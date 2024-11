จัดใหญ่เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับ 2024” ปีที่ 5 ในคอนเซปต์ “จันทบุรีนครอัญมณี” 5-9 ธ.ค.นี้

“จันทบุรี” จัดใหญ่เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับ 2024” ปีที่ 5 ในธีม “จันทบุรีนครอัญมณี” ระหว่าง 5-9 ธ.ค.นี้ ใน 3 แหล่งผลิต-จำหน่ายอัญมณียอดนิยมในเมืองจันท์ พบร้านค้าทั้งใน-ต่างประเทศกว่า 300 รายเมื่อเร็วๆนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5-9 ธ.ค.67จังหวัดจันทบุรี โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี, เทศบาลเมืองจันทบุรี, หอการค้าจังหวัดจันทบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจันทบุรี, เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จะจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2024 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้ธีมงาน “จันทบุรีนครอัญมณี” (Chanthaburi City of Gems) โดยจะมีการจัดงานใน 3 จุดซึ่งแหล่งผลิต-จำหน่ายอัญมณียอดนิยมภายใน จ.จันทบุรี ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริม อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง, อาคารเคพีจิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง และตลาดพลอย ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง ซึ่งเป็นตลาดซื้อขาย อัญมณีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนายมนต์สิทธิ์ กล่าวต่อว่า การจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2024 ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 มีเป้าหมายจะผลักดันให้เมืองจันทบุรีเป็นนครอัญมณีของโลก พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับใน จ.จันทบุรี ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่อการขยายตลาดการค้าสู่สากลอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า ส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วประเทศ ได้มีพื้นที่ในการเจรจาธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่ค้าที่มีศักยภาพและตรงตามความต้องการนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจในกลุ่มอาเซียน กลุ่มเอเชียตะวันออก ได้มาพบปะกันภายในงานนี้ ซึ่งจะมีร้านค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 ร้านค้า“จากข้อมูลสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับไทยล่าสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในตลาดส่งออกสำคัญของไทย ทำให้เห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจด้านนี้เป็นอย่างมาก” นายมนต์สิทธิ์ ระบุไฮไลท์ที่สำคัญ และไม่ควรพลาด ในปีนี้คือ คือ โซนการจัดแสดงนวัตกรรม ตู้แสงและโคมไฟ LED สำหรับจัดระดับสีอัญมณี ซึ่งสามารถลดการนำเข้า ตู้แสงจากต่างประเทศที่มีราคาสูง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย และการจัดแสดงนิทรรศการเครื่องประดับ ผู้ชนะเลิศการประกวด โครงการออกแบบเครื่องประดับ GIT's World Jewelry Design Awards 2024 นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯ และในปีนี้ได้รับเกียรติในการเสนอผลงานวิจัยจากผลงานวิจัยดีๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เทรนด์ธุรกิจใหม่ ปี 2025 นำโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นกิจกรรมยอดนิยม กิจกรรม Gems Tour การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาโดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมการทำเหมืองแบบดั้งเดิม ภูมิปัญญาด้านการเผาพลอย และการเจียระไนพลอย กับอีก 1 ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด พบกับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพจากผู้ผลิตตัวจริง จากจังหวัดจันทบุรี และประสบการณ์ใหม่ของการซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจตลอดทั้งงานผ่านใบรับรองอัญมณีโดย GIT และโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence (BWC)และยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการเครื่องประดับ Gems Tresure พร้อมสัมผัสประสบการณ์การค้า กับการจัดสัมมนาเสริมศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้านการตลาดการค้าออนไลน์และการออกแบบ รวมถึง BWC Business Matching การจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) การบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับโดย GIT ศูนย์ให้คำปรึกษา GIT Standard กิจกรรม Workshop โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมกล่องสุ่มพลอยเมืองจันท์ห้ามพลาด!! เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2024ระหว่างวันที่ 5-9 ธ.ค.67 นี้ ก่อนเทศกาลส่งท้ายปีเก่า มีกิจกรรมดีๆ ที่ “เมืองจันท์ นครอัญมณีโลก”.