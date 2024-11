เซ็นทรัล รีเทล ปลื้ม! ปักธงความสำเร็จ แคมเปญ ‘Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ’ ร่วมบริจาคเงิน 2.5 ล้านบาท ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อส่งต่อหัวใจที่แข็งแรงให้แก่ผู้ป่วยเด็ก

ยิ้มรับความสำเร็จแคมเปญที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความสุข ผ่านการสนับสนุนสินค้าคอลเลกชันพิเศษทั้งอาร์ตทอยและเสื้อยืดน้อง Hi! ใจ ที่ออกแบบโดยครูปาน - สมนึก คลังนอก ศิลปินวาดภาพประกอบชื่อดัง ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญดังกล่าว สามารถรวบรวมยอดเงินจากการขายสินค้าได้ทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ในระยะเวลาเพียง 8 เดือน พร้อมส่งมอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ อีกทั้งกระแสตอบรับผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนมีเนื้อหาแคมเปญที่ถูกแสดงกว่า 21.9 ล้านครั้ง จำนวนผู้เข้าชมคลิปวิดีโอ Hi! ใจ กว่า 3.7 ล้านวิว จำนวนผู้เข้าชมเนื้อหาจากสื่อของ แบรนด์และสื่อโฆษณากว่า 18 ล้านครั้ง สามารถเข้าถึงผู้คนกว่า 13 ล้านครั้ง รวมถึงมียอดการคลิกไลก์ คอมเมนต์ แชร์และการมีส่วนร่วมถึง 3.8 แสนครั้งอีกด้วยกล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็น Green & Sustainable Retail & Wholesale ที่ไม่เพียงแต่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังใส่ใจดูแลความเป็นอยู่ของสังคม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “CRC Care” ทั้ง 7 มิติ เพื่อทำให้เซ็นทรัล รีเทล กลายเป็น Central to Life ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริง โดย 1 ใน 7 มิติ ที่เราให้ความสำคัญเสมอคือ ‘CRC Care for the Community’ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนั้น เซ็นทรัล รีเทล จึงได้เดินหน้ากลยุทธ์ Equity Marketing ภายใต้แนวคิด “Happiness Forward” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2567 ได้จัดแคมเปญ “Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ” ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับการรักษา และกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้ง”สำหรับภาพรวมแคมเปญ “Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ” ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคม 2567 พร้อมการจำหน่ายสินค้าอาร์ตทอย และเสื้อยืดคอลเลกชัน “น้อง Hi! ใจ” โดยบรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจากครูปาน - สมนึก คลังนอก ศิลปินเจ้าของผลงาน “น้อง Hi! ใจ” พร้อมหมอโอ๊ค - นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล และน้องอลิน มาร่วมแชร์เรื่องราวในฐานะครอบครัวที่มีประสบการณ์ตรง ตลอดจนได้รับความสนใจจากเซเลบริตี้-ศิลปินมากมายมาร่วมงานอย่างล้นหลาม ควบคู่ไปกับการนำเสนอคลิปวิดีโอ “Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ” ที่บอกเล่าเรื่องราวการส่งต่อความสุขของน้อง Hi! ใจ ที่นำแสดงโดยน้องวีต้าผู้เป็นตัวแทนของเด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด และได้รับการรักษาจนหายดี สามารถกลับมาส่งต่อความสุข และความสดใสให้กับผู้คนรอบข้าง ซึ่งคลิปวิดิโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังได้มีการส่งมอบมาสคอต “น้อง Hi! ใจ” ไซส์ไจแอ้นท์ ที่มีความสูงกว่า 2 เมตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ให้กับพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเป็นตัวแทนของความรัก ความสุข ความสดใส และความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคหัวใจในเด็กแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือสังคมให้แก่เยาวชนไทยอีกด้วยล่าสุดเซ็นทรัล รีเทล ได้ปิดจบแคมเปญอย่างสวยงาม ด้วยการมอบเงินบริจาคจำนวน 2,500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ขาดแคลนโอกาสและทุนทรัพย์ให้ได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม โดยมี ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล เลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา“ด้วยผลตอบรับที่ดีเกินคาดในแคมเปญครั้งนี้ ถือว่าเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวคิดของ เซ็นทรัล รีเทล ที่เชื่อว่าการสร้างและให้โอกาสคนคือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังเตรียมเดินหน้าสานต่อความสุขกับแคมเปญ “Happiness Forward” ในปีถัด ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบตามที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด”