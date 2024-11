ไทยผงาดเจ้าภาพอาเซียน ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันในภูมิภาค

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้าในฐานะประธานการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ครั้งที่ 33 เปิดเผยว่า ปีนี้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 33rd ASEAN Experts Group on Competition Meeting and Related Meetings) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต ไม้ขาวบีช รีสอร์ต ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้นำขององค์กรด้านการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในระดับอาเซียนตามแผนปฏิบัติการด้านการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Competition Action Plan: ACAP)โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า และไทย นอกจากนี้ยังมี ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่ 32 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานกฎหมายและสร้างสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาคอาเซียนให้เท่าเทียมกันและยกระดับให้ทัดเทียมสากล และร่วมกันกำหนดทิศทางนโยบายด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับภูมิภาคไปพร้อมกันนอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ รวมไปถึงการช่วยฝึกอบรมบุคลากรในด้านต่าง ๆ จากกลุ่มประเทศผู้ให้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยประเทศไทยกำลังมีการหารือร่วมกับประเทศออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้ความสำคัญและได้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา นอกจากนี้ จะหารือเรื่องกรอบความร่วมมือ ASEAN Framework Agreement on Competition (AFAC) ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้และพร้อมประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ รวมไปถึงเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการแข่งขันของอาเซียนในระยะต่อไป โดยแผนเดิมจะสิ้นสุดในปี 2025นอกจากนี้ นายรักษเกชาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินว่ามีความเข้มแข็งและความพร้อมในด้านการแข่งขันทางการค้าที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับ การแข่งขันทางการค้าและสะท้อนให้เห็นบทบาทของประเทศไทยในการสร้างความเป็นปึกแผ่นด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมามีการแต่งเพลง “ปณิธาน TCCT” เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของการแข่งขันทางการค้าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเพื่อเน้นย้ำปณิธานในการทำงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เสรีและเป็นธรรม