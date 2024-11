สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลก พระราชทานถ้วยรางวัลกแก่ทีมชนะเลิศ

วันนี้ 30 พ.ย.67 เวลา 19.36 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลก รายการ “2024 แบงค็อก เวิลด์ พารา ไอซ์ ฮอกกี้ แชมเปียนชิพส์ ซี-พูล” (2024 Bangkok World Para Ice Hockey Championships C- Pool) และพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขัน ฯ แก่ทีมที่ชนะเลิศ ณ สนามฮอกกี้น้ำแข็ง “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา” (Thailand International Ice Hockey Arena) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามฮอกกี้น้ำแข็ง “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา” นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะทำงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้น เสด็จเข้าภายในสนามฮอกกี้น้ำแข็ง “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลก รายการ “2024แบงค็อก เวิลด์ พารา ไอซ์ ฮอกกี้ แชมเปียนชิพส์ ซี-พูล”(2024 Bangkok World Para Ice Hockey Championships C- Pool) คู่ชิงชนะเลิศ ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐฟินแลนด์ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 พีเรียด (Period) พีเรียดละ 15 นาทีเมื่อจบการแข่งขันแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 และนายปีเตอร์ แอนเดอร์สัน (Mr. Peter Andersson) ผู้แทนจากสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการโลก มอบรางวัลเหรียญทองให้กับทีมชนะเลิศ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลก ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสมควรแก่เวลา จึงเสด็จออกจากสนามฮอกกี้น้ำแข็ง ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลก รายการ “2024 แบงค็อก เวิลด์ พารา ไอซ์ฮอกกี้ แชมเปียนชิพส์ ซี-พูล” (2024 Bangkok World Para Ice Hockey Championships C- Pool) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีทีมฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการ จาก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐออสเตรีย เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการรายการนี้จะเป็นรายการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้ว ยังเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับ เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ฤดูหนาว 2026 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี