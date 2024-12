เปิดบ้าน Obelisk Development ในงาน ‘Obelisk Open House 2025’ แนะโซลูชั่นการเงินและการลงทุนอสังหาฯ พร้อมปูโรดแมพพิชิตเป้า 250 ล้าน!

บริษัท โอเบลิสก์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ แบบ One Stop Services โดยให้คำแนะนำครบเครื่องเรื่องการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงโซลูชั่นแผนการตลาดเพื่อทำให้อสังหาริมทรัพย์มีความน่าสนใจและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เดินหน้าด้วยนโยบายโชว์บิสสิเนสโซลูชันอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน รวมถึงบริการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการลงทุนโดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือหลักพร้อมจัดงาน ‘ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ห้อง CDC Ballroom ณ Crystal Design Center (CDC) เผย Road Map และแสดงวิสัยทัศน์ สู่โอกาสทางการเงิน เสริมมุมมองอสังหาริมทรัพย์เทรนด์ใหม่ในยุคดิจิทัล และเข้าฟัง ทอปปิกทางการเงิน จากกูรูระดับมืออาชีพ มากประสบการณ์ในโลกอสังหาริมทรัพย์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอเบลิสก์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ผู้มีประสบการณ์การทำธุรกิจของตัวเองมาตั้งแต่อายุ 20 ปี ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ค้าปลีกและขายส่ง รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ค้นพบจุดเปลี่ยนเมื่อได้มาทำธุรกิจอสังหาฯ เกิดมุมมองแนวคิดด้านธุรกิจใหม่ๆ และเข้าสู่การบริหารแบบเต็มตัว โดยการร่วมลงทุนกับหุ้นส่วน ก่อตั้ง Obelisk Development หรือ OBL ขึ้นมา มุ่งพัฒนาและสร้างแนวคิดมีพันธกิจเพื่อ “สร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างนิสัยทางการเงินที่ยั่งยืน” ให้กับทุกคนโดยวางเป้าหมายเพื่อให้ OBL เป็น “องค์กรที่สร้างคุณค่าทางการเงินให้กับผู้คน มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนานิสัยการเงินที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ R.B.S เพื่อส่งมอบคุณค่าในการแก้ไขสุขภาพทางการเงินให้เติบโตอย่างยั่งยืน”กล่าวว่า “กลยุทธ์ของโอเบลิสก์คือ การแตกต่างจากตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน โดยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันเรื่องโครงการสวย ทำเลดีหรือโครงการที่ตอบโจทย์ที่สุดนั้น โอเบลิสก์ไม่ได้เน้นที่การขายโครงการที่ดีที่สุด แต่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้ตอบโจทย์มากที่สุด อย่างตรงไปตรงมา”- มุ่งเน้นสร้างนิสัยทางการเงินใหม่เสริมสร้างความรู้ทางการเงิน รวมถึงการบริหารทางการเงินอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาให้ถูกจุดโดยใช้อสังหาฯ เป็นเครื่องมือ- บริษัทมีการทํา R&D (Research and Development) และการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและปัจจัยต่างๆที่มีผล เพื่อเสนอแนวนางการแก้ปัญหาผ่านโซลูชั่นของบริษัท- การพูดคุยกับลูกค้าจะเน้นการอธิบาย โดยใช้หลัก 3 C (Clean Clear Cut) ซื่อตรง ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมความมั่นใจ จนสามารถไปถึงกระบวนการซื้อขายได้- Positioning ของโอเบลิสก์คือ “การทำให้อสังหาฯ เป็นเครื่องมือการแก้ไขปัญหาทางการเงิน” จึงไม่ใช่เพียงการขายบ้านหรือคอนโดธรรมดาเท่านั้น- มีเป้าหมายคือการลดความเสี่ยง และสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า ในทุกๆบริการของเราวิสัยทัศน์ของ Obelisk Development ในการดําเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ คือ Real estate Business Solution ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับลูกค้า โดยเฉพาะในด้านต่างๆ เช่น- สร้างนิสัยทางการเงินใหม่ เพิ่มความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง- การลงทุนและการผ่อนชําระในโครงการ MOU- การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Corporate Partnership) กับองค์กรต่างๆ โดยเสนอเป็นสวัสดิการ ทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย แต่ไม่สามารถยื่นกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้โดยใช้ ทฤษฎี 4R ที่มีเป้าหมายหลักคือ ป้องกันการเกิดหรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะรักษาคุณภาพทางการเงินของลูกค้า ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิด NPL และสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทในระยะยาว ใน 4 มิติ ได้แก่- Customer (ลูกค้า) ให้มีความเข้าใจข้อมูลและกระบวนการระหว่างตัวลูกค้าเอง บริษัท ธนาคาร และโครงการอย่างครบถ้วน- Obelisk (บริษัท) วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเรื่องความต้องการ รายได้ เครดิต และความสามารถในการยื่นกู้- Bank (ธนาคาร) ป้องกันการส่งลูกค้าที่ไม่มีความสามารถในการยื่นกู้ รวมไปถึงการชําระค่างวดธนาคาร- Asset (สินทรัพย์) เพิ่มโอกาสในการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงป้องกันการผ่อนชําระของลูกค้า และการต่อยอดสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นการประกาศความพร้อมของ Obelisk Development อย่างเป็นทางการว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย จากองค์กรเล็กๆ ที่เติบโตขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเติบโต ซึ่งมีไฮไลต์หัวข้อเสวนาที่พลาดไม่ได้ กับวิทยากรรับเชิญมากประสบการณ์คือผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนที่ไม่ใช่แค่อสังหาฯ แต่รวมถึงเรื่องการเงิน ที่จะมาพูดคุยในเรื่องของนวัตกรรมด้านการเงินและการลงทุนโดย คุณวิน อิธทิศักดิ์ (GURU LIVING) ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทรนด์ และทิศทางของอสังหาฯต่อยอดมาจากการผลการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2567 ที่มียอดขายรวมกว่า 150 ล้านบาท โดยร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ อาทิ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developers) บริษัทอสังหาริมทรัพย์พาร์ทเนอร์ (Real Estate Partners) กลุ่มธนาคาร และกลุ่มลูกค้า (Clients) ที่ได้ให้บริการในด้านการสร้างนิสัยการเงินที่ถูกต้อง การลงทุนและเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายโครงการในอนาคต- ปี 2568 เปิดตัว 3 โครงการ Partner OBL คอนโด 2 โครงการ และบ้านจัดสรร 1 โครงการ- ปี 2569 เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ live-exchangeกล่าวว่า “ปีนี้ผมเชื่อว่าเป็นปีที่หลายคนเผชิญวิกฤตโดยเฉพาะอสังหาฯ ซึ่งมันเป็นจังหวะขาลง แต่ในขณะเดียวกัน Obelisk Development ก็ยังประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงมองว่าเมื่ออสังหาฯ กลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้ง มั่นใจว่า Obelisk จะพุ่งทะยานได้อย่างแน่นอน ซึ่งหัวใจสําคัญของงานนี้ ผมอยากให้คนที่เป็นพาร์ตเนอร์ได้มีโอกาสมาพบกัน เพราะแนวทางการทํางานของเราในปีหน้าในเรื่องของ R.B.S เป็นนโยบายสําคัญที่ไม่ใช่แค่การสร้าง Real Estate Business Solution เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่เมื่อมองลูกค้าเป็นพันธมิตร จึงเป็นการสร้าง Relation Business Solution ที่เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มาเป็นอันดับหนึ่งด้วย”กว่า 3 ปีที่ Obelisk Development ได้ให้บริการแนะนำการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าจำนวนมากกว่า 1,000 ราย โดยทีมงาน Sale Master รวมทั้งบริการวางแผนการตลาดมากกว่า 30 โครงการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ที่แข็งแกร่งกว่า 20 คนกล่าวถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจและคาดการณ์ตัวเลขสำหรับอนาคตว่า “ผมมองว่าธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ในปีนี้เรามียอดขายรวมมากกว่า 130 ล้านลาท และตั้งเป้าว่าในปีหน้าอาจจะโตขึ้นอีก 20 - 30% หรืออยู่ที่ประมาณ 150-170 ล้านบาท โดยยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยัง ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีฐานลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ (Retirement Society) มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่เหมาะสําหรับผู้สูงวัย หรือ super retirement ที่ต้องการที่อยู่อาศัย“ด้านบริหารการลงทุน เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและปลอดภัย โดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนที่มี net worth สูง ที่ต้องการความเสถียร และความปลอดภัย ในการลงทุน“โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการสร้าง Positioning ให้บริษัทเป็น safe haven สําหรับนักลงทุน และกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่ต้องการความมั่นคงในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์”ตั้งเป้าเติบโต 20 - 30% ต่อปี และมีแผนเข้าสู่ตลาดทุนในปี 2568 โดยใช้ปัจจัยภายในที่แข็งแกร่ง เช่น การพัฒนาระบบการทํางานและการปรับตัวของผู้บริหาร และปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจและกําลังซื้อของลูกค้าในการขับเคลื่อนการเติบโต พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าผ่านการมองลูกค้าเป็นพันธมิตร และโปรแกรม OB Academy Club ช่วยลูกค้าเรียนรู้เรื่องการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิด NPL