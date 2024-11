เซเลบริตี้เมืองไทยร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่สุนทรียะและความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยสุดหรู ผ่านโครงการสุดลักชัวรี่ "Connoisseur" by SC Asset

งานนี้มีแขกคนสำคัญมากมายทั้งนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย และเซเลบริตี้ชื่อดังจากหลากหลายวงการ อาทิ คุณอ๋อง วีกฤษฎิ์ พลาฤทธิ์, คุณฟลุ๊ค วราวุฒิ อัจริยศรีพงศ์, คุณจอม มนญสินี ฟูตระกูล, คุณเฉิน ภาณุ โกยะวาทิน, คุณบิ๊ก อัครวัชร คงสิริกาญจน์, คุณเมย์ พิชญ์นาฎ สาขากร, คุณทิปปี้ สุพรทิพย์ ช่วงรังษี มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งโดยแขกผู้มีเกียรติยังได้ร่วมรับประทานอาหารจาก เชฟโดมินิค บูเนียวด์ ดํารงตําแหน่งเชฟใหญ่ จาก โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ที่ได้รังสรรค์ผ่านแรงบันดาลใจจากโครงการ Connoisseur สู่อาหารให้ได้ลิ้มลอง ไปพร้อมกับเครื่องดื่มจาก Italasia อีกทั้งเครื่องสูตรพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะจาก Mixologist เคล้าเสียงเพลงจากวงดนตรีไวโอลิน อีกทั้งเสียงร้องทรงพลังจาก คุณเอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ แชมป์ The Voice All Star คนแรกของเมืองไทย ที่ได้มาร่วมสร้างสีสันและความบันเทิง ทำให้ค่ำคืนพิเศษนี้อบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจไม่รู้ลืมนอกจากนั้นภายในตัวบ้านแขกผู้มีเกียรติยังได้รับชมคอลเลคชั่นใหม่จาก Club21 และผ่อนคลายไปกับแบรนด์น้ำหอมจากอังกฤษ Jo Malone London อีกทั้ง Chanintr (ชนินทร์) ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้าน glassmaker จากฝรั่งเศส เป็นแบรนด์คริสตัลคุณภาพระดับโลก Saint-Louis (แซงต์หลุยส์) แบรนด์เครื่องแก้วคริสตัลจากประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และมีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ายาวนานกว่า 400 ปี อีกทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์จาก UNESCO เมื่อปี 2566 ให้แขกในงานได้ชื่นชมเครื่องแก้วคริสตัลของ แซงต์หลุยส์ ผลงานระดับมรดกโลกคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SCได้กล่าวถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ของการพัฒนาโครงการ Connoisseur ว่า "SC Asset มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงแต่สะท้อนความงามและความเป็นเอกลักษณ์ แต่ยังต้องสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันได้อย่างลงตัว ทั้งในด้านการออกแบบที่มีศิลปะ ความสะดวกสบายในการเดินทาง และการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด"โครงการ Connoisseur ได้รับการออกแบบโดยใช้แนวคิดจากศิลปะแบบ Beaux-Arts (โบซาร์) ความงามร่วมสมัยเหนือกาลเวลาสู่คฤหาสน์หรูบนทำเลพัฒนาการกับความประณีตในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างชีวิตทรงคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปให้ได้สัมผัสถึงความหรูหราและความงามเหนือกาลเวลา อีกทั้งฟังก์ชันพิเศษ Duplex Super car garage & mancave และ Lifestyle room ซึ่งเป็นสเปซที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มลักชัวรี่ พร้อมพื้นที่เปิดรับมุมมองของบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวที่เป็น RENDEZVOUS PARK สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ที่เป็นหัวใจของจุดนัดพบสำหรับผู้คน พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ได้แก่ Clubhouse, Main Park, Swimming Pool, Gym by Technogym, Dining Lounge, Kids’ Club, Working Lounge, Outdoor Playground และ สนาม Mini Golf ให้คุณได้ใช้เวลาพูดคุยกับแขกคนสำคัญไปพร้อมกับการทำกิจกรรมอย่างผ่อนคลาย มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Triple Security ควบคุมการเข้าออกด้วยระบบ Smart Gate เชื่อมต่อกับ Application “RueJai”กล้อง CCTV รอบโครงการ อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับด้วยรั้วกันขโมยรอบโครงการสูง 3 เมตร และทีมรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงConnoisseur ตั้งอยู่บนทำเลในซอยพัฒนาการ 32 ทำเลศักยภาพ เพียง 400 เมตร ถึง ถนนพัฒนาการ ถือเป็น คือ PRIME LOCATION รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพียง 2.2 กิโลเมตร(กม.) ถึง ทางด่วนพิเศษฉลองรัช(รามอินทรา-อาจณรงค์), เพียง 3.8 กม. ถึง จุดขึ้นทางด่วน(มอเตอร์เวย์), เพียง 1.5 กม. ถึง ถนนพระราม9, เพียง 5 กม. ถึงทองหล่อ ที่สุดของทำเลเมือง ใกล้ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาลและศูนย์สุขภาพ ใกล้โรงเรียนนานาชาติชั้นนำทั้งโซนสุขุมวิทและกรุงเทพกรีฑา ชื่อเสียง ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างไร้กังวลและเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงสำหรับครอบครัวที่ต้องการทั้งความสงบและการเข้าถึงเมืองได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่สวยงามและทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบาย แต่ยังได้ใส่ใจในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการอยู่อาศัยให้สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับทุกเจนเนอเรชัน ผ่านการนำเอานวัตกรรมที่ทันสมัยมาติดตั้งภายในโครงการ EV Charger, ระบบประตูเข้า-ออกอัจฉริยะ Smart Gate with License Plate Recognition, ระบบตรวจจับควันและความร้อน Smoke and Heat Detectors เพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยให้กับทุกครอบครัว, Solar-Roof House and Clubhouse บ้านและคลับเฮาส์ที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์, ขจัดมลพิษทางอากาศในบ้านด้วยระบบ Air Quality Solutions และ PlotphAI Centre ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย AI และ Smart IoT ศูนย์กลางปฎิบัติการตรวจจับถือเป็นอีกหนึ่งความทุ่มเทของ SC Asset ในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านในโครงการนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างหรูหราและเต็มไปด้วยความสะดวกสบายในทุกๆ ด้าน