รมว.การท่องเที่ยวและกีฬานำทีม ททท.ร่วมงาน Nihao! China กระชับสัมพันธ์ไทย-จีน ฉลองความร่วมมือ 50 ปี

โดยมีภารกิจเฉลิมฉลอง 50 ปี มิตรภาพไทย-จีน พร้อมผนึกกำลังยักษ์ใหญ่ OTA และสายการบินชั้นนำของจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เปิดโอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และดันนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย ฉลอง 50 ปีมิตรภาพไทย-จีนซึ่งภายหลังนายสรวงศ์ เทียนทอง เดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการตลาดการท่องเที่ยวให้ 5 ททท.สำนักงานจีนทั้ง สนง.ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, คุนหมิง, เฉิงตู และกว่างโจว บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยเน้นการยกระดับแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน พร้อมทั้งการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดปี 2568 จำนวน 8.8 ล้านคน ผลักดันแคมเปญ Thailand Grand Tourism & Sport Year 2025 สู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะที่ประธานกรรมการ ททท. และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ได้เน้นยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็น Top of Mind Destination ในกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short Haul) ทั้งตลาดจีนและตลาดศักยภาพ ด้วยการสร้างแพกเกจท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มร่วมกับบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ การรักษา Seat Capacity ร่วมกับสายการบินพันธมิตร การโปรโมตผ่านโซเชียลมีเดียร่วมกับ OTA ตลาดจีน การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยร่วมกับสื่อมวลชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาทางการทูตระหว่างไทย-จีน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันตลอดปี 2568 คาดว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการไทยจากนั้น นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานกรรมการ ททท., นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าฯ ททท., นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้, นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก, ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำประเทศจีนทั้ง 5 สำนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทย ในงาน China International Travel Mart (CITM) 2024 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับให้การต้อนรับ นายซุนเย่หลี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้มาเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยในงาน CITM 2024 ภายใต้แนวคิด “Let’s Have Fun in Amazing Thailand” นำเสนอความสนุกแบบไทยเจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม Gen Z, Young Millennials, Ladies เป็นกลุ่มมีศักยภาพสูงและมีสัดส่วนจำนวนมากในพื้นที่ตลาดนครเซี่ยงไฮ้เพื่อให้บรรลุนโยบายการตลาด ททท. เตรียมนำเสนอแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย ยิ่งไป ยิ่งติดใจ” หรือ “游泰国越玩越倾心” เพื่อบริหารความท้าทายด้านเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ การเติบโตของคู่แข่งรายใหม่ และช่วงชิงโอกาสตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มนักกีฬา กลุ่ม Fandom กลุ่มกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางรายใหม่ และกลุ่มคาราวาน ตอบโจทย์นโยบาย “Thailand Tourism Hub” ของรัฐบาล