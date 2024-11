เอ้ก ดิจิทัล เปิดแนวทางใช้ MarTech Solution พลิกโฉมธุรกิจสู่การเป็น Smart SME ยกระดับการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในยุคดิจิทัล ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีไม่เพียงทำให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย โดยผู้บริโภคยุคนี้ต้องการประสบการณ์จากทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ ดังนั้น หากธุรกิจโดยเฉพาะ SME ไม่เร่งทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลก็มีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งและผู้บริโภคทิ้งไว้ข้างหลัง ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่า MarTech Solution เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดปรับการดำเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงขอแนะนำแนวทางยกระดับกระบวนการทางการตลาดด้วยเครื่องมือ MarTech ที่ทรงพลัง”เตรียมตัวอย่างไรจึงจะก้าวสู่ Smart SME และทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัล?•เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล เพราะการใช้ MarTech ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง องค์กรธุรกิจควรจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและยอดขายให้ครบถ้วน เพื่อวิเคราะห์ด้วย AI และนำไปวางกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ•กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า ฯลฯ•เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม โดยเน้นเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ•จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งด้านการลงทุนใน MarTech และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง•กำหนด KPI เพื่อติดตามผลลัพธ์และวัดความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ใช้ MarTech Solutionยกระดับกระบวนการทางการตลาด 3 ด้าน ด้วยการใช้ 3 MarTech Solution อย่างชาญฉลาด• ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการอัจฉริยะ (Data Analytics and Smart Management) ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยในการวางแผน จัดการ และตัดสินใจ โดยใช้โซลูชัน Data Analytics และ Business Intelligence (BI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นอินไซท์แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งอินไซท์ หรือข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น1) เข้าใจลูกค้าลึกซึ้ง ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า เทรนด์ตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น2) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดย BI จะช่วยสร้างรายงานธุรกิจแบบเรียลไทม์ ทั้งสรุปและคาดการณ์ยอดขาย เอื้อต่อการวางแผนงาน จัดการสต๊อก และตรวจสอบต้นทุน ช่วยให้ธุรกิจปรับตัวตามสถานการณ์ได้ทันที3) คาดการณ์แนวโน้มตลาด ข้อมูลที่วิเคราะห์จะนำมาแสดงผลรวมบน Dashboard เดียว ช่วยให้มองเห็นแนวโน้มตลาดและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว4) ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เมื่อมีอินไซท์เชิงลึกแบบครบรอบด้านจะช่วยให้การตัดสินใจสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การขยายสาขา เพิ่มสต็อก หรือจัดแคมเปญการตลาด● ด้านการตลาดและการขายอัจฉริยะ (Smart Marketing and Sale) เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างยอดขาย และสร้างตัวตนให้แบรนด์ด้วย MarTech ที่มีพลังในการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียด้วยอย่างแพลตฟอร์ม TikTok เพราะเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากและมีจำนวนชั่วโมงการใช้ต่อวันสูง โดย TikTok Solutions มีหลากหลายเครื่องมือ ทั้งโซลูชันวางกลยุทธ์การตลาด สร้างคอนเทนต์ ลงโฆษณา หรือเปิดร้านบนแพลตฟอร์ม ถือเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์กลุ่ม SME ที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยกระตุ้นยอดขาย● ด้านการบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Smart Customer Service) ในยุคที่ผู้คนเริ่มกลับมาใช้จ่ายและออกมาชอปปิงมากขึ้น ธุรกิจ SME ที่มีหน้าร้านหรือสาขา ควรสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและดึงดูดให้มาที่ร้าน ซึ่งโซลูชันที่อยากแนะนำคือ LINE AiBeacon โซลูชันนี้สามารถส่งข้อความ โปรโมชัน หรือข้อมูลต่าง ๆ แบบเฉพาะบุคคลได้อย่างเรียลไทม์เมื่อลูกค้าอยู่ใกล้พื้นที่ของร้าน ช่วยดึงดูดลูกค้าเข้าหน้าร้าน สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยการสื่อสารแบบ O2O (Online and Offline) พร้อมกระตุ้นการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ“ธุรกิจ SME สามารถนำ 3 แนวทางนี้ไปปรับใช้พร้อมกันเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีระบบการทำงานที่เชื่อมโยงกัน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงและลดต้นทุนทางธุรกิจ ช่วยให้เข้าใจและตอบความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น โดยเอ้ก ดิจิทัล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลที่พร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับ SME และทุกธุรกิจที่ต้องการปรับตัวสู่ดิจิทัล เรามี MarTech Solution ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI/ML มีโซลูชันที่หลากตอบโจทย์ทั้งด้านการตลาดดิจิทัล, CRM, โฆษณา และอีกมากมาย เรานำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรผ่านแพลตฟอร์มเดียว (One Platform) ที่เชื่อมต่อข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากหลายแหล่งเข้าสู่ระบบบนฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้วิเคราะห์อินไซท์และเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้ง สร้างโอกาสทางธุรกิจรอบด้าน ช่วยสนับสนุนธุรกิจทุกประเภทเติบโตอย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล” นางสาวรัฐธีร์ กล่าวสรุป