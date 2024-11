สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เผยความสำเร็จ 13 ปี ในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ต่อยอดกิจกรรม “การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ครั้งที่ 4 “ERC AWARDS 2024”

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์หนึ่งที่สำคัญตามมาตรา 97(3) ในการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยมุ่งหวังให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความยั่งยืนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จำนวน 806 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ 14 กองทุนขนาดกลาง 46 กองทุน และขนาดเล็ก 746 กองทุน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณกว่า 30,000 ล้านบาท ผ่านโครงการชุมชนกว่า 80,000 โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูผลสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. จึงได้จัดให้มีการประกวดผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับปีนี้ สำนักงาน กกพ. ยังคงต่อยอดความสำเร็จของกิจกรรมการประกวด จึงได้ดำเนินการจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 4ในชื่อ “การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2567” (ERC AWARDS 2024) ภายใต้แนวคิด “เราจะร่วมสร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง” Moving Towards Sustainable Future Together โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการดำเนินงานของ สำนักงาน กกพ.และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่งเสริมให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และโครงการชุมชน มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีพ.ศ. 2567 แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ การประกวดผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กองทุนขนาดใหญ่ดีเด่น และกองทุนขนาดกลางดีเด่น 2. ระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ การประกวดผลการดำเนินโครงการชุมชนที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงโรงไฟฟ้า แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ โครงการชุมชนดีเด่นด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณูปโภค และด้านพลังงานชุมชน 3. ระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การประกวดผลการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ 4. ระดับ ERC New Gen New Move ซึ่งเป็นการประกวดในระดับใหม่สำหรับปีนี้ โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวคิดการเขียนโครงการชุมชนเพื่อการพัฒนา ส่งเสริม หรือแก้ปัญหาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. ได้เข้าไปมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยปัจจุบัน กกพ. ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริม สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไปสู่การพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะทำการเปิดรับสมัครผลงาน “การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2567” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568และ มีการจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวด 16 ครั้งทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ Facebook: กองทุนพัฒนาไฟฟ้า https://www.facebook.com/powerfundpage