนาที่สามารถใช้ได้จริง ภายใต้การทำงานที่มีนโยบายดำเนินงานอย่างชัดเจน การมีแหล่งเงินทุนกรีนฟันด์สนับสนุน การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และกลไกการทำงานภาครัฐที่ร่วมผลักดันให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้า“TCMA ขอขอบคุณภาครัฐไทยและแคนาดา ที่เห็นถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย การสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐยังเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จการมีแหล่งทุนสีเขียว โดย Environment and Climate Change Canada (ECCC) เข้ามาสนับสนุนโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) เป็นหน่วยบริหารโครงการ รวมถึง GCCA องค์กรซีเมนต์และคอนกรีตระดับโลกที่ช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงความร่วมมือ ผลจากการดำเนินโครงการนำร่อง นอกจากจะช่วยให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตของไทยมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายประเทศลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว UNIDO สามารถใช้โครงการนำร่องนี้ เป็นต้นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดไปยังอุตสาหกรรมอื่น รวมถึงประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค” ดร. ชนะ กล่าว