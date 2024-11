มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ สสส. เปิดตัวแคมเปญ 'Second Chance' รณรงค์ให้ผู้หญิงหยุดให้โอกาสที่ 2 กับความรุนแรง

หากย้อนไปปีที่แล้ว คุณอาจเคยเห็น #เรื่องของจี้ ขึ้นเทรนด์โซเชียลทุกแพลตฟอร์ม เรื่องราวของจีจี้ สุพิชชา ปรีดาเจริญ เน็ตไอดอลสาววัย 20 ปี ได้กลายเป็นที่จดจำของหลายๆ คนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่พรากโอกาสในชีวิตของเธอไปก่อนวัยอันควรเนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งตรงกับวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับ BBDO Bangkok และ เฟลชแมน ฮิลลาร์ด นำเสนอแคมเปญใหม่ "Second Chance" ที่มอบโอกาสให้ จีจี้ สุพิชชา ได้กลับมามีบทบาทในหนังเรื่องใหม่ และใช้โอกาสนี้เปลี่ยนเรื่องเศร้าที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทั่วโซเชียล เป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงหยุดให้โอกาสที่สองกับความรุนแรงในความสัมพันธ์ และเลือกเปิดประตูรับโอกาสใหม่ๆ ที่ดีในชีวิต ติดตามชมหนัง "Second Chance" ได้ที่ https://youtu.be/_eOvAXrT600นางสาว อังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า "มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรถูกเมินเฉย เรามีพันธกิจในการสร้างชุมชนที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกัน ผ่านการจัดสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวแคมเปญ 'Second Chance' จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ เราเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถสร้างโอกาสใหม่และปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่าได้"นางสาว รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า "สสส. เห็นความสำคัญของการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนประเด็น สะท้อนปัญหา และถอดบทเรียนไปสู่การหาแนวทางแก้ไขมาตลอด เพราะหากไม่ป้องกันตั้งแต่ต้นทางความรุนแรงในครอบครัวและเสี่ยงต่อการมีสุขภาวะทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคมที่ไม่ดี ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ผู้ขอคำปรึกษามูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พบผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย โดยผู้กระทำส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดเป็นปัจจัยกระตุ้น ที่มีสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราพูดมาตลอดว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นทางของปัญหาใน 4 มิติ1.ด้านสุขภาพ เช่นก่อให้เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์, โรคตับ, โรคหัวใจขาดเลือด, ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น เกิดความรุนแรงในครอบครัว, ทะเลาะวิวาท, อุบัติเหตุทางถนน3.ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ทำให้ สูญเสียค่ารักษาพยาบาลมหาศาล, หน้าที่การงานมีปัญหา, ทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุ, ประเทศขาดโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นปัญหาด้านลบต่อประเทศชัดเจน4.ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีการศึกษาพบว่า 80% ได้รับผลกระทบจากคนที่ดื่มแอลกอฮอล์"นางสาว ชนิกานต์ สิทธิอารีย์ Creative Director BBDO Bangkok กล่าวว่า "หนังสั้นจากแคมเปญในปีนี้สร้างจากคอนเซปต์ “โอกาสที่ 2” โดยย้ำเตือนความจริงที่ว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้ว มักจะมีครั้งต่อไปเสมอ การเลือกที่จะไม่ให้โอกาสกับความรุนแรงเป็นการเปิดทางให้ตนเองได้สัมผัสกับโอกาสดีๆ ในชีวิตมากมาย หนังสั้น "Second Chance" ได้ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างใบหน้าของจีจี้ สุพิชชา นักแสดงสาวที่จากไป โดยกระบวนการทำงานต้องใช้รูปภาพและวีดีโอของจีจี้มากกว่า 4,000 รูป รวมถึงการใช้ฟุตเทจเสียงของจีจี้ทั้งหมดที่เคยมี เพื่อมาประมวลผลให้เราได้จีจี้ที่เสมือนจริงมากที่สุด และด้วยความร่วมมือจาก “มินนี่” น้องสาวแท้ๆของจีจี้ ที่ลงทุนมาแสดงด้วยตัวเอง เพื่อเป็นต้นแบบในการประมวลโครงหน้าจีจี้ ทางทีมงานต้องขอบคุณครอบครัวจีจี้มากๆ ที่พร้อมมาช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่แฝงข้อคิด พร้อมเชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนให้ความสำคัญกับโอกาสที่มอบให้กับตนเอง ให้การจากไปของจีจี้ไม่สูญเปล่า"นอกจากนี้ แคมเปญดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจาก Jobsdb by SEEK แพลตฟอร์มหางานชั้นนำของประเทศไทย ในการจัดเวิร์คช็อปเพื่อช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรง ให้ความรู้เรื่องการหางาน การเขียนเรซูเม่ และพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งาน เพื่อเริ่มสร้างโอกาสใหม่ๆ ด้วยตัวเอง และก้าวไปสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจหากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังประสบกับความรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเข้ามาที่:•เพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล https://www.facebook.com/wmpsocial•เว็บไซต์: http://www.wmp.or.th•โทรศัพท์: 02-513-2889ร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมอบโอกาสที่ดีให้กับตนเองและผู้อื่นไปด้วยกัน