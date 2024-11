ซาโนฟี่ ประเทศไทย คว้ารางวัล AMCHAM Corporate Social Impact 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำผู้นำด้านสุขภาพที่ใส่ใจสังคม

ซาโนฟี่ ประเทศไทย บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลก รับรางวัล ‘องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดีเด่นประจำปี 2567’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 หรือ AMCHAM Corporate Social Impact Award 2024 ในระดับ Gold จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand) ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่น ของซาโนฟี่ ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน พร้อมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้นและส่งเสริมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีคุณมัณฑนา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจวัคซีน ซาโนฟี่ ประเทศไทยและเมียนมาร์ และมร. ชาร์ลส์ โทลิเอต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจยา ซาโนฟี่ ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซาโนฟี่ ประเทศไทย ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกัน และรักษาผู้ป่วยและประชาชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ผนวกกับข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้า และยังได้นำนวัตกรรมทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพในการป้องกัน และจัดการสภาวการณ์และโรคต่างๆ ซาโนฟี่ยังมีส่วนร่วมป้องกันความเจ็บป่วยด้วยวัคซีน นำเสนอการรักษาเพื่อยับยั้งและบรรเทาความเจ็บปวด และยังยืนหยัดเพื่อกลุ่มคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคหายาก และเคียงข้างผู้คนนับล้านที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังคุณเอริค ม็องสิยง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจยา ดูแลภาพรวมการดำเนินการของซาโนฟี่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย (SEA&I) กล่าวว่า “ซาโนฟี่ ในฐานะผู้นำนวัตกรรม สุขภาพระดับโลก ดำเนินธุรกิจในกว่า 70 ประเทศ ยึดถือพันธกิจเดียวกันในการทำงาน นั่นคือ We Chase the Miracles of Science to Improve People’s Lives เรามุ่งเน้นการพัฒนาและค้นคว้าวิจัย เพื่อนำเสนอแนวทางการรักษาที่ดีที่สุด หรือตอบโจทย์โรคที่ยังไม่สามารถรักษาได้ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ในภูมิภาค SEA&I ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีประชากรกว่า 2 พันล้านคน นอกจากการเข้าถึงการรักษาแล้ว การดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไป แคมเปญการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค เพื่อให้แนวทางแก่ประชาชนในการดูแลตัวเอง ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นส่วนหนึ่งภาพรวมที่ซาโนฟี่ใส่ใจและให้ความสำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน”คุณชาร์ลส์ โทลิเอต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจยา ซาโนฟี่ ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันโครงการเพื่อสังคมและชุมชนในประเทศไทย กล่าวว่า ซาโนฟี่ ประเทศไทย ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้ผู้ป่วยคนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนแล้ว เรายังริเริ่มโครงการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมหลักๆ ในปีนี้ถึง 2 โครงการด้วยกัน ได้แก่1. โครงการ “Sanofi Planet Care Upcycling Program คืนชีวิตใหม่ให้ปากกาอินซูลิน” ท่ามกลางสภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องดูแลโลก ซาโนฟี่ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาลชั้นนำ 6 แห่ง ได้จัดแคมเปญรณรงค์ให้ผู้ป่วยเบาหวานส่งคืนปากกาอินซูลินใช้แล้วไปทิ้งยังจุดบริการ เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกวิธี คืนชีวิตใหม่ให้ปากกาอินซูลินและลดขยะพลาสติกในเวลาเดียวกัน โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเรายินดีที่จะดำเนินโครงการต่อเนื่องและขยายผลต่อไปในปีหน้า2. โครงการ “โรงเรียนสุขสันต์ รู้ทันเบาหวาน” (Kids & Diabetes in School: KiDS) โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในหมู่เด็กและเยาวชน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี เน้นการออกกำลังกาย ทานอาหารตามหลักโภชนาการ และพักผ่อนให้เพียงพอ โดยต่อยอดมาจากโครงการระดับโลก ระหว่างซาโนฟี่ ร่วมกับ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) และในประเทศไทย ได้ร่วมมือกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการผ่านการจัดเวิร์คช้อป Train the Trainers นอกจากนั้น เรายังนำพนักงานจิตอาสาซาโนฟี่ ไปจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในโรงเรียน เนื่องในวันเบาหวานโลกอีกด้วยคุณมัณฑนา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจวัคซีน ซาโนฟี่ประเทศไทยและเมียนมาร์ กล่าวสรุปว่า "รางวัลนี้เป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยต่อไป เราได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการทำงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเสนอทางเลือกในการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปให้รู้เท่าทันภาวะโรคต่างๆ เพื่อดูแลตัวเองและคนรอบข้าง และการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยวัคซีนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง อาทิ ทารก เด็ก และผู้สูงอายุ เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไป”ซาโนฟี่ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ‘AMCHAM Corporate Social Impact Award’ สอดคล้องกับพันธกิจซาโนฟี่ คือ ‘We Chase the Miracles of Science to Improve People’s Lives : เรามุ่งมั่นไขว่คว้าความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน’ ซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ ผ่านการรักษาและป้องกัน แต่ยังทำงานขับเคลื่อนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน ชุมชน และสังคมในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่