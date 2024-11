ททท. เรียกรวมพลสายเข้มคอกาแฟ ในงาน Northern Coffee Gathering 2024 ชวนสัมผัสเสน่ห์และวัฒนธรรมกาแฟภาคเหนือ 28 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “Amazing Northern Coffee Gathering 2024 ชุมนุมคนรักกาแฟ” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Winter Festivals เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น โดย ครั้งนี้ ททท. เสนออีเวนต์สร้างสรรค์เอาใจ คนรักกาแฟล้อมวงเรียนรู้เรื่องราวของกาแฟแบบถึงแก่น ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมพบปะกับเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟ นักคั่วกาแฟ และผู้ประกอบการในวงการกาแฟชั้นนำ เพื่อนำส่งประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย พร้อมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชางต่างชาติได้มาสัมผัสถึงวัฒนธรรมด้านกาแฟแถบภาคเหนือของประเทศไทยนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า งาน Amazing Northern Coffee Gathering 2024 ชุมนุมคนรักกาแฟ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Thailand Winter Festivals 2024 ภายใต้นโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม อีเวนต์ และเฟสติวัลอันหลากหลายและครอบคลุมในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “7 Wonders of Thailand” ตามเป้าหมายผลักดันประเทศไทยไปสู่ World Class Event Hub ประกอบกับเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมซึ่งเป็นไฮซีซันหรือฤดูกาลท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวออกนิยมเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก และงาน Amazing Northern Coffee Gathering 2024 ชุมนุมกาแฟ เป็นหนึ่งในอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมวดเทศกาลอาหารที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักกาแฟ ให้มาสัมผัสถึงวัฒนธรรมด้านกาแฟแถบภาคเหนือของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานทั้งโรงแรมที่พัก ระบบขนส่งการคมนาคมที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งวัฒนธรรมอันงดงาม ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ งานศิลปะและหัตถกรรม Art & Craft สินค้าท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์น่าสนใจ โดยเฉพาะเมล็ดกาแฟ สินค้าที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่และพืชเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ ตอนบน ซึ่งได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการประกอบกิจการธุรกิจกาแฟและคาเฟ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวทั่วทุกพื้นที่ของภาคเหนือ และเชื่อว่าการจัดงาน Amazing Northern Coffee Gathering 2024 ชุมนุมกาแฟ จะช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตอบโจทย์ความสนใจและต่อยอดกระแสการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม รวมทั้งส่งแรงกระเพื่อมถึงผู้ประกอบการร้านกาแฟและคาเฟ่ให้ตระหนักถึงการยกระดับคุณภาพของสินค้า เชื่อมโยงจุดเด่นนอกเหนือจากรสชาติ ไปยังคุณค่าของเรื่องราว กรรมวิธีการผลิตและแหล่งปลูกที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้หมุนเวียนแก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า งาน “Amazing Northern Coffee Gathering 2024 ชุมนุมคนรักกาแฟ” เป็นหนึ่งใน Event Marketing ที่ ททท. ตั้งใจสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวผ่านรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งนำเสนอเสน่ห์ไทยของภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด 5 Must Do in Thailand เพื่อต่อยอดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงกาแฟเรียนรู้ประสบการณ์ด้านกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ และกระตุ้นการจับจ่ายช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยงานนี้รวมคนรักกาแฟจากทั่วประเทศ มาสัมผัสเสน่ห์ของกาแฟไทยแท้จากแหล่งปลูกอันดับต้นๆ ของประเทศ เรียนรู้เรื่องราวของกาแฟแบบถึงแก่น ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมพบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ นักคั่วกาแฟ และผู้ประกอบการในวงการกาแฟชั้นนำ เพื่อนำส่งประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่คึกคักในช่วงไฮซีซั่น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือให้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ 1) กาดชาวสวนกาแฟ ตลาดรวมพลเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟจากทั่วภาคเหนือ นำกาแฟคุณภาพดีหลากหลายสายพันธุ์มาจำหน่าย พร้อมให้คำแนะนำและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟ 2) ชุมชนนักคั่วกาแฟเมืองเหนือ รวบรวมนักคั่วกาแฟฝีมือดีจากทั่วภาคเหนือ มาโชว์ฝีมือและแบ่งปันเทคนิคการคั่วกาแฟ พร้อมจำหน่ายกาแฟคั่วสดใหม่ 3) มุมญาติมิตรของกาแฟ พบกับผลิตภัณฑ์จากกาแฟและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชา โกโก้ ข้าว และผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ของภาคเหนือ และ 4) ลานกิจกรรม จัดกิจกรรมเสิร์ฟความสุขในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเสวนาเกี่ยวกับกาแฟ การสาธิตการชงกาแฟ การแข่งขันชงกาแฟ และการแสดงดนตรีAmazing Northern Coffee Gathering 2024 ชุมนุมกาแฟ ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมกาแฟของภาคเหนือ แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมกาแฟไทย ททท. จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษ และดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟชั้นเลิศได้ที่งาน Amazing Northern Coffee Gathering 2024 ชุมนุมคนรักกาแฟ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 Travel Buddyและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053 248 604