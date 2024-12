การท่องเที่ยวไต้หวัน เปิดประสบการณ์ ท่องเที่ยว 2 ประเทศ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น ด้วยการเดินทางล่องเรือสำราญสุดหรู COSTA SERENA และเส้นทางบินตรงสู่เกาสงด้วยสายการบินแอร์เอเชีย

เปิดเส้นทางใหม่ในไต้หวันและญี่ปุ่น ทริปครั้งนี้เริ่มต้นด้วยสายการบินแอร์เอเชียบินลัดฟ้าสู่เกาสง เมืองสำคัญในไต้หวัน สู่ผิงตงจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของไต้หวัน เมืองแห่งเดียวในไต้หวัน ที่มีเขตแดนติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ช่องแคบปาชื่อ และช่องแคบไต้หวัน ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาและทะเล และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมสมบูรณ์ ขึ้นชื่อเรื่องการเกษตรและที่ท่องเที่ยวทางทะเล อากาศอบอุ่น เที่ยวสบายได้ตลอดทั้งปี ที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวไม่ซ้ำใคร เช่น สะพานแขวนซานชวน (Sanchuan Suspension Bridge) สะพานที่เชื่อมสองหมู่บ้านกลางธรรมชาติ สะพานยาว 262 เมตรแห่งนี้ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยศิลปะชาวอะบอริจิน ให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับวิวแม่น้ำไอเหลียวชี่และป่าเขาโดยรอบวัดตงหลง (Donglong Temple) วัดศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่น ด้วยซุ้มประตูสีทอง และเทศกาลเฉลิมฉลองทุกสามปี ที่ผู้ศรัทธามักมาขอพรและสัมผัสประสบการณ์พิธีกรรมที่ลึกซึ้ง วัดซานเฟิ่ง (Sanfeng Temple) วัดเทพนาจาอายุกว่า 300 ปี จุดหมายสำคัญสำหรับการขอพรความรัก โดดเด่นด้วยโคมไฟแดงสว่างไสวนับพันดวง เกาะฉีจิน (Cijin Island) เกาะทรายเล็กๆ บรรยากาศสงบเงียบ(ห่างจากฝั่งเมืองเกาสงด้วยเรือเฟอร์รีเพียง 5 นาทีเท่านั้น) มีจุดเด่นเช่น อุโมงค์ฉีจิน ที่ตกแต่งด้วยไฟแอนิเมชันหลากสีสร้างประสบการณ์เสมือนโลกแฟนตาซี และ ประภาคารเกาสง ที่สูงตระหง่านพร้อมมุมชมวิวพาโนรามาสถาปัตยกรรมเปลือกหอยยักษ์ ถูกสร้างขึ้นร่วมกันโดยศิลปินชาวไต้หวันชื่อดัง Lin Shunlong และศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส Yannick Dauby ใช้เงินหลายสิบล้านหยวน เวลาสร้างทั้งหมด 6 ปี ความสูง 10 เมตร กว้าง 16 เมตร และลึก 9 เมตร มีรูปร่างเหมือนเปลือกหอยสีขาวบริสุทธิ์และมีสีทองอยู่ข้างใน ศิลปะการติดตั้งเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโบสถ์สายรุ้ง (Rainbow Church) จุดถ่ายรูปยอดนิยมที่ตั้งอยู่กลางน้ำ พร้อมวิวทะเลสุดโรแมนติกสถานกงสุลอังกฤษต๋าโก่ว (Former British Consulate at Takao) กงสุลเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ลักษณะเป็นแบบตะวันตก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1879 ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือ มองเห็นวิวชายฝั่งเมืองเกาสงและท่าเรือฉีจิง ตลาดลิ่วเหอ (Liu He Market) ตลาดกลางคืนที่ครบครันทั้งของกินท้องถิ่น อาหารทะเล สินค้าแฮนด์เมด และบรรยากาศครึกครื้น สำรวจเส้นทางแห่งวัฒนธรรมในไถหนาน (Tainan) เมืองเก่าแก่ที่เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ถนนเก่าอันผิง (Anping Old Street) ถนนสายการค้าแห่งแรกของไต้หวัน เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก อาหารท้องถิ่น และขนมโบราณอย่าง ขนมผ้องถัง ที่ห้ามพลาด วัดขงจื้อ (Confucius Temple) ที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ศูนย์กลางวัฒนธรรมจีนโบราณที่ยังคงมนต์ขลัง พิพิธภัณฑ์เอกชน Chi Mei เต็มไปด้วยศิลปะสไตร์ยุโรปและของสะสมหายาก ทั้งประติมากรรม หุ่นสัตว์สตัฟฟ์ และชุดเกราะโบราณห้าง Hayashi Department Store ห้างเก่าแก่ในไถหนาน เปิดบริการตั้งแต่ปี 1932 แม้เคยถูกระเบิดในสงคราม แต่ได้รับการบูรณะจนกลับมาเปิดให้บริการ ภายในมี 6 ชั้น จำหน่ายสินค้าหลากหลาย ด้านบนยังมีศาลเจ้าเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะใหม่ร้านพายสับปะรด Vigor สาขาเกาสง ของฝากยอดนิยมของไต้หวัน ทำจากวัตถุดิบคุณภาพ เชื่อว่าสับปะรดนำโชคเรื่องความรัก ความสำเร็จ และความมั่งคั่ง ด้วยรสชาติคลาสสิกและความหมายดี ขนมนี้จึงเป็น "Tourist Gift" อย่างเป็นทางการวัดฝอกวงซาน (Fo Guang Shan Temple) หนึ่งในวัดใหญ่ 4 แห่งของไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตกว้างใหญ่ มีพระพุทธรูปขนาด 33 เมตร ล้อมด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ วัดสร้างจากเงินบริจาคในปี 1967 มีภูเขาและท้องฟ้าเป็นฉากหลัง ทำให้ดูยิ่งใหญ่และงดงาม POP MART ที่ Dream Mall ห้างใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีสินค้าครบครันและจุดเด่นคือสวนสนุกชิงช้าสวรรค์บนดาดฟ้า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาความสนุกและช้อปปิ้งในที่เดียวCOSTA SERENA เรือสำราญเหนือระดับ ที่จะนำท่านเดินทางจากท่าเรือเกาสง ท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน สัมผัส COSTA SERENA เรือสำราญระดับโลกที่มีขนาดใหญ่กว่าเรือไททานิก มีถึง 13 ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องพักวิวทะเลสุดหรู ร้านอาหารนานาชาติ กิจกรรมสันทนาการ เช่น คาสิโน สปา และสระว่ายน้ำ และ แหล่งช้อปปิ้งสุดพิเศษ เรือลำนี้มอบประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งการพักผ่อน การผจญภัย และความบันเทิงในที่เดียว ตลอดการเดินทางถึง นาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่นนาฮะ โอกินาว่า ญี่ปุ่น นาฮะเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะหลักของโอกินาว่า เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจ เช่น- ย่านช้อปปิ้งแนะนำ ย่านถนนโคคุไซโดริ- ปราสาทชูริ (Shunjo Castle Park) ปราสาทสีแดงสดที่สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 14- พิพิธภัณฑ์และหอศิลปจังหวัดโอกินาว่า- ตลาดปลาโทมาริ The Must! ที่ต้องไปเมื่อมาโอกินาว่า อาหารทะเลสดอร่อยไม่แพ้ Tsukiji ที่โตเกี่ยวที่สำคัญถูกยังกะกินฟรี ไปชมรีวิวพร้อมราคาสุดช็อคกัน- ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ (Naminoue Shrine) ศาลเจ้าแห่งแรกของโอกินาว่า ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของทิวทัศน์อยู่บนหน้าผาติดทะเล เป็นศาลเจ้านิกายชินโตที่ไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวประมงและนักเดินเรือมาช้านาน ด้านล่างมีชายหาดนามิโนะอุเอะ นิยมลงไปเล่นน้ำและอาบแดดคุณเบญญาภา บุญวัฒนสิทธิ ผู้บริหาร บริษัทเพลินเพลิน จำกัด และ Lucky Queen Holiday กล่าวว่า "บริษัทเพลินเพลิน ได้จัด FAM Trip ทริปพิเศษนำเอเจนต์บริษัททัวร์ต่างๆ 'เปิดเส้นทาง' ใหม่ในการท่องเที่ยวไต้หวัน และญี่ปุ่น ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในโปรแกรมทัวร์ทั่วไป โดยมุ่งเน้นนำเสนอความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้ผู้ที่รักการเดินทางได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สัมผัสการเดินทางที่คุณจะไม่มีวันลืม!การเดินทางในครั้งนี้สนับสนุนโดย สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรงสู่เกาสง, การท่องเที่ยวเมืองผิงตง, การท่องเที่ยวเมืองเกาสง, สมาคมการท่องเที่ยวเมืองเกาสง, โรงแรม Lessing Qiqian, โรงแรม A Hotel, ร้านพายสับปะรด Vigor สาขาเกาสง และวัดฝอกวงซาน