SUPERVIVE เปิดให้เล่น Open Beta แล้ววันนี้!

ลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2024 – หลังจากที่เกมได้รับความนิยมขึ้นอันดับต้น ๆ ในงาน Steam Next Fest จากการตอบรับของผู้ทดสอบการเล่นนับแสนคนจากทั่วโลก Theorycraft Games จึงประกาศเปิดตัว SUPERVIVE เกมแนว MOBA BR ผสมฮีโร่ชูตเตอร์ ให้ผู้เล่นทั่วโลกได้สัมผัสความมันโดยในช่วง Open Beta นี้จะมีเซิร์ฟเวอร์รองรับในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และเกาหลี (ผ่าน NEXON) ผู้เล่นในภูมิภาคเหล่านี้สามารถเข้าร่วมได้ทันที ซึ่งช่วงทดสอบนี้จะเน้นรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้เล่นเพื่อปรับปรุงตัวเกมก่อนการเปิดตัวเวอร์ชันเต็ม 1.0 ในอนาคต[INSERT VIDEO] https://youtu.be/auV1HOQi360 โจ ทัง (Joe Tung) ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Theorycraft Games เผยว่า เรารู้สึกประทับใจในกระแสตอบรับรวมถึงการ สนับสนุนอย่างล้นหลามที่เกม SUPERVIVE ได้รับระหว่างงาน Steam Next Fest” หลังจากเห็นจำนวนผู้เล่นใหม่ที่เพิ่มขึ้น และคำขอ มากมายที่อยากให้เราเปิดเซิร์ฟเวอร์ต่อ เรารู้ทันทีว่าต้องปล่อย Open Beta ออกมาให้เร็วที่สุด” เขากล่าวเสริมว่า “นี่คือก้าวสำคัญของเรา แต่ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เราจะพัฒนาเกมต่อไปโดยรับฟังผู้เล่นอย่างใกล้ชิดและปรับปรุงในทุกแพตช์ ตราบใดที่ยังมีคนอยากเล่น SUPERVIVE เราจะเดินหน้าต่อไป”นอกจากความสำเร็จระดับโลกในงาน Steam Next Fest แล้ว SUPERVIVE ยังได้รับความสนใจจากผู้เล่นในเอเชีย จำนวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรมทดลองเล่นตลอดสัปดาห์ ทีมพัฒนามีแผนที่จะเพิ่มภาษาและเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นในเร็ว ๆ นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นในภูมิภาคดาวน์โหลด SUPERVIVE ฟรีได้แล้ววันนี้บน Steam! คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด10,000 ชั่วโมง! กับสถิติที่ที่พิสูจน์ได้เกม SUPERVIVE สร้างกระแสฮิตใน Steam Next Fest ด้วยยอดผู้เล่นใหม่หลายแสนคนที่ทดลองเล่นเป็นครั้งแรกและติดใจจนต้องเล่นซ้ำกันอย่างต่อเนื่องสถิติที่น่าทึ่ง:· ​ผู้เล่นใหม่เฉลี่ยเล่น SUPERVIVE อย่างน้อย 20 รอบ· ​ในช่วงสัปดาห์ของการทดสอบ Steam Next Fest เพียงสัปดาห์เดียว ผู้เล่นใช้เวลากับ SUPERVIVE รวมกว่า 67 ล้านนาที (หรือเทียบเท่ากับ 127 ปี!)· ​ระหว่างการแข่งขันในช่วงทดสอบนี้ มีการล่าฮันเตอร์ไปกว่า 13 ล้านครั้ง และพยายามเปิดหีบถึง 3.5 ล้านครั้ง ซึ่งล้มเหลวถึง 70%· ​เหล่าแฟนพันธุ์แท้ของ SUPERVIVE ก็ทุ่มเวลาให้เกมอย่างเต็มที่ โดยผู้เล่น VITEK ลงเวลาไป 93 ชั่วโมง และ Tharkum เล่นถึง 471 เกมภายในสัปดาห์เดียว!สำหรับอนาคตTheorycraft จะพัฒนาเกมนี้ไปพร้อมกับผู้เล่น โดยใช้โลกในเกมเป็นพื้นที่ทดลองสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งในเดือน ธันวาคมนี้พวกเขามีแผนจัดอีเวนต์ฤดูหนาวข้ามมิติในธีมใหม่ ๆที่จะมาพร้อมการพัฒนาแผนที่,พลังพิเศษ,ชุดแต่ง,อุปกรณ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเกมและสิ่งที่น่าติดตามในอนาคตผู้เล่นที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาของ Theorycraft และ SUPERVIVE สามารถซื้อได้ที่ Supporter Pack ซึ่งจะได้รับสกุลเงินในเกม ชุดแต่งตัวไอเทมพิเศษ และสิทธิพิเศษอื่น ๆมาร่วมสนุกใน Discord ของเรา เพื่ออัปเดตเกี่ยวกับ SUPERVIVE ก่อนใครที่นี่: https://discord.gg/SUPERVIVE