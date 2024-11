หนุ่มอดีต ด.ช.คลิปไวรัล! “อาม่าตบเด็ก” ตำนานเพลง Joy to the World เล่าย้อนอีกครั้งเหตุเกิดเพราะอะไร (ชมคลิป)

อย่างไรก็ตาม น้องได้ย้ำว่าเหตุการณ์นี้จบลงไปแล้วและได้มีการขอโทษขอโพยกันไปแล้วค่ะ แต่คลิปก็ยังเป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบัน

จากกรณีที่มักกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งทุกเทศกาลคริสต์มาสในทุกๆ ปี แถมทำให้การฟังเพลง Joy to the World ของคนไทยเปลี่ยนไปตลอดกาลนั้น จาเหตุการณ์ที่เด็กชายคนหนึ่งมีปากเสียงกับอาม่าในโรงเรียน และสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการลงไม้ลงมือกัน แต่ในขณะเดียวกันเพลง Joy to the World ก็ดังขึ้นเหมือนกับวางคิวเอาไว้ ทำเอาคลิปกลายเป็นไวรัลในเวลาต่อมาตามที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (29 พ.ย.) TikTok “Ebux" ซึ่งคือเด็กชายในคล้ปดังกล่าวก็ยังถูกถามถึงรายละเอียดสาเหตุในเหตุการณ์นั้นอยู่ซ้ำๆ ล่าสุดน้องจึงออกมาเล่าเหตุการณ์นั้นให้ทุกคนฟังกันอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยระบุว่า “ตนเองนั้นมีชื่อว่า "เอฟ" ในปีนั้นน้องอยู่ ม.3 และกำลังนั่งเคลียร์งานอยู่กับเพื่อนๆ ตอนนั้นเพื่อนของน้องเอฟลุกขึ้นเต้นฟีลแบบรีเล็กซ์ๆ จากนั้นน้องๆ ก็ได้ยินอาม่าด่าขึ้นมาว่า "พวกเด็กอัสสัมไร้การศึกษา" และมีคำหยาบมาเรื่อยๆคำพูดของอาม่าค่อนข้างรุนแรงจนผู้ปกครองที่นั่งอยู่แถวนั้นให้ลูกเล็กเอามือปิดหู อาม่าจึงหันไปด่าผู้ปกครองว่า"XมาXเรื่องอะไรของX" น้องเอฟจึงเข้าไปคุยกับอาม่าว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมในสถานศึกษา ขอให้ออกไปทำด้ายนอก อาม่าได้ยินจึงไม่พอใจ โต้กลับไปว่า "Xสองตัวเป็นญาติกันเหรอถึงได้ปกป้องกัน" น้องเอฟจึงพลั้งปากพูดไปว่า "ไม่ป้าXxxสาระแน"จังหวะนั้นก็ตัดเข้าคลิปทันทีที่อาม่าเริ่มพูดคำว่า "และXนังนี่ด่าXสาระแน" จนเกิดเหตุการณ์บานปลายดังกล่าวขึ้น