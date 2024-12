คนไทยเฮ! "ยูเนสโก" เตรียมขึ้นทะเบียน “ต้มยำกุ้ง-เคบายา” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.มีรายงานว่า "กระทรวงวัฒนธรรม" เผยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO จะมีการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ ๑๙ (The nineteenth session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: IGC) ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ นครอซุนซิออน (Asuncion) สาธารณรัฐปารากวัย หรือตรงกับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามเวลาประเทศไทย (เร็วกว่า 10 ชั่วโมง) จะมีการพิจารณาและลงมติรับรองการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ และเชื่อมั่นว่ารายการที่ประเทศไทยเสนอ คือ ต้มยำกุ้ง ของไทย และ เคบายา Kebaya (เสนอร่วม) จะได้รับการรับรองให้ ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity : RL) ประจำปี 2567ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโก แล้วจำนวน 4 รายการ ได้แก่ โขน นวดไทย โนรา และประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย โดย ต้มยำกุ้ง (Tomyum Kung) จะถือเป็นรายการที่ 5 ของไทย ที่ได้รับการรับรองในส่วน เคบายา เป็นรายการที่เสนอร่วม 5 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ในชื่อ Kebaya : knowledge, skills, tradition and practices หรือ เคบายา : ความรู้ ทักษะ ประเพณี และการปฏิบัติ การได้ขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมร่วมกันในครั้งนี้ ด้วย เคบายา เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรี ที่มีความประณีต งดงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และประเพณีที่มีร่วมกันของผู้คน และเชื่อมโยงชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีส่วนในการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคในโอกาสที่น่ายินดีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม งานฉลองต้มยำกุ้งและเคบายา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ระหว่างที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ โดยในวันที่ ๖ ธันวาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ภายในงานจะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดเคบายา การสาธิตการทำต้มยำกุ้ง โดยเชฟตุ๊กตา (ร้านบ้านยี่สาร) หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย พร้อมได้ชิมต้มยำกุ้งฟรี ชมนิทรรศการ “ต้มยำกุ้ง” และนิทรรศการ/สาธิตการปักชุด “เคบายา” และยังมีการแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรมให้ชมตลอดงาน โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.culture.go.th และเฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม