MEA ร่วมจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2024 ขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่อนาคต

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและทิศทางพลังงานไทย” ในงาน IEEE PES Dinner Talk 2024 จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand) โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล กรรมการ MEA ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมงานณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand ได้จัดงาน IEEE PES Dinner Talk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารขององค์กรที่เป็นผู้นำด้านพลังงานมาร่วมแสดงปาฐกถา ในส่วน Panel Session เรื่อง ระบบไฟฟ้าและพลังงานรูปแบบใหม่ การพลิกโฉมสู่ความล้ำสมัย และความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่น (The New Electric and Energy Systems: Reinvention and Resilience) ประกอบด้วย- นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย- นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA- นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง โดย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย- IEEE PES Outstanding Engineer Award 2024ได้แก่ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค- IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2024ได้แก่ นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง อดีตรองผู้ว่าการ MEA- IEEE PES Women in Power Award 2024ได้แก่ ดร.จิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)- IEEE PES Outstanding Young Engineer Award 2024ได้แก่ ผศ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ยังเป็นกลไกสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านนโยบายและทิศทางการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของผู้นําในองค์กรชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมพลังงานในอนาคตต่อไป