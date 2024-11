NT แสดงศักยภาพด้านโทรคมนาคม ในงาน TELECOMS WORLD ASIA 2024 สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล รองรับการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของอาเซียน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชีย ภายใต้หัวข้อ Strengthening the Digital Economy in Asia: Insights from Thailand ว่า ประเทศไทยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศแล้วกว่า 90% และยังเร่งพัฒนาด้านการสื่อสารดิจิทัลและเทคโนโลยี เช่น เครือข่าย 5G, ระบบคลาวด์ และแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National AI Service Platform) ที่สนับสนุนการใช้งาน AI ในหลากหลายภาคส่วน และส่งเสริมการแข่งขันและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับประเทศพร้อมทั้งเร่งพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ Cloud Platform ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของรัฐบาลในการเร่งปรับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐกว่า 8,000 แห่ง ให้ทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น การสร้างแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซูเปอร์แอปของภาครัฐที่พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงบริการจากหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในแอปเดียว นอกจากนั้นยังสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชนโดยเฉพาะด้านธุรกิจดิจิทัล เช่น E-Commerce, Financial-Banking, Logistic ฯลฯ และพิจารณาร่างกฎหมายดิจิทัลและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการใช้งานและบริการที่สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานและการบริการทางด้านโทรคมนาคมเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย พร้อมยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศในด้านต่างๆ อีกด้วยด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้กล่าวในงานเสวนา ภายใต้หัวข้อ Telco as a National Service - keeping a billion customers connect ว่า “NT ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ และได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ให้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รองรับการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ด้วยการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารทั้งใน และระหว่างประเทศเช่น การพัฒนาโครงข่ายระหว่างประเทศผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำและระบบภาคพื้นดินที่เชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน, การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมอย่างเนื่อง เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ, การพัฒนาโครงข่าย 5G และเตรียมพร้อมวางรากฐานการใช้งาน 6G ในอนาคต เป็นต้นอีกทั้งยังสนับสนุนการปรับโครงสร้างระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสอดรับกับนโยบายการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ด้วยการนำเสนอบริการด้านดิจิทัลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพให้แก่ทางภาครัฐและภาคเอกชน เช่น บริการ Cloud Computing ที่มีใบรับรองมาตรฐานระดับสากล, บริการด้าน Cybersecurity, บริการ Big Data และ AI Connect เป็นต้น นอกจากนั้นยังสนับสนุนหน่วยงานด้วยบริการคลาวด์ภาครัฐ (GDCC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการวางรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนอกจากนี้ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ What’s next for wholesale in Asia เพื่ออัปเดตความพร้อมและการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อตอบรับธุรกิจ wholesale ที่มีแนวโน้มและอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในอนาคตและภายในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ NT ได้นำเสนอคอนเซ็ปต์ Connecting Opportunities, Powering Growth ชูความพร้อมในฐานะผู้นำด้านโทรคมนาคม ที่พร้อมส่งเสริมธุรกิจและเชื่อมต่อข้อมูลด้านดิจิทัลของอาเซียน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศที่หลากหลายและมีเสถียรภาพ ผ่านโครงข่ายระหว่างประเทศที่เชื่อมไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ทั้ง Telco, Content provider และ OTTs จำนวนมาก