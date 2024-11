ไต้หวันโชว์นวัตกรรมอัจฉริยะในงาน TAIWAN EXPO 2024

MGR Online :

TAIWAN EXPO 2024 in Thailand จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Advancing Smart New Southbound" หรือ “ความอัจฉริยะก้าวหน้าตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไต้หวันที่ให้ความสำคัญกับประเทศในอาเซียน ภายในงานได้รวบรวมบริษัทชั้นนำจากไต้หวันกว่า 170 บริษัท นำเสนอนวัตกรรมด้าน Smart Manufacturing, Smart Medical, Smart Lifestyle, Circular Economy และ Culture & Tourismนอกจากกิจกรรมประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรม และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจแล้ว TAIWAN EXPO 2024 in Thailand ยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ ในโซน TAIWAN SELECT ที่นำเสนออาหารเพื่อสุขภาพ และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไต้หวัน ให้ผู้เข้าชมงานเพลิดเพลินไปกับการร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป เช่น การทำโคมไฟ 12 นักษัตรแบบไต้หวัน และการย้อมสีธรรมชาติจากพืชพื้นเมืองของไต้หวัน ที่ดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมากนางซินเทีย เจียง อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน กล่าวว่า ไต้หวันมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตอัจฉริยะ การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ และเทคโนโลยีสีเขียว งาน TAIWAN EXPO จะช่วยให้ไทยประสบความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยได้ตามเป้าหมาย พร้อมส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสังคม ระหว่างสองประเทศเพื่อสร้างโอกาสที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์มากขึ้นนายเจมส์ ซี. เฮฟ. ฮวง ประธาน สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) กล่าวถึงงาน TAIWAN EXPO ว่า เป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไต้หวัน โดยในปีนี้มุ่งเน้นด้านการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ซึ่งรวมถึงโซลูชันการตรวจสอบแบบดิจิทัล การวางแผนการดำเนินการด้วย AI เครื่องมือคำนวณปริมาณคาร์บอนและระบบการจัดการคาร์บอน และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโซลูชันทั้งหมดสนับสนุนประเทศไทยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รับมือกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกSmart Medical เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของงานในครั้งนี้ โดยโรงพยาบาลชั้นนำของไต้หวัน นำเสนอบริการทางการแพทย์พิเศพร้อมจัดโซนจำลองห้องผู้ป่วยอัจฉริยะ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของการดูแลสุขภาพในอนาคตที่จะช่วยยกระดับระบบการดูแลสุขภาพของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และลดความกดดันในการทำงานทางการแพทย์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ สำหรับภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)และการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) จัดแสดงความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีรีไซเคิล การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ และบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของไต้หวัน