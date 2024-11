ใบเฟิร์น ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ช่อง ‘Bivoyage’ และ นิว ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวสายลุย ช่อง ‘Fit and Travel’ แชร์จังหวะตกหลุมรักกรุงไทเป! ชวนเหล่าแฟน ๆ ปั่นจักรยานชมเมือง สัมผัสการแสดงหุ่นกระบอก แวะเที่ยวย่านศูนย์วัฒนธรรม และลิ้มรสชาติอาหารท้องถิ่นในกรุงไทเปเพื่อกระตุ้นสีสันการท่องเที่ยวกรุงไทเปในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย สำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยว เทศบาลนครไทเป เชิญอินฟลูเอนเซอร์และนักแสดงชื่อดังของไทยอย่าง ใบเฟิร์น-อัญชสา มงคลสมัย จากช่องยูทูบ ‘Bivoyage’ และอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวสายลุยอย่าง นิว-ชัยวัฒน์ ชูสังข์ จากช่องยูทูบ ‘Fit And Travel’ เดินทางท่องเที่ยวที่กรุงไทเป ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคมที่ผ่านมา หวังเผยแพร่วัฒนธรรมที่หลากหลายของกรุงไทเปผ่านเลนส์ของอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยทั้งสองท่าน ผ่านรูปลักษณ์เมืองที่ทันสมัย รวมถึงรสชาติอาหารท้องถิ่นอันหลากหลาย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของกรุงไทเปมากยิ่งขึ้นสนง.สารสนเทศและการท่องเที่ยว เทศบาลกรุงไทเป เผยว่า สถานที่ในกำหนดการท่องเที่ยวของทั้งสองท่านในกรุงไทเปครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นและคำนึงถึงสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะสนใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นวัด สถานที่เชิงวัฒนธรรม แหล่งช็อปปิ้ง และย่านร้านอาหารหรือตลาดกลางคืน เช่น วัดซิงเทียน (Xingtian Temple), ถนนโบราณปัวผีเหลียว (Bopiliao Old Street), หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน (Sisi Nan Cun Village), และชมการแสดงหุ่นกระบอกแห่งไทเป (See-Join Puppet Theatre Restaurant) ซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ของกรุงไทเป นอกจากนี้ยังรวมถึงแหล่งช็อปปิ้งย่านซินอี้ (Xinyi Shopping District), แหล่งช็อปปิ้งย่านตงชู (Eastern District), สวนวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ซงซาน (Songshan Cultural and Creative Park), ซีเหมินติง (Ximending) และ ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ฮว๋าซาน (Huashan 1914 Creative Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และแหล่งวัฒนธรรมที่หลากหลายของกรุงไทเป โดยการเดินทางในครั้งนี้ ทั้งใบเฟิร์นและนิวก็ได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ทั้งจากตลาดกลางคืน ร้านอาหารระดับมิชลิน ไปจนถึงคาเฟ่ในย่านตะวันออกตงชู พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์รับประทานอาหารค่ำในรถบัสชมวิวพร้อมบรรยากาศระดับโรงแรมห้าดาว เพื่อนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยอยากสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของกรุงไทเปด้วยตนเองสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวสายลุยชื่อดังอย่าง นิว-ชัยวัฒน์ จากช่องยูทูบ ‘Fit And Travel’ ครั้งนี้ถือเป็นการมากรุงไทเปครั้งแรก ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างมาก โดยเฉพาะการได้ชมการแสดงหุ่นกระบอกแห่งไทเปที่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินใจ โดยนิวได้เล่าถึงความประทับใจต่อทักษะการแสดงหุ่นกระบอกของคณะ และรู้สึกดีที่กรุงไทเปยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ ทั้งยังนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์และเข้าถึงผู้ชมยุคใหม่ นอกจากนี้นิวยังชื่นชมตลาดกลางคืนของไทเปว่า "ตลาดกลางคืนของไทเปมีอาหารให้เลือกหลากหลายมาก ผมได้ลองชิมอาหารหลายอย่างและชอบมาก นอกจากนี้ในตลาดยังมีกิจกรรมสนุก ๆ เช่น เกมปาลูกโป่ง ซึ่งทำให้นึกถึงบรรยากาศแบบเดียวกันในประเทศไทย" อีกทั้งนิวยังเปิดประสบการณ์การปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำต้าเจีย เขากล่าวเพิ่มเติมว่า "ถึงแม้ว่าฝนจะตก แต่ทิวทัศน์ก็ยังคงสวยงามมาก หากมีโอกาสกลับมาที่ไต้หวันอีกครั้ง ผมจะมาปั่นจักรยานเที่ยวรอบกรุงไทเปอย่างแน่นอน"ทางด้านใบเฟิร์น-อัญชสา ผู้สร้างชื่อในฐานะนักแสดงจากละคร 'เสน่หา Diary ตอน กับดักเสน่หา' เธอยังมีอีกหนึ่งบทบาทในฐานะยูทูบเบอร์ชื่อดังจากช่อง ‘Bivoyage’ ที่ถึงแม้ว่าเธอจะชื่นชอบและมาเที่ยวกรุงไทเปหลายครั้งแล้ว การมาเยือนของเธอในครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาเจาะลึกสถานที่ในกรุงไทเปให้มากยิ่งขึ้น พร้อมเผยว่า "หลังจากมาไต้หวันครั้งแรกเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ใบเฟิร์นก็ตกหลุมรักกรุงไทเปนับตั้งแต่วันนั้น ใบเฟิร์นเองได้มาเยือนกรุงไทเปอีกถึง 6 ครั้ง แต่ทุกครั้งก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้น เพราะยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้ไป และอาหารอีกหลายอย่างที่ใบเฟิร์นยังไม่ได้ลองแต่อยากลองมาก" นอกจากนี้ยังรู้สึกประทับใจกับการปั่นจักรยานชมเมืองอย่างมาก โดยได้เลือกช่วงเวลายามเย็นเพื่อสัมผัสความโรแมนติกของกรุงไทเป ใบเฟิร์นกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า "กรุงไทเปในฤดูใบไม้ร่วงช่วงเย็น อากาศจะเย็นสบาย อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมและวิวทิวทัศน์ที่เอื้อต่อการปั่นจักรยาน ทำให้การปั่นจักรยานในเมืองรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบายอย่างมาก"สนง.สารสนเทศและการท่องเที่ยว เทศบาลกรุงไทเป เปิดเผยว่า กรุงไทเปยังมีเสน่ห์อีกมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาค้นพบ โดยหวังว่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งสองท่านจะช่วยส่งผ่านมุมมองทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของกรุงไทเปทั้งด้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวสู่สายตานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงไทเปด้วยตนเอง โดยทาง สนง.สารสนเทศและการท่องเที่ยว เทศบาลกรุงไทเป เสริมอีกว่า ในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2568 หรือปีหน้า จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา ‘World Masters Games’ ขึ้นที่กรุงไทเป จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมพาครอบครัวหรือเพื่อน ๆ มาท่องเที่ยวที่กรุงไทเปได้ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ "2025 World Masters Games" ( https://www.travel.taipei/wmg2025/en คลิปวิดีโอการท่องเที่ยวของใบเฟิร์น-อัญชสา ที่กรุงไทเป ช่องยูทูป ‘Bivoyage’: ( https://youtu.be/_L5pJuma-Sw?feature=shared ) คลิปวิดีโอการท่องเที่ยวกรุงไทเปครั้งแรกของนิว-ชัยวัฒน์ ช่องยูทูป ‘Fit and Travel’: ( https://youtu.be/OCJdfNcGry4?feature=shared