ปริศนา “หมอบุญ” ชีวิต-ครอบครัวเพียบพร้อม ทำไมถึงโกงหมื่นล้าน หรือเพราะ “ติดพนัน” !?

นพ.บุญ วนาสิน

ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน, ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค และธนาคารปฏิเสธไม่ให้ใช้เงินตามเช็คนั้น

นางจารุวรรณ วนาสิน

น.ส.นลิน วนาสิน

“ท่านผู้ชมครับ จริงๆ แล้วผมเป็นคนแรกที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ ในรายการสนธิเล่าเรื่อง เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ทุกคนที่รับรู้และรับทราบเกี่ยวกับข่าวเรื่องนี้พากันงุนงงสงสัย น่าสงสัยมากนะครับ คือทุกคนไม่เข้าใจ หาเหตุไม่เจอ ว่าทําไมหมอบุญอายุตั้ง 86 ปี เป็นถึงแพทย์ใหญ่โต จบแพทย์มหิดล จบเฉพาะทางจากจอห์นฮอปกินส์ เมดิคอล สคูล ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับหนึ่งของอเมริกา เคยเป็นอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลศิริราช ก่อนออกมาประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนตัวเอง



“ส่วนภรรยา คุณจารุวรรณ วนาสิน ก็มาจากตระกูลที่ดี ลูกก็ดีทุกคน เรียกว่ารวยมากอยู่แล้ว ยังต้องการเงินมหาศาลไปทําไม เอาไปทําไมตั้งเยอะตั้งแยะ คําตอบที่มันไม่รู้จะไปหาคําตอบที่ไหน เพราะมันเหลืออยู่คําตอบเดียวก็คือว่า

หมอบุญน่าจะติดการพนัน

“ถามว่าอายุตั้ง 86 มาติดการพนัน การพนันนี่มันไม่เข้าใครออกใคร อายุไม่สําคัญ พอติดแล้วมันยิ่งกว่าติดเฮโรอีน ติดยาเสพติดนะฮะ”

“ท่านผู้ชมครับ ทําไมผมถึงเอาประวัติมาเล่าให้ฟัง ถ้าเราดูจากประวัติเนี่ย ทั้งหมอบุญ ทั้งบุตรชาย และทั้งภรรยา คุณจารุวรรณ และทางบุตรสาว สถานภาพทางการเงิน การมีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทโรงพยาบาลธนบุรี แล้วก็แม้กระทั่งงานของคุณจารุวรรณนั้น สมัยที่ยังทํางานอยู่บริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ของโลก เป็นคนเก่งเงินเดือนสูงมาก ลูกสาวก็เรียนเก่งมาก จบถึงสแตนฟอร์ด ลูกชายจบ MIT มันช่างเพอร์เฟกต์อะไรอย่างนี้

“นี่ไงท่านผู้ชม ที่พวกเราทุกคน ทุกๆ คนเลยที่เราคุยด้วย รวมทั้งคนที่โดนหมอบุญโกงไป ก็ตั้งคําถามถาม บอกว่าที่เอาเงินไป ซึ่ง 7,500 ล้านที่ถูกกล่าวหานั้นยังน้อย หลักๆ แล้วน่าจะเกือบ 20,000 ล้าน แล้วโครงการมีเต็มไปหมด แต่ไม่มีการขยับโครงการ แล้วเงินหายไปไหน

“คน 86 เนี่ย เอาเงินไปไหน จะไปเลี้ยงเมียน้อย ก็ไม่ใช่เพราะ 86 แล้ว จะเอาเงินไปเลี้ยงใคร

“สรุปได้เรื่องเดียว หมอบุญต้องเป็นหนี้สินการพนัน และผมเชื่อว่าเขาติดการพนันมานาน แบบงอมแงมเลยนะ งอมแงมเลย แล้วก็ไม่ใช่ติดการพนันในประเทศไทยนะ น่าจะเป็นการพนันในต่างประเทศ

“แล้วในเมืองนอกนั้นเนี่ย ไอ้พวกทวงหนี้เนี่ยมันโหดกว่าในเมืองไทยเยอะ แล้วหลักการการทวงหนี้ของมันเนี่ย ค่อนข้างจะรุนแรง ไม่เหมือนเมืองไทย ยิ่งเป็นหนี้การพนันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย โอ้โห มันถึงลูกถึงคน

“ท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหม ขอความเห็น ผมนี่จนปัญญาจริงๆ เออถ้าเป็นทนายตั้ม ถ้าเป็นฟอร์เร็กซ์ 3ดี ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ อายุน้อยร้อยลล้าน ซื้อลัมบอร์กินี่ แกก็ไม่ได้ไปเที่ยวซื้อรถราคา 20-30 ล้าน แต่แกขยันหาเงินมาก สมัยที่มีโควิดเข้ามาแกวิ่งเต้นเพื่อจะเป็นตัวแทนไฟเซอร์ ทําให้หุ้นของแกขึ้น แล้วแกก็โดนข้อหาปั่นหุ้น

"แสดงว่าชีวิตแกนี่ สรรหาแต่กําไรอย่างเดียว ไม่คํานึงถึงความถูกต้อง หรือความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง

"แล้วอายุ 86 โกงเงินเขาไปร่วมเกือบ 20,000 ล้านเนี่ย ท่านผู้ชมผมคิดไม่ออก ท่านผู้ชมคิดออกลองออกความเห็นมาให้ผมฟังหน่อย ว่าท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับ”

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงกรณีอายุ 86 ปี ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรี ถูกกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ดำเนินคดีหลายข้อหา ได้แก่ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว นอกจากหมอบุญแล้วยังมีอายุ 79 ปี ภรรยาของหมอบุญ รวมถึงอายุ 51 ปี บุตรสาวของหมอบุญ และพวก รวม 9 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 7,500 ล้านบาท โดยพบว่า นพ.บุญ ได้หลบหนีเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกันยายน 2567 เพื่อเดินทางไปยังเกาะฮ่องกงด้วยเครื่องบินสายการบิน CX712 แล้วค่อยเดินทางจากฮ่องกงเข้าไปสู่ประเทศจีนทั้งภรรยาลูกสาวของหมอบุญถูกคุมขังอยู่ทัณฑสถานหญิงกลางตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าในทางไต่สวน ลูกสาวหมอบุญยืนยันว่าลายมือชื่อในเอกสารหลายฉบับตามที่ปรากฏในคดีนี้เป็นลายมือชื่อปลอม แต่ก็ยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบพิสูจน์ลายมือ ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนายสนธิ กล่าวสำหรับประวัติของ นพ.บุญ วนาสิน เป็นบุตรชาย 1 ใน 2 คน ในจำนวนบุตรธิดา 8 คน ของนายสวง และนางสำเริง วนาสิน ครอบครัวประกอบธุรกิจค้าขายข้าวและสินค้าเกษตร เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์และทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาเริ่มงานในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ และกลับมาทำงานที่ประเทศไทยในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาในปี 2519 นพ.บุญร่วมกับกลุ่มแพทย์ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรี และเป็นกรรมการบริษัทเมื่อเดือน พ.ค. 2520 ก่อนขยายอาณาจักรธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันส่วนภรรยาของหมอบุญ คือนางจารุวรรณ วนาสิน อายุ 79 ปี นามสกุลเดิม รัตนะรัต บุตรสาวคนเล็กของ ดร.จ่าง รัตนะรัต อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณหญิงระเบียบ รัตนะรัต (ตามสกุลเดิม วิชัยดิษฐ์) มีพี่น้องรวมกัน 4 คน ได้แก่ นางจารุณี สูตรบุตร นายจิระ รัตนะรัต ศ.ดร.จริยา บรอคเคิลแมน เป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมาแตร์เดอี รุ่นเดียวกับท่านผู้หญิงทัศนาวลัย รัตนกุล คุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา นางระพีพรรณ ทัพพะรังสี ภรรยานายกร ทัพพะรังสี และนางสุนันทา ตุลยธัญนางจารุวรรณ จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) College of New Rochell สหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงสมรสกับ นพ.บุญ วนาสิน มีลูกด้วยกัน 2 คน คือ นายจอน วนาสิน และ น.ส.นลิน วนาสินนายจอน วนาสิน บุตรชายคนโต ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Vassa College นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Massachusette Institute of Technology (MIT) บอสตัน สหรัฐฯ เป็นอดีตพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์“นายจอน วนาสิน นั้น ตัดขาดกับหมอบุญมานานแล้ว เหมือนกับไม่ยอมรับพ่อคนนี้เลย จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผมไม่รู้ แต่น่าจะเป็นเรื่องของลูกชายรู้ซึ้งถึงพฤติกรรมของหมอบุญหลายอย่างแล้ว ไม่เห็นด้วยถึงขั้นตัดขาดไม่เคารพเป็นพ่อเป็นลูกเลย” นายสนธิ กล่าวส่วนลูกสาวคนเล็กของหมอบุญ คือ น.ส.นลิน วนาสิน ปัจจุบันอายุ 51 ปี จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ Columbia University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Business Administration ของสถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส และ ปริญญาโท Engineering-Economic Systems and Operations Research จาก Stanford University สหรัฐอเมริกา เคยทำงานที่ธนาคารเพื่อการลงทุน Warburg Dillon Reed รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ก่อนจะมานั่งแท่นผู้บริหาร THG ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ (CCO)นายสนธิกล่าว