One Stop Open House 2024 มหกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ นร.-นศ.ได้ค้นพบตัวเอง

เปิดงาน One Stop Open House 2024 มหกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ ขนทัพมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศรวมไว้ในที่เดียว เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแนะนำ ให้คำปรึกษา นร.-นศ.ได้ค้นพบตัวเอง เข้าใจเส้นทางการศึกษา เตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “One Stop Open House 2024” งานมหกรรมการศึกษาที่รวมมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศไว้ในที่เดียว ภายใต้แนวคิด “อนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่: การศึกษายุคใหม่เพื่ออาชีพในฝัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Hall 1-2) ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวศุภมาสกล่าวว่า “โลกในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การศึกษาไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในห้องเรียนอีกต่อไป แต่เป็นการเตรียมเยาวชนให้พร้อมรับมือกับอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต งาน One Stop Open House 2024 นี้ไม่ได้เป็นเพียงนิทรรศการการศึกษา แต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้ค้นพบตัวเอง เข้าใจเส้นทางการศึกษา และเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจ”“One Stop Open House 2024 จัดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่ทุกคนออกแบบได้ด้วยตัวเอง ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสและเชื่อมโยงทุกความฝันเข้ากับความเป็นจริง” นางสาวศุภมาสกล่าวไฮไลต์สำคัญของงาน One Stop Open House 20241. โซนคำปรึกษาและแนะแนวอาชีพพบกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลแบบครบวงจร พร้อมสัมผัสชีวิตมหาวิทยาลัยเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality2. โซนทุนการศึกษาข้อมูลทุนการศึกษาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทุนจากภาครัฐและเอกชน3. AI Faculty Matching & Career Path Guidanceระบบ AI อัจฉริยะ ช่วยวิเคราะห์ความสนใจและทักษะของผู้เข้าร่วม เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย คณะ และอาชีพที่เหมาะสม4. กิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอปพิเศษหัวข้อครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเส้นทางอาชีพ การ Upskill และ Reskill ทักษะในยุคดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำในอนาคต5. 9D Cinema และห้อง Interactiveประสบการณ์โลกเสมือนจริงที่พาคุณสำรวจตั้งแต่อวกาศจนถึงใต้ทะเล6. มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังการแสดงสดจากศิลปินยอดนิยม เช่น ATLAS, PAPERPLANE, Diamond Laz1 และ PROXIE ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจนอกจากนี้ ภายในงานยังเพิ่มมิติที่ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมมากขึ้น ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ความยั่งยืน และการเตรียมพร้อมสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงเครื่องจำลองอาชีพที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถทดลองใช้ชีวิตในบทบาทต่างๆ ได้อย่างสมจริง และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้นักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศ โดยสำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมายังสถานที่จัดงาน สามารถรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวได้ผ่าน Line Official: @OpenhousebyMHESI โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษา การเลือกคณะ และการวางแผนอาชีพในอนาคตได้อย่างละเอียด