Bitget หนุนพลังสตรีสร้างนวัตกรรมโลกคริปโตฯ ปูทางสู่ความเท่าเทียมทางเพศ ล่าสุดประกาศผู้ชนะรายการ Pitch n' Slay คว้าเงินรางวัลกว่า 10 ล้าน USD

Bitget เปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบการสตรีในวงการบล็อกเชนและ Web3 ที่ได้รับรางวัลจากรายการ Pitch n' Slay ภายใต้โครงการ Blockchain4Her ที่กรุงเทพฯ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Bitget มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ และเงินทุนจาก Foresight Ventures 100,000 ดอลลาร์ รวมถึงสิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายของ KillerWhales Season 3 และ Blockchain4Her Accelerator Program เพื่อสนับสนุนสตรีก้าวข้ามข้อจำกัดและสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้กับวงการคริปโตฯนางสาวเกรซี เฉิน (Gracy Chen) กรรมการผู้จัดการของบิตเก็ต (Bitget) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีและบริษัท Web3 ชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ประกอบการที่เป็นสตรีจะสามารถก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้ เนื่องจากยังมีข้อจำกัดจากสังคมที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางเพศ และวัฒนธรรมการทำงานที่ถูกครอบงำโดยผู้ชายเป็นใหญ่ การคิดนอกกรอบและสร้างชื่อเสียงของตัวเองจึงเป็นเรื่องยาก โครงการ Blockchain4Her จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นสตรีสามารถสร้างนวัตรกรรมให้กับเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Web3 ขึ้นมาได้ โดยล่าสุดได้จัดงาน "Pitch n' Slay" เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่กรุงเทพฯ ช่วงระหว่างที่มีการจัดงาน DevCon 2024 ภายใต้โครงการ Blockchain4Her เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีในวงการบล็อกเชน โดยมอบเงินทุนให้ผู้ชนะ 3 อันดับแรก และได้รับโอกาสในการนำเสนอต่อ Foresight Ventures เพื่อรับเงินทุนเริ่มต้น“งาน Pitch n' Slay ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการสตรีจากทั่วโลก โดยมีผู้สมัครกว่า 50 ราย เพื่อคัดเลือก 8 ทีมสุดท้ายเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยจะได้รับเงินทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพจาก Bitget มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินทุนสูงสุด 100,000 ดอลลาร์จาก Foresight Ventures พร้อมกับการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบล็อกเชน”โดยในงานดังกล่าวได้ผู้ชนะอันดับ 1-3 ดังนี้อันดับ 1: Julija Bainiaksina ผู้ก่อตั้ง MiniMe โครงการ AI agent as-a-serviceอันดับ 2: Doris Hernandez ผู้ร่วมก่อตั้ง Functor Network เครือข่ายอัตโนมัติสำหรับ AI agentsอันดับ 3: Anne Beh ผู้ก่อตั้ง Art3mis บริการพยากรณ์ดวงชะตาด้วย AIนอกจากนี้ งาน Pitch n' Slay ยังมีวิทยากรและผู้ตัดสินชื่อดังในวงการ Web3 เช่น Cecilia Hsueh ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Morph, Taya A CEO ของ World of Women, Tess Hau ผู้ก่อตั้ง Tess Ventures, Min Xue หุ้นส่วนของ Foresight Ventures และ Agne Linge หัวหน้าฝ่าย Growth ของ WeFi ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะให้คำติชมอันมีค่าแก่ผู้เข้าแข่งขัน และผู้ชนะจะได้รับเงินทุนสนับสนุน 10,000 ดอลลาร์ และมีสิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายของ KillerWhales Season 3 และ Blockchain4Her Accelerator Programภายในงาน Pitch n' Slay ยังได้จัดพิธีมอบรางวัล Blockchain4Her เพื่อยกย่องผู้นำหญิงผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านจากผู้ประกอบธุรกิจ Web3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็น เจนนี เหงียน, เบอา ยานา, เทเรซา จันดราวินาตา และ เชอริล ลอว์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโซลูชันอันชาญฉลาดและการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมคริปโตฯ ขณะที่ ทชา ปัญญาเนรมิตดี ได้รับรางวัล "ผู้ประกอบการหญิงนวัตกรรม Web3 - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"รางวัล Blockchain4Her SEA Awards มุ่งเน้นการเฉลิมฉลองพรสวรรค์ของสตรีที่กำลังก้าวขึ้นมา รวมถึงผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในโลกของ Web3 ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Bitget Wallet, World of Women, Foresight Ventures, BeinCrypto, BlockchainReporter, Bitcoin.com News, Cointribune, Hello Labs, BlockBooster, SheFi, Input Communication, Women in Web3 CH และ Crypto Girls Club ทำให้โครงการ Pitch n' Slay ได้แสดงให้เห็นพลังของการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเส้นทางที่เท่าเทียมสำหรับสตรีในวงการบล็อกเชน