มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นการส่งเสริมทุกสถาบันให้ดำเนินการไปสู่เป้าหมวยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ศาตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นการส่งเสริม ทุกสถาบันให้ดำเนินการไปสู่เป้าหมวยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) Signing of the Statement of Commitment by Higher Education Institutions under the Council of University Presidents of Thailand and the Sustainable University Network Thailand เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ทุกสถาบันสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้สร้างและ พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เพื่อให้เป็น SDG Leadership ณ สำนักงาน United Nations Conference Center ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร