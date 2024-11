Ibusiness จัดสัมมนาใหญ่ “2025 Net Zero กับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่” 26 พ.ย. นี้

Ibusiness จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี “2025 Net Zero กับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่” วันที่ 26 พ.ย. 2567 นี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีนายกรัฐมนตรี “แพทองธาร ชินวัตร” กล่าวเปิดงานผ่าน VTR พร้อมฟังปาฐกถาจาก “พิชัย ชุณหวชิร” รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ นักวิชาการ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนในขณะที่ทั่วโลกกำลังกังวลกับภาวะก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของการเกิด “ภาวะโลกร้อน” ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คน ทุกหน่วยงานองค์กรจึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กร Net Zero หรือการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กองบรรณธิการ ibusiness เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี ภายใต้หัวข้อ “2025 Net Zero กับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่” ในวันที่ 26 พ.ย. 2567 นี้ เวลา 8.30-12.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room (MR) 210-211พร้อมฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ นักวิชาการ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่การดำเนินธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการมีเป้าหมายในเรื่อง Net Zeroลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ฟรี ผ่าน QR CODEโดยมีกำหนดการ ดังนี้08.30 น. –09.00 น. : ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง08.40 น. –08.50 น. : นายพิชัย ชุณหวชิรรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและวิทยากรทุกท่านร่วมถ่ายภาพบริเวณPhoto Backdrop09.00 น. –09.05 น. : พิธีกรนำเข้าสัมมนา พร้อมนำเข้าVTR นายกรัฐมนตรีเปิดงาน09.05 น. –09.10 น. : VTR นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานสัมมนา “2025Net Zero กับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่Net Zero and the Challenges of The New Global Economy”09.10 น. –09.15 น. : พิธีกรนำเข้าปาฐกถา โดยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง09.15 น. -09.45 น. : นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถา09.45 น. –09.55น. : พิธีกรเชิญวิทยากรทุกท่านร่วมถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีวิทยากรพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ นักวิชาการ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน (ท่านละ25 นาที)09.55 น. –10.20 น. : ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม10.20 น. –10.45 น. : นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)10.45 น. –11.10 น. : ดร.คงกระพัน อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)11.10 น. -11.35 น. : นายรองเพชร บุญช่วยดีรองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือTGO11.35 น. –12.00 น. : นายธวัชชัย ชีวานนท์ประธานผู้บริหารProduct & Business Solutions ธนาคารกรุงไทย12.00 น. : พิธีกรสรุปการจัดงาน