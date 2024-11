ดีพร้อม ฉายภาพมาตรฐานฮาลาลผ่าน อุตสาหกรรมสาร ฉบับที่ 2 ประจำปี 2567 ย้ำภาพ “อุตสาหกรรมปลอดภัย” ภายใต้แนวคิด Halal for all : ฮาลาลเพื่อทุกคน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ขยายภาพมาตรฐานฮาลาล ผ่านวารสารอุตสาหกรรมสาร ฉบับที่ 2 ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Halal for all : ฮาลาลเพื่อทุกคน” สื่อสารมาตรฐานฮาลาลในมิติใหม่ สู่ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมปลอดภัย ตอกย้ำความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ ขยายโอกาสเจาะตลาดผู้บริโภค เพื่อเป็นไอเดียต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนายกิตติโชติ ศุภกำเนิด ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานฮาลาล ที่ดำเนินการด้วยกลยุทธ์อย่างเข้มข้น โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ที่การันตีการผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล 100 % ซึ่งตลอดการขับเคลื่อนโครงการกว่า 8 ปีที่ผ่านมา มีการรับรองมาตรฐานฮาลาล 850 กิจการ พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับ 9,000 คน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3,600 ล้านบาทผู้สนใจสามารถติดตามบทสัมภาษณ์เจาะลึกกลยุทธ์การส่งเสริมผู้ประกอบการสู่สามาตรฐานฮาลาล ได้ที่ วารสารอุตสาหกรรมสาร ฉบับที่ 2 https://e-journal.dip.go.th/ โดยสามารถสมัครสมาชิกวารสารอุตสาหกรรมสารได้ที่ https://forms.gle/FkBeXWoby9PWe2DYAนายกิตติโชติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วารสารอุตสาหกรรมสาร ฉบับที่ 2 ได้นำเสนอผ่านแนวคิด “Halal for all” รวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล และมุมมองใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาล ซึ่งเป็นมาตรฐานแห่งความปลอดภัย สะท้อนผ่านความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ สอดรับกับการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกันนี้ ยังได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดย กัญจน์รัตน์ ศักดิ์กรธนาศิริ หรือ พี่ไก่รัญจวน ที่สามารถยกระดับการผลิตปลาร้า สินค้าท้องถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ตลอดจนแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารว่างโดย ภรณ์ภัสสร โล่ภิญโญศิริ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายปรุงรสแสงตะวัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการพัฒนาธุรกิจ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรไทยโดย กร สุริยพันธ์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาสีฟันเทพไทยเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาลในภูมิภาค หรือ Halal Hub จะเกิดขึ้นได้ ด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เร่งเครื่องยกระดับกระบวนการผลิตให้ได้รับมาตรฐาน ดึงศักยภาพที่เรามีอยู่ ต่อยอดพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผ่านการสร้างกรอบความร่วมมือ ที่เข้มแข็งด้านมาตรฐานและการรับรองฮาลาลระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย พร้อมการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ การสร้างเวทีคู่ค้าเจรจาธุรกิจ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในเวทีโลก นายกิตติโชติ กล่าวทิ้งท้ายผู้สนใจสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม DIPROM Success Case ได้ที่ วารสารอุตสาหกรรมสาร ฉบับที่ 2 https://e-journal.dip.go.th/ โดยสามารถสมัครสมาชิกวารสารอุตสาหกรรมสารได้ที่ https://forms.gle/FkBeXWoby9PWe2DYAสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารอุตสาหกรรมสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02-430-6860 ต่อ 1032 ติดตามวารสารฯฉบับย้อนหลังได้ที่ https://e-journal.dip.go.th/ และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/diprom.ejournal