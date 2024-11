กทม. ผนึกกำลัง ไบเออร์ไทย เดินหน้าสู่การสร้างเมืองสุขภาพดี “Healthy City” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ร่วมกับลงนามในบันทึกข้อตกลงมุ่งสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมเสริมความรู้เท่าทันโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ให้กับประชาชนทั่วไป และกิจกรรมเดิน-วิ่งในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567เปิดเผยถึง การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) กับบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษาความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พศ.2561-2580) ในการสร้างเมืองสุขภาพดี Healthy City ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกาย อีกทั้งได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยมาตรฐานคุณภาพที่เท่าเทียม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม การที่ กทม. ได้พันธมิตรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ อย่างไบเออร์ไทย มาผสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในครั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพเดินหน้าสร้างสังคมสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืนกล่าวถึงการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ว่า เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของไบเออร์ไทยที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนให้คนไทยสามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค การรณรงค์ให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับคำวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลและป้องกันตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ และอีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการส่งเสริมให้ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร”(Health for all, Hunger for none)ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ กทม. และไบเออร์ไทย จะดำเนินการใน 2 กิจกรรม ดังนี้1) กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โดยให้ความรู้แก่ประชาชนร่วมกับแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้หญิงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที2) การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "Healthy Up! Run 2024” ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพสุขภาพตนเอง สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี การสร้างเมืองสุขภาพดี “Healthy City” และพันธกิจของไบเออร์ที่มุ่งมั่นให้ “ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่ขาดแคลนอาหาร” (Health for all, Hunger for none) และยังจะจัดให้มีกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ (Healthy Up! Talk) ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆอีกด้วย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Mini Marathon ระยะ 10 กิโลเมตร (10K) และ Micro Marathon ระยะ 5 กิโลเมตร (5K) มีเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการออกกำลังกายของประชาชนทุกกลุ่ม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ธันวาคม 2567 ทาง https://race.thai.run/healthyuprun2024 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=61566815558532