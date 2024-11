จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัล “BASF Young Voices for a Sustainable Future“ เสียงจากคนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ - พฤศจิกายน 2567: บีเอเอสเอฟ ร่วมกับมูลนิธิ Junior Achievement ประเทศไทย (JA) ประกาศผลรอบสุดท้ายของโครงการ “BASF Young Voices for a Sustainable Future” โดยทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจในศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด ผ่านการนำเสนอโครงการที่สร้างสรรค์ เพื่อการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันทั่วโลก และปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดในประเทศไทย ซึ่งมีนักศึกษาจาก 8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 117 คน ส่งผลงานเข้าประกวดใน 13 โครงการ หลังจากผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดและการนำเสนอผลงานออนไลน์ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายมี 3 ทีม ได้แก่ ทีม Going Green Cacao จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม From Sea to Sustainability – The value of Red Seaweed จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีม Banana Shield: Community Driven Air - Filters from Banana Fibers จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้ง 3 ทีมนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บีเอเอสเอฟ ที่บางปะกง จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อย่างปลอดภัยและยั่งยืนจากการแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้ง 3 ทีมที่ได้ขึ้นนำเสนอโครงการของตนเองที่ประกอบไปด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างน่าประทับใจ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีมผู้ชนะเลิศจากโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของเกษตรกรรมโกโก้ในจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน ผ่านการใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Bio-Circular-Green)ทั้งนี้ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทุนและคำปรึกษาจากบุคคลากรของบีเอเอสเอฟ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อผลักดันแนวคิดที่นำเสนอในโครงการนี้ให้เป็นจริง โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเกษตรอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าของกากโกโก้ให้กลายเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งหลังจากโครงการเสร็จสิ้น จะมีการจัดทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ JA Worldwide เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล นอกจากนี้ ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติกับผู้เข้าแข่งขันจาก 7 ประเทศโครงการนี้สะท้อนถึงความสำคัญและมุ่งมั่นของบีเอเอสเอฟในการส่งเสริมผลักดันเยาวชนที่มีความสามารถ ให้เข้ามามีบทบาทในเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันผ่านทางแนวคิดและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเกี่ยวกับโครงการ “BASF Young Voices for a Sustainable Future”โครงการ “BASF Young Voices for a Sustainable Future” เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในปี 2567 เป็นร่วมมือระหว่างบีเอเอสเอฟ และมูลนิธิ Junior Achievement Worldwide (JA) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเยาวชนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยโครงการนี้มุ่งเน้นทในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนระหว่าง 15-20 ปี เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนของพวกเขา และความสำคัญของการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมที่ยั่งยืนโครงการนี้ให้ความสำคัญและเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ โดยมอบทุนทรัพย์ คำแนะนำ และเวทีในการแสดงออกถึงแนวคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งหวังที่จะเสริมพลังให้เยาวชนสามารถก้าวออกมาเป็นผู้นำที่มั่นใจในอนาคตเกี่ยวกับ บีเอเอสเอฟ ประเทศไทยบีเอเอสเอฟ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 55 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมหลักในประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจการเกษตร คะตะลิสต์ในยานยนต์ สีในการผลิตยานยนต์ เคมีเพื่อผลิตภัณฑ์อุปโภค เคมีเพื่อโภชนาการและสุขภาพ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม โพลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง โพลียูรีเทน และเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บีเอเอสเอฟได้เริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2509 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ มีฐานการผลิตทั้งหมด 4 แห่ง อีกทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคนิคของธุรกิจสีพ่นรถยนต์และศูนย์พัฒนาทางเทคนิคของธุรกิจโพลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประจำภูมิภาคอาเซียนที่ จ. สมุทรปราการ ในปี 2566 บีเอเอสเอฟ ประเทศไทย มียอดขายถึง 570 ล้านยูโร และมีพนักงานทั้งสิ้น 625 คน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.basf.com/th/