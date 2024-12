พระราชินี ทรงนำทีมวายุชนะเลิศ การแข่งขันเรือใบ “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ 36

วันนี้ (6 ธ.ค.) เวลา 11.00 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ในนามทีมเรือใบวายุ รุ่น ไออาร์ซี ซีโร (IRC Zero) หมายเลขใบเรือ THA72ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงศึกษาหลักสูตร Electronic Navigation for Racing Yachts เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วย การพยากรณ์ลมฟ้าอากาศ การใช้เครื่องมือเนวิเกเตอร์ หน้าที่ของเนวิเกเตอร์สำหรับการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางลมสำหรับใช้ในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า”ครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหางเสือเรือ และนักกลยุทธ์ อันเป็นการใช้ทักษะจากเครื่องเนวิเกเตอร์ที่ทรงศึกษาเพิ่มเติมมาใช้ในการพยากรณ์ทิศทางลมให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อนำเรือไปในทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยผลการแข่งขันในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ซึ่งเป็นแรงพระราชหฤทัยอันสำคัญให้แก่สมาชิกทุกคนบนเรือวายุ ทรงนำทีมเรือใบวายุ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 จากจำนวนการแข่งขัน 10 เรซ ทำให้ทีมวายุชนะเลิศการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567เมื่อปีที่แล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จฯมาทรงร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ในทีมเรือใบวายุ รุ่น ไออาร์ซี ซีโร (IRC Zero) ส่งผลให้ปีนี้มีจำนวนเรือสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วย เรือใหญ่ 40 ลำเรือเล็ก 111 ลำ เรือคนพิการ 7 ลำ รวมเรือทั้งหมด 158 ลำ และผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 514 คนหลังจบการแข่งขัน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเรือพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังชายหาดกะตะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรอรับเสด็จในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะนักกีฬาเรือใบ THA72 และคณะทำงานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระนามาภิไธย ในเอกสาร หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ฯ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง