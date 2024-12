พม. จัดงานวันคนพิการสากล 2567 มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการ เพื่ออนาคตที่ครอบคลุม-ยั่งยืน

วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2567 “ส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืน” (Amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future) พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2567 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ผู้นำองค์กรและผู้แทนเครือข่ายคนพิการและผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการจากทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในงานมีการฉายวิดีทัศน์คำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2567 โดย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และการอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2567 โดย คุณมิเกลล่า ฟิลแบรย์-สตอเร่ (Ms. Michaela Friberg-Storey) ผู้ประสานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator - UNRC) และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับปี 2567 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์กรคนพิการแต่ละประเภท และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2567นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะประสานพลังกับทุกภาคส่วนเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็น “ความหวัง โอกาส และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม” ของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพ สร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งบทบาทและสิทธิ เพื่อพลิกฟื้นประเทศจากปัญหาที่รุมเร้าและทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก และ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่สำคัญ ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตินายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับกระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิตและสวัสดิการที่เหมาะสม โดยเร่งต่อยอดงานที่ดำเนินการมาแล้ว พร้อมกับเร่งพัฒนางานใหม่ เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายความต่อเนื่อง ผ่าน “นโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากร” ที่มีมาตรการเพิ่มโอกาสและเสริมสร้างคุณค่าคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คนพิการ” ที่มีศักยภาพ ต้องดึงออกมาเป็นพลังสังคม ด้วยการ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยความพิการไม่เป็นข้อจำกัด ซึ่งมีการต่อยอดงานสู่ปีต่อไปที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อความพิการของแต่ละบุคคล การพัฒนาระบบการให้บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการในการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สำหรับงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2567 มีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ได้แก่ 1) พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการนำร่องการสนับสนุนให้สถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวง พม. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ 2) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2567 จำนวน 449 โล่รางวัล ประกอบด้วย 2.1) รางวัลคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2567 2.2) รางวัล Global IT Challenge for Youth with Disabilities 2024 2.3) รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 2.4) รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 2.5) รางวัลสถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2567 Accessible Place 2024 และ 2.6) รางวัลองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ (มอพ.2554) ระดับดีมาก 3) กิจกรรม “สร้างโอกาสและคุณค่าคนพิการ” ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 4) การประกาศรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นไทยจากเทศกาลภาพยนตร์สั้น Focus on Ability 5) นิทรรศการวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านคนพิการ 6) นิทรรศการผลงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเครือข่ายคนพิการ 7) การแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์การพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ 8) การแสดงความสามารถของคนพิการ