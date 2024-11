“มศว” จับมือกับ “มธ” โชว์ 4 โครงการการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของนิสิตทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ และ อ.ดร.กษิด์เดช เนื่องจำนงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการดังกล่าวสำหรับ 4 โครงการการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจัดขึ้นตามหัวเรื่อง ดังนี้1. โครงการ “Unseen Gems of Kudee Khao : เสน่ห์ซ่อนเร้นแห่งกุฎีขาว” ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย คือ 1) นิทรรศการ “กลับสู่ดิน” บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อโลกหลังความตายถ่ายทอดผ่าน “กุโบร์” สุสานของชาวมุสลิม 2) กิจกรรมเวิร์กชอปทำบุหงารำไป (ถุงดอกไม้หอม) ที่สร้างแรงบันดาลใจมาจากลวดลายของมัสยิดบางหลวงอันวิจิตรงดงาม 3) การเยี่ยมชมมัสยิดบางหลวงสถาปัตยกรรมทรงไทยแห่งเดียวในโลก เรียนรู้เรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมผ่านมุมมองของคนในชุมชน และ 4) กัมปงอาหารแห่งชุมชนกุฎีขาว ที่ผู้เยี่ยมชมจะได้ลิ้มรสอาหารและขนมโบราณที่สืบทอดสูตรลับกันมาจากรุ่นสู่รุ่น2. โครงการ “我喜花你 : Lost in Talad Noi” ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมเวิร์กชอปประดิษฐ์กำไลข้อมือที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเศษเหล็ก “เซียงกง” นำมาเรียงร้อยด้วยลูกปัดสีสันตระการตา และ 2) กิจกรรมระบายสีพัดกระดาษรังสรรค์จากลวดลายประดิษฐ์จากหมอนไหว้เจ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชนย่านตลาดน้อย3. โครงการ “เสน่ห์วาริน งามศิลป์ ถิ่นสามเสน” ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ 1) นิทรรศยลมรดกวัฒนธรรย่านสามเสน 2) กิจกรรมเวิร์กชอปหลอมเศษเทียนเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ “หนึ่งแสงสว่าง 3 วัฒนธรรม” และ 3) กิจกรรมเวิร์กชอประบายสีถุงผ้า “ศิลป์ถิ่นวัฒนธรรม” โดยกิจกรรมนี้ได้สำรวจความงดงามของทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และอัตลักษณ์เฉพาะตัว4. โครงการ “Secret of Loeng (ความลับแห่งนางเลิ้ง) ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย คือ 1) นิทรรศการ Secret of Loeng ทรัพยากรวัฒนธรรมย่านนางเลิ้ง 2) กิจกรรมเวิร์กชอปปิ่นปักผมแป้งพวง และ 3) กิจกรรมเวิร์กชอปการรังสรรค์อุบะจากดอกไม้ประดิษฐ์สดและดอกไม้สดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวจาก 2 มหาวิทยาลัยนับเป็นการจุดประกายและสร้าง “ต้นกล้า” นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม สนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม “ทักษะ” การเรียนรู้มากกว่าองค์ความรู้ทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว รวมถึงการเสริมสร้างให้ชุมชนและนักศึกษาได้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็น “ต้นแบบ” ด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม อันนำไปสู่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในมิติด้านต่างๆ เพื่อความยั่งยืนต่อไป