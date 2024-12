สวบเข้าให้! "หมูเด้ง" ซิวรางวัลจาก "New York Times" หลังติด 1 ใน 63 คน มีสไตล์แห่งปี

วันนี้ (7 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ออกมาโพสต์ข้อความหนังสือพิมพ์ฝรั่ง เขาประกาศว่า หนูเด้ง ได้รางวัล อะไรสักอย่าง…แต่หนูไม่สันทัด ภาษาปะกิต … แฟนๆ ท่านใด อ่านแล้ว สรุป ให้ ฟังหน่อยนะ รางวัล อะไร ให้มาก็รับหมดแหละ แต่ช่วงนี้กำลังโตเป็นสาว … ขอเป็นของกินได้จะดีมากเลยนะคะ ซึ่งก็มีแฟนคลับแห่กดไลก์กดแชร์โพสต์เป็นจำนวนมากทั้งนี้ ได้ความว่า รางวัลที่ "หมูเด้ง" ได้รับนั้นได้รับจาก "New York Times" คือรางวัล "Introducing the 63 most stylish people of 2024" หรือคนมีสไตล์แห่งปี ซึ่งหมูเด้งติด 1 ใน 63 คน ที่ได้รับรางวัลนี้ โดย New York Times ให้คำจำกัดความกับ หมูเด้งว่า"She bit. She screamed. She conquered hearts the world over. หรือหมายถึง เธอสวบ เธอเด้งเกรี้ยวกราด และเธอคือขวัญใจและพิชิตใจคนทั้งโลก "