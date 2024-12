ไทยพีบีเอสยกทัพสารคดี ละคร ร่วมงาน ATF 2024 สิงคโปร์ มุ่งผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โชว์ศักยภาพคอนเทนต์ไทย ยกทัพสารคดีและละครคุณภาพจากไทยพีบีเอส ร่วมแสดงใน Thai Pavillion ที่งาน Asia TV Forum & Market 2024 หรือ ATF 2024 ระหว่างวันที่ 3-6 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ โดยมี Mr. Tan Kiat How Senior Minister of State, Ministry of Digital Development and Information & Ministry of National Development of Singapore เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูทของเหล่าผู้ผลิตคอนเทนต์จากประเทศไทยที่ Thai Pavillion ร่วมกับนางณฐมา คูณผล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ และนางสาวณัฐิยา สุจินดา รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า การเข้าร่วม ATF 2024 ถือเป็นโอกาสสำคัญของไทยพีบีเอสในการจะผลักดันสารคดีและละครของไทยพีบีเอสสู่สายตานานาชาติ โดยคอนเทนต์ที่ถูกคัดสรรเพื่อนำมาเสนอในครั้งนี้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของไทยในหลากหลายแง่มุม เช่น ละครที่ถ่ายทอดประเด็นสังคมอย่าง “หม่อมเป็ดสวรรค์” ที่นำเสนอเรื่องราวความรักผ่านมิติของความเท่าเทียมทางเพศ ละครแนวประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยความงดงามของแนวคิด และวัฒนธรรมอย่าง “จากเจ้าพระยา สู่อิรวดี” และ “บุษบาลุยไฟ” รวมถึง “ปลายจวัก” เรื่องราวที่สะท้อนถึงความสวยงามวิจิตรของอาหารไทย ยังมีสารคดีคุณภาพฝีมือคนไทย เช่น “ไทยศิลป์” ที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณของช่างศิลป์ไทย “ซีรีส์วิถีคน” ที่นำเสนอวิถีที่มีอัตลักษณ์ ที่ทำให้คุณค่าของชุมชนดำรงอยู่ได้ และ “Biodiversity มหัศจรรย์ธรรมชาติ” ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ต่างๆ ในประเทศไทย“ละคร และสารคดีทุกเรื่องนี้เป็นศักยภาพที่แท้จริงของเหล่าผู้ผลิตคอนเทนต์ไทย ไทยพีบีเอสมุ่งหวังที่จะทำหน้าที่สะพานเชื่อมวัฒนธรรรม ที่ช่วยส่งเสริมให้คอนเทนต์คุณภาพเหล่านี้ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดระดับสากล และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมในหลากหลายประเทศได้” นายสมยศกล่าวนอกจากนี้ รองผู้อำนวยการไทยพีบีเอสยังได้มีโอกาสหารือร่วมกันกับ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ‘ด้านภาพยนตร์’ ถึงแนวทางในการยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล โดยเฉพาะการส่งเสริมคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ทั้งสารคดี ละคร และภาพยนตร์ ให้สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งไทยพีบีเอสพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคอนเทนต์ และสร้างโอกาสในการร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้เผยแพร่สื่อในระดับนานาชาติ เพื่อส่งต่อคอนเทนต์ไทยให้เข้าถึงผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นในระดับสากลงาน ATF 2024 เป็นหนึ่งในงานแสดงคอนเทนต์ระดับโลกที่รวบรวมผู้นำด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์และคอนเทนต์ไว้มากที่สุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2567 ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ โดยไทยพีบีเอสได้เข้าร่วมนำเสนอคอนเทนต์ในปีนี้เป็นปีแรก และได้รับความสนใจจากบริษัทผู้จัดจำหน่าย และสื่อต่างๆ จากนานาประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินเดีย แคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาใต้ รวมถึงประเทศแทนซาเนีย ที่ต่างเข้ามาทำความรู้จัก แลกเปลี่ยน และเจรจาสร้างเครือข่าย เพื่อเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือทั้งด้านการธุรกิจ และการร่วมผลิต (co-production) ในอนาคตต่อไป