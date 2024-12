“นายกฯ ไอแพด” เสียโอกาสประเทศไทย!

- Thailand deserves better ! ประเทศไทยควรจะหาคนที่ดีกว่านี้ได้ !



สิ่งแรกที่ขอกับนักลงทุนต่างชาติ คือ ขอให้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเป็นภาษาไทย เพราะว่าคนไทยพูดภาษาไทย และยังบอกว่าจะปรับปรุงการศึกษาของประเทศไทย จากนั้นยังพยายาม เปรียบเทียบด้วยว่า เราไม่สามารถทำเรื่อง ๆ เดียว แล้วจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด แต่เราต้องทำหลาย ๆ อย่าง เหมือนกับการประกอบนาฬิกาหนึ่งเรือน ?!?

(Note :เมื่อได้ยินคำตอบแบบนี้จากนายกฯ ไทย พิธีกร มอร์รา ฟอร์บส์ รองประธานบริหาร Forbes Media ถึงกับอึ้ง และบอกว่า “ที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้ยินว่ามีการถามแบบนี้เลย”)





นายกฯ อุ๊งอิ๊ง ตอบว่า :

ซึ่งคำตอบเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างสหรัฐฯ กับ จีน ที่ผู้ถามต้องการได้รับคำตอบเลยแม้แต่น้อย !?!

ทั้งนี้ จะเห็นได้ชัดว่า นายกฯ อุ๊งอิ๊ง ตอบไม่ตรงคำถาม ทั้ง ๆ ที่ทางฟอร์บส์ ได้ส่งแนวทางคำถามให้ล่วงหน้าแล้ว แต่นายกฯ กลับพูดแค่สิ่งที่ตัวเองอยากจะพูด วนเวียนอยู่แต่เรื่อง ซอฟท์ พาวเวอร์, เสถียรภาพทางการเมือง โดยลืมไปว่า กำลังสื่อสารกับนักลงทุนต่างชาติ ไม่ใช่หาเสียงกับชาวบ้านคนไทย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ถูกต้องจริง ๆ ก็คือ สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีมูลค่ามากกว่า 48,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้ว และคิดเป็น 17.2% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย (ไม่ใช่ของ GDP)

ซึ่งตรงนี้ บรรดาผู้คนในโลกออนไลน์ แทบจะไม่เชื่อหูตัวเอง จนต้องย้อนฟังหลายๆ ครั้ง และพบว่า นายกฯ พูดว่า Cows จริงๆ

SECRETARY BLINKEN: – whether it’s dealing with climate change, the clean energy transition, in all of these areas the partnership that we have is really designed to produce results for our people, and that’s what we’re determined to do.

But particularly between us, our countries have such an extraordinary history together, and we simply want to build on that.

PRIME MINISTER SHINAWATRA:

Yes, indeed. I believe that USA and Thailand has a very long-term good relationship, and of course, like, anything you want to do, and we just can talk and then – but (inaudible) have something together just very, like, future-forward, something like that. And so we can invest or we can just do some project together that can help a lot of people (inaudible). The problem right now that Thailand is facing, the main – the main problem that we – like, in the country, so the north of Thailand is flooding every day.

หนึ่ง

สอง

สาม

“ซึ่งท่านนายกฯ แพทองธารก็ต้องรู้ว่า ตระกูล "ชินวัตร" โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อของท่าน มีความสนิทสนมกับสมเด็จฮุน เซน มาก แล้วเรื่องเกาะกูดกับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลนั้น มีการคุยกันระหว่างคุณพ่อคุณ กับสมเด็จฮุน เซน และ ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นลูกชายของสมเด็จฮุน เซน ที่เป็นนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้

“ตรงนี้ถ้าท่านนายกฯ ไม่ลงมาจัดการ หรือระมัดระวังตัว แล้วเราต้องยกชาติยกแผ่นดิน ยกพื้นที่ให้กับเขมร ขโมยพื้นที่เกาะกูดไป รวมเบ็ดเสร็จ รวมทั้งฉ้อราษฎร์บังหลวง ช่วยเหลือผู้คนในเครือข่ายตัวเอง ผมบอกว่า ถ้ามันเป็นอย่างนี้ ผมจะขอลงถนนเพื่อที่จะไล่ท่าน



“ในช่วงที่ผ่านมาการที่ท่านออกมาแถลงข่าวแล้วแบบพูดมั่ว ๆ ซั่ว ๆ ตามประสาสักแต่พูด แต่ไม่ได้ใช้สมองคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ บอกว่า

“จะได้เห็นว่าเส้นปี 2515 ที่กัมพูชาขีด และ 2516 ที่เราขีดไม่เหมือนกัน ทางกัมพูชาขีดเว้นอ้อมเกาะกูดของเราชัดเจน ทางเขาไม่มีปัญหา การที่ไปพูดคุยกันเขาก็พูดเรื่องเดียวว่าคณะกรรมการจะเสร็จเมื่อไหร่ จึงบอกไปว่ากลางเดือนพฤศจิกายน ฉะนั้นเรื่องเกาะกูดไม่มีปัญหาแน่นอน เขาขีดเส้นข้ามไปเลย เขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นปัญหาเหมือนกัน ...!?!”

“นอกจากนี้ ยังมีความพยายามอธิบายแบบผิด ๆ ถูก ๆ ต่อด้วยว่า

“ทำไมถึงต้องมี MOU 2544 โดยอ้างว่า เพื่อให้รู้ว่าข้อที่ไม่เห็นด้วยให้เอามาคุยกัน ซึ่งถ้าต่างคนต่างไม่ถอยเพราะฉะนั้นจึงต้องแบ่งผลประโยชน์กัน ... ก็เอามาแบ่งกัน !?!

”

“ด้วยเหตุนี้ ผม อาจารย์ปานเทพ จึงจำเป็นต้องยื่นหนังสือถึง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ไม่ได้มาชี้แจงนะ แต่กล่าวหาท่าน และรัฐบาลชุดนี้ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเล 12 ไมล์ทะเล โดยรอบเกาะกูด จังหวัดตราด หลังจากที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อ้างว่าเกาะกูดยังเป็นของไทย และ MOU ไทย-กัมพูชา 2544 ไม่สามารถถอดถอนได้



“ผมขอท้านายภูมิธรรม มาออกรายการโทรทัศน์สาธารณะ ซึ่งฝั่งผม กับอาจารย์ปานเทพ จะอธิบายหรือคัดค้านด้วยหลักฐานและข้อเท็จจริง ซึ่งท่านนายกฯ หรือคุณภูมิธรรม ไม่ต้องมาเองก็ได้ ส่งตัวแทนมาก็ได้ จะส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศปากดี ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วมาให้ข้อมูลกับท่าน

“คุณอุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร และ คุณอ้วน ภูมิธรรม ถ้าคุณแน่จริง มาเจอ มาดีเบตกัน เพื่อประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนในประเทศนี้ จะได้ประโยชน์ ได้ข้อมูล ได้ข้อเท็จจริง ได้ความกระจ่างอย่างแท้จริง ว่าจริงๆ แล้วถ้าตกลงไปในแนวทางคุณ นั่นคือการยกแผ่นดินไทยให้กับเขมร ใช่หรือเปล่า



“อย่าลืมนะครับ วันที่ 9 วันจันทร์ ผม อาจารย์ปานเทพ จะไปยื่นหนังสือกล่าวหานายกฯ อุ๊งอิ๊งค์ คุณภูมิธรรม เวชยชัย และรัฐบาลชุดนี้ กำลังจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียอธิปไตยบนพื้นที่ทางทะเล ซึ่งเป็นสิทธิของประเทศไทย ด้วยการไปร่วมมือ สมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายเขมร จะไปยื่นที่สำนักงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมเป็นสักขีพยานในการยื่นเอกสารประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ไปเจอกันได้ สิบโมงเช้า”

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ซึ่งที่ผ่านมาตนไม่ค่อยได้พูดถึงเลย วันนี้จึงขอรวบรวมทุกเรื่องมาพูดถึงสักครั้ง ทั้งนี้ภายหลังการเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศ น.ส.แพทองธาร ก็ได้รับฉายาว่า “นายกฯ ไอแพด” เพราะในการตอบคำถามนักข่าว และสนทนากับแขกบ้านแขกเมือง มักอ่านโพยจากไอแพดอยู่ตลอดเวลา ล่าสุด ได้ไปให้สัมภาษณ์ในเวที Forbes Global CEO Conference โดยโชว์ทักษะพูดภาษาอังกฤษ และไม่ได้ใช้ไอแพดเลย แต่กลับเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” ได้เข้าร่วมเวทีสนทนาของ Forbes Global CEO Conference ณ โรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพ โดยให้สัมภาษณ์กับ นางมอร์รา ฟอร์บส์ รองประธานบริหาร Forbes Mediaนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่นายกฯ จะได้โปรโมตประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติหลายร้อยคนที่เข้าร่วมงาน เพราะแต่ละคำถามที่พิธีกรถามนั้น ต้องถือว่า "ชงหวาน" คือ คำถามดีมาก ช่วยคนตอบให้โชว์วิสัยทัศน์ แต่ว่า “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” กลับทิ้งโอกาสในการพิสูจน์ภาวะผู้นำของตัวเองไปเสียสิ้น เพราะเธอกลับพูดตามที่อยากจะพูด ไม่ได้ตอบสิ่งที่ผู้บริหารใหญ่จาก Forbes ถาม จนเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายยกตัวอย่างความเห็น เช่นเหล่านี้คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากช่องยูทูป “ไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล” ซึ่งเป็นของรัฐบาลเอง ที่นำคลิปวีดิโอการสัมภาษณ์มาเผยแพร่โดยภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเข้ามาชมประมาณ 15,000 – 16,000 ครั้งแต่ความเห็นร้อยละ 99 มีแต่คนแสดงความผิดหวัง หรือกระทั่งก่นด่าเมื่อลองย้อนดูคลิปการให้สัมภาษณ์ของ “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” แล้ว ต้องบอกว่า เหนื่อยจริง ๆ ที่จะแปลความ ขนาดใช้ ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ AI มาช่วยฟัง ช่วยถอดความ ก็ยังจับใจความได้อย่างกระท่อนกระแท่นทั้งนี้ ขอย้ำว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหาของ “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” เพราะพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร เนื่องจากจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬา และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ University of Surrey ประเทศอังกฤษยกตัวอย่างเช่นเมื่อพิธีกรถามว่า : จะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้ายังไร?:ก็เริ่มต้นด้วยการตอบว่า ตัวเธอเองจะสานต่อนโยบายของอดีตนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ที่จะดึงดูดการลงทุนมายังประเทศไทย เช่น Google และ Microsoft เธอได้พบกับผู้นำประเทศ และ CEOs ของบริษัทต่าง ๆ และได้รับการตอบรับที่ดีเธอบอกว่า เคยทำธุรกิจโรงแรมของครอบครัวมาก่อน จึงเข้าใจภาคเอกชนว่า ต้องเผชิญความยุ่งยากในเรื่องของเอกสาร และเรามีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ที่จะสนับสนุนเรื่องนี้แต่ที่หลายคนแปลกใจก็คือ “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” กลับพูดต่อว่าพอพิธีกรถามว่า : แผนเศรษฐกิจ 10 เรื่องที่รัฐบาลเคยแถลงไว้มีอะไรบ้าง ?ประเทศไทยมี ซอฟท์ พาวเวอร์ ร่ำรวยวัฒนธรรม อาหารอร่อย รัฐบาลได้เพิ่มวันหยุดสงกรานต์ เพื่อเชื่อมโยงเทศกาลในจังหวัดต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องกัน อุ๊งอิ๊งยังบอกด้วยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้เพิ่มขึ้น 28% , การลงทุนเพิ่มขึ้น 40% เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี พร้อมย้ำว่า ถ้าการเมืองมีเสถียรภาพ นักลงทุนก็จะมีความมั่นใจ และบอกว่า จะสนับสนุน SMEs ด้วยการให้เงินกู้พิเศษ และปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยประเด็นก็คือ “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” ไม่ได้ตอบตรงกับคำถามแผนเศรษฐกิจ 10 เรื่องที่รัฐบาลเคยแถลงไว้แต่อย่างใด !?!พิธีกรถามว่า : จะทำอย่างไรเพื่อสร้างโมเมนตัมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และเป็นผู้นำในการคว้าโอกาส ให้กับประเทศไทย ?โชคดีที่ตัวเองเป็นนายกฯ ผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุด จากนั้นพูดว่า โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ แล้วก็พูดเรื่องการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี, แจกเงิน 1 หมื่นบาท และก็วนกลับไปพูดเรื่องซอฟท์ พาวเวอร์ ว่ามีคณะกรรมการ 11 สาขา พร้อมกับบอกว่าได้คุยกับ Disney Netflix Amazon ว่าจะเพิ่มส่วนลดเงินสด ถ้าหากมาถ่ายภาพยนตร์ในเมืองไทย ซึ่งบริษัทบันเทิงต่าง ๆ ดีใจมาก ???พิธีกรถามว่า : เมื่อมีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่าง ๆ และ CEOs พวกเขาถามถึงความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยอย่างไร ?คำถามที่ได้รับมากที่สุด คือ พ่อเป็นยังไงบ้าง และต่อมาคือ อาเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้น “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” ก็วกกลับไปพูดเรื่อง ซอฟท์ พาวเวอร์ อีก โดยยกตัวอย่างการทำนาฬิกา ปาเต๊กฟิลิป ที่ขายและได้กำไรมากมาย แต่ว่างานฝีมือของไทยกลับได้เงินแค่น้อยนิด และบอกว่า เธอสวมใส่ผ้าไทยไปทั่วโลกด้วยความภาคภูมิใจ ผสมผสานผ้าไทยกับแบรนด์เนม เพื่อโปรโมตประเทศไทยตามแบบที่เธอคิดเมื่อพิธีกรถามว่า : หลังจากที่คุยกับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในเอเชีย แต่ตอนนี้คำถามมากมาย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศจีน คุณคิดว่า การกลับมาของประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งผลอย่างไรกับประเทศไทยเมื่อได้พบกับผู้แทนของสหรัฐฯ และจีน เธอจะเน้นย้ำว่าประเทศไทยเป็น “ผู้สนับสนุนที่แข็งขันต่อสันติภาพ และความรุ่งเรืองร่วมกัน” เธอคิดว่า ทรัมป์จะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย แต่นั่นจะไม่เป็นปัญหา เพราะว่าเราส่งออกไปสหรัฐฯ เพียงแค่ 10% ของ GDP ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิดนอกจากนี้ นายกฯ อุ๊งอิ๊ง ยังพูดด้วยว่า จะเพิ่มการส่งออก เพราะประเทศไทยมี “วัว” มากมาย และหลายประเทศติดต่อซื้อวัวจากประเทศไทย เธอรู้ว่าผู้คนกังวลเกี่ยวกับนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่ว่าเราเพียงแค่ “ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้น” ก็พอแล้วนี่ก็คือตัวอย่างคำถาม-คำตอบบางส่วน ของ “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร บนเวที Forbes Global CEO ซึ่งเมื่อมีถอดความ และใช้ทักษะของบรรดาผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศ มาช่วยจับใจความ เรียบเรียงประเด็นด้วยแล้ว สร้างความงุนงง และผิดหวังให้กับผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะนายกฯ ไม่เข้าใจนโยบายของรัฐบาลอย่างถ่องแท้ ได้แต่จำที่สิ่งบรรดาทีมงานบรีฟให้ฟัง และยังขาดความรอบรู้ เช่น พอพิธีกรถามถึงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อน เช่น สถานะของประเทศไทยในภูมิภาค หรือ ความเห็นต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ โดนัลด์ ทรัมป์ นายกฯ ก็ถึงกับ “ไปไม่เป็น” เช่น-บอกว่า ประเทศไทยส่งออกไปสหรัฐฯ เพียงแค่ 10% ของ GDP (ซึ่งถ้า 10% ของ GDP ก็ต้องถือไทยมีการพึ่งพาการส่งออกไปสหรัฐฯ เยอะมาก)...-ที่สำคัญคือ นายกฯ อุ๊งอิ๊ง ยังบอกด้วยว่า จะเพิ่มการส่งออก “วัว” ไปทั่วโลก...-นายกฯ อุ๊งอิ๊ง ยังบอกด้วยว่า การกลับมาของทรัมป์ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะประเทศไทยเพียงแต่ปรับเปลี่ยนนโยบายแค่นิดหน่อยก็พอ !?!- นายกฯ วนเวียนอยู่แต่เรื่อง ซอฟท์ พาวเวอร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวเองริเริ่มขึ้นมา ...แต่นายกฯ รู้หรือไม่ว่า ทุกประเทศในโลกที่มี ซอฟท์ พาวเวอร์ ที่เข้มแข็ง จะต้องมี Hard power ที่เข้มแข็งเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ทั้งหมดล้วนแต่สร้างอุตสาหกรรม เร่งพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับสถานะของประเทศบนเวทีโลกขึ้นมาได้สำเร็จก่อน ถึงจะสร้างซอฟท์ พาวเวอร์ ตามมาได้-นอกจากนี้ นายกฯ อุ๊งอิ๊ง ยังแสดงออกถึงปมในใจ เรื่อง “เสถียรภาพทางการเมือง” จนพูดถึงเป็นประจำ ทั้ง ๆ ที่ช่วงที่พรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตร สูญเสียอำนาจทางการเมืองนั้น ประเทศไทยก็ไม่ได้ “ขาดเสถียรภาพ” ซ้ำยังมีรัฐบาลหลังการรัฐประหาร ที่แทบจะไม่มีฝ่ายไหนท้าทายเสถียรภาพได้ด้วยซ้ำ แต่ว่าปัญหาของประเทศไทย คือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนมา 30-40 ปี และศักยภาพการแข่งขันที่ถดถอยลง ไม่ใช่เรื่องเสถียรภาพทางการเมือง-ส่วนที่ นายกฯ อุ๊งอิ๊ง บอกว่า บรรดาผู้นำการเมือง และ CEOs ที่ได้พบ ล้วนแต่ถามว่า “พ่อเป็นยังไงบ้าง, อาเป็นยังไงบ้าง”.....นี่ก็แสดงว่า ทั่วทั้งโลกต่างรู้ว่า ผู้นำตัวจริง ของเมืองไทยไม่ได้ชื่อว่า “แพทองธาร ชินวัตร” !?!นอกจากการสัมภาษณ์ที่ต้องเรียกได้ว่า “น่าอับอายอย่างยิ่ง” ของ “นากยฯ อุ๊งอิ๊ง” บนเวที Forbes Global CEOเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว อีกกรณีหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือ การพบปะหารือกับ นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ในระหว่างการประชุม อาเซียน ซัมมิท ที่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ซึ่งนายกฯ อุ๊งอิ๊ง เอาแต่พูดเรื่องน้ำท่วม จนนายบลิงเคน งงเป็นไก่ตาแตกประเด็นคือ ในบันทึกถอดคำสนทนาอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นายบลิงเคน ได้พูดถึงความร่วมมือในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด รวมถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน ภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนี้แต่ว่า นายกฯ อุ๊งอิ๊ง กลับตอบว่า ตอนนี้ ภาคเหนือของประเทศไทยมีน้ำท่วมทุกวันเมื่อเจอคำตอบแบบนี้ นายบลิงเคนถึงกับ “ไปไม่เป็น” และตัดบทว่า “ไว้คุยกันเรื่องอื่น ๆ ในวันหลัง ขอบคุณ”นอกจากนี้ เมื่ออ่านเนื้อหาคำพูดของ “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” ก็แทบไม่เข้าใจเลยว่า เธอต้องการจะพูดอะไร จนในบทถอดคำสนทนาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ถึงกับต้องถอดความโดยใส่วงเล็บคำว่าซึ่งแปลว่าทั้งนี้ มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า ฝ่ายไทยได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้ สหรัฐฯ ลบข้อความ(inaudible) แต่ว่าฝ่ายสหรัฐฯ ไม่ได้ทำตาม เหมือนจะบอกว่า“ก็มันฟังไม่เข้าใจจริงๆ นี่นา"สำหรับ บันทึกคำสนทนาระหว่างนายบลิงเคนกับนายกฯ แพทองธาร มีอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯนายสนธิ กล่าวอีกว่านับจากวันที่ 16 สิงหาคม สิงหาคม 2567 ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มาถึงวันนี้ ระยะเวลาผ่านมาประมาณ 3 เดือนครึ่ง ตนพยายามไม่กล่าวออกรายการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของนายกรัฐมนตรีเท่าใดนัก อย่างมากก็แค่พูดเตือนสติ ทั้งผ่าน“รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ”หรือผ่าน“รายการสนธิ เล่าเรื่อง”ว่า จริง ๆ เรื่องอายุไม่สำคัญ, นายกฯ จะเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่สำคัญ เมื่อมานั่งในตำแหน่งนี้แล้วต้องทุ่มเทสุดชีวิต ทำงานเพื่อชาติ เพื่อประชาชาน เพื่อส่วนรวม ซึ่งถ้าหากทำงานจริง ๆ ก็จะสามารถล้างบาปให้กับพ่อได้นายสนธิ กล่าวว่าในรายการ "ความจริงมีหนึ่งเดียว" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567 ตนประกาศว่า อีกไม่นานจะมีเรื่องใหญ่เทียมฟ้าที่จะทำ ทุกคนก็คิดกันต่างๆ นานา ส่วนใหญ่ก็คิดไปในแนวว่าคงจะลงถนนไล่นายกฯ แต่ในความเป็นจริงวันนั้ คนประกาศว่ามี 3 เรื่องที่จะทำ คือเรื่องขอความเป็นธรรมจากกรณีที่มีตนโดนลอบสังหาร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 โดนยิง 200 นัด บาดเจ็บสาหัส ผ่านมา 15 ปีจะ 16 ปีแล้ว จากวันนั้นถึงวันนี้คดีความไม่ไปไหนปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง และปริมาณผู้ลี้ภัยชาวพม่าที่เข้ามาในเมืองไทยเยอะเหลือเกิน และส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยในทุก ๆ ด้านจะติดตามการทำงานของนายกฯ แพทองธาร ตลอดเวลา ถ้าทำถูกต้องจะให้กำลังใจ แต่ถ้าทำอะไรไม่ถูกต้อง มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่สำคัญมีการขายชาติ ขายแผ่นดิน ยกเกาะกูด ยกอาณาเขตทางทะเลของไทยให้กับเขมรโดยมีวาระซ่อนเร้น เพื่อแลกกับผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนายสนธิ กล่าวต่อ ว่าประเด็นที่นายปานเทพ พัวพงษืพันธ์ ได้อธิบายไปในงานความจริงมีหนึ่งเดียวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า เรื่องเขตแดน เรื่องพรมแดน เรื่องแผนที่นั้นเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย คนอย่างนายกรัฐมนตรีจะมาพูดแบบมั่วซั่วไม่ได้ เพราะคำพูดทุกคำ สิ่งที่ให้สัมภาษณ์สื่อ กัมพูชาจะบันทึกเอาไว้หมด และเอาไปอ้างอิงในการต่อสู้ได้นายสนธิ กล่าว