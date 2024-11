ส่องหมวดหมู่ที่พัก Airbnb ท็อปฮิตใประเทศไทย.ที่มีการจองมากที่สุดในครึ่งปีแรก 2567

Airbnb เผยข้อมูลล่าสุด หมวดหมู่ที่พักที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางทุกมุมโลกที่มาเยือนประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ตอกย้ำประเทศไทยขึ้นแท่นท็อปลิสต์จุดหมายปลายทางที่มอบประสบการณ์แบบครบรส ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายพักผ่อน สายชิล และสายแอดเวนเจอร์สระสุดเจ๋ง (Amazing Pools) เป็นหมวดหมู่ที่ได้รับการค้นหามากที่สุด ตามด้วย เขตร้อน (Tropical), อุทยานแห่งชาติ (National Parks), ชายหาด (Beach), วิวสวย (Amazing Views), เมืองดัง (Top Cities), ริมทะเล (Beachfront), เล่นกอล์ฟ (Golfing), จุดเล่นเซิร์ฟ (Surfing), และ ฮ็อตฮิต (Trending)Airbnb ขอยกตัวอย่างที่พักสุดพิเศษทั่วไทยในแต่ละหมวดหมู่ยอดนิยมเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางที่กำลังมองหาที่พักสำหรับทริปถัดไป ดังนี้- พูลวิลล่าสุดหรูริมชายหาดที่ปราณบุรีหัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์พูลวิลล่าหรูริมทะเลพร้อมวิวมหาสมุทรสุดตระการตา อยู่ใกล้หาดสามร้อยยอดเพียงไม่กี่ก้าว วิลล่า 2 ห้องนอน 2 แห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวาง ห้องครัวอุปกรณ์ครบครัน และทีวีจอใหญ่ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจ(ทรอปิคอล / Tropical) - Kala HiLL Villa in the Forest, กาญจนบุรีวิลล่า 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เพื่อการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขาและลำธารเล็กๆ ผู้เข้าพักจะตื่นมาพร้อมได้ยินเสียงธรรมชาติและท่ามกลางสายหมอกในยามเช้า และเดินทางเพียง 10 นาทีถึงบ่อน้ำพุร้อนหินดาด เติมเต็มการพักผ่อนของคุณ- วิลล่าวิวสวยงาม, เพชรบูรณ์วิลล่า 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำท่ามกลางธรรมชาตินี้สามารถดื่มด่ำทะเลหมอกยามเช้า วิวธรรมชาติแบบ 360 องศา ที่สามารถชมทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตะวันตกดิน พร้อมบรรยากาศเงียบสงบและเปิดรับสัตว์เลี้ยง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย- Villa Pathio - ริมชายหาดสุดหรูและสระว่ายน้ำส่วนตัว, ชุมพรวิลล่าริมชายหาดขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวบ่อเมาอันเงียบสงบ พร้อมวิวสวยๆ ของเกาะไข่ โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีจากสนามบินชุมพร และใกล้หมู่บ้านชาวประมงที่เต็มไปด้วยอาหารทะเลสดใหม่- พูลวิลล่าสุดหรูดอยคำ, เชียงใหม่วิลล่า 2 ห้องนอนสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาและวิวภูเขาที่งดงามในเชียงใหม่ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้องอาบน้ำกลางแจ้ง สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร สามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้อย่างสะดวก เช่น วัดดอยคำ สวนพฤกษศาสตร์ราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอุทยานแห่งชาติดอยปุย- บ้านและแกลเลอรี่ของศิลปิน • ห้องสวีทสไตล์อังกฤษโคโลเนียล, กรุงเทพฯบ้านพักสไตล์โดดเด่นในคฤหาสน์เก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ใจกลางย่านจตุจักร ประกอบด้วยห้องชุดหนึ่งห้องนอนสไตล์บริติชโคโลเนียลพร้อมห้องน้ำในตัว ตัวบ้านได้รับการบูรณะและตกแต่งด้วยงานศิลปะอันงดงามและประณีต ถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาของกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัว- The Hermitage – วิลล่าริมชายหาดในสมุย, สุราษฎร์ธานีวิลล่า 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำแบบในฝันบนชายหาดที่จะได้สัมผัสความงดงามของต้นมะพร้าว หาดทราย และวิวทะเล จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบพร้อมระเบียงส่วนตัวสำหรับนั่งผ่อนคลาย รับประทานอาหารกลางแจ้ง และชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม- พูลวิลล่าในบรรยากาศปาล์มสปริงส์, ประจวบคีรีขันธ์ยกระดับประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่วิลล่าสไตล์ปาล์มสปริงส์ในเขาเต่า หัวหิน พูลวิลล่าส่วนตัวแห่งนี้มี 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พร้อมกับพื้นที่ใช้สอยเปิดโล่งกว้างขวางและสระว่ายน้ำ ตั้งอยู่ใกล้สนามกอล์ฟ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รักการออกรอบและต้องการการพักผ่อนสุดพิเศษ- เรดสกาย บีชวิว วิลล่า, สุราษฎร์ธานีทรอปิคอลวิลล่า พร้อมวิวมหาสมุทรสุดตระการตา และวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ภายในมีพื้นที่กว้างขวางและสระว่ายน้ำอินฟินิตี้แบบส่วนตัวซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดยอดนิยมเพียงไม่กี่ก้าว- สแกนดิเนเวีย - ลอฟท์ 4 ห้องนอนใกล้บีชแอนด์ซิตี้เซ็นเตอร์, ประจวบคีรีขันธ์บ้านลอฟท์สไตล์สแกนดิเนเวียที่ผสมผสานทั้งความความโมเดิร์นและโคซี่ โดยสถาปนิกท้องถิ่น พร้อมด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ เหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวใช้เวลาร่วมกัน บ้านพักตั้งอยู่ใจกลางหัวหินใกล้คาเฟ่และร้านอาหาร เดินทางไปชายหาดได้สะดวก