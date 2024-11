เปิดประวัติครอบครัว "วนาสิน" วันที่ศาลออกหมายจับคดีฉ้อโกง-ฟอกเงิน

วันนี้ (23 พ.ย.) จากกรณีที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ นพ.บุญ วนาสิน อายุ 86 ปี ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรี ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5645/2567 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2567 ข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน, ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค และธนาคารปฏิเสธไม่ให้ใช้เงินตามเช็คนั้น พร้อมด้วย นางจารุวรรณ วนาสิน อายุ 79 ปี ภรรยาของ นพ.บุญ น.ส.นลิน วนาสิน อายุ 51 ปี บุตรสาวของ นพ.บุญ และพวก รวม 9 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 7,500 ล้านบาท โดยพบว่า นพ.บุญ เดินทางออกนอกประเทศเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2567 เวลา 14.25 น. โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX712 ไปยังฮ่องกงสำหรับ นพ.บุญ วนาสิน อายุ 86 ปี เป็นบุตรชาย 1 ใน 2 คน ในจำนวนบุตรธิดา 8 คน ของนายสวง และนางสำเริง วนาสิน ครอบครัวประกอบธุรกิจค้าขายข้าวและสินค้าเกษตร เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์และทางเดินอาหาร John Hopkins University สหรัฐอเมริกา เริ่มงานในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลับมาทำงานที่ประเทศไทยในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาในปี 2519 นพ.บุญร่วมกับกลุ่มแพทย์ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรี และเป็นกรรมการบริษัทเมื่อเดือน พ.ค. 2520 ก่อนขยายอาณาจักรธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันด้านภรรยา นางจารุวรรณ วนาสิน อายุ 79 ปี นามสกุลเดิม รัตนะรัต บุตรสาวคนเล็กของ ดร.จ่าง รัตนะรัต อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณหญิงระเบียบ รัตนะรัต (วิชัยดิษฐ์) โดยมีพี่น้องรวมกัน 4 คน ได้แก่ นางจารุณี สูตรบุตร นายจิระ รัตนะรัต ศ.ดร.จริยา บรอคเคิลแมน เป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมาแตร์เดอี รุ่นเดียวกับ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย รัตนกุล คุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา นางระพีพรรณ ทัพพะรังสี ภรรยานายกร ทัพพะรังสี และนางสุนันทา ตุลยธัญ จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) College of New Rochell สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท THGนพ.บุญ และนางจารุวรรณ มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นายจอน วนาสิน บุตรชายคนโต ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Vassa College นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Massachusette Institute of Technology (MIT) บอสตัน สหรัฐฯ เคยเป็นอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมรสกับหญิงชาวไทย มีบุตรด้วยกัน 2 คน แต่ได้หย่าไปตั้งแต่เดือน ก.ย. 2566ส่วน น.ส.นลิน วนาสิน บุตรสาวคนเล็ก ปัจจุบันอายุ 51 ปี จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ Columbia University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Business Administration ของสถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาโท Engineering-Economic Systems and Operations Research จาก Stanford University สหรัฐอเมริกา เคยทำงานที่ธนาคารเพื่อการลงทุน Warburg Dillon Reed รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้บริหาร THG ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ (CCO) ปัจจุบันเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมรสกับชายชาวต่างชาติ