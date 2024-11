หนุ่มๆ เศร้า! อิมแพ็คฯ ประกาศยกเลิกจัดงาน AV Expo ในไทย เหตุขัดข้องของผู้จัดงาน

จากกรณีที่กลายเป็นประเด็นฮือฮาสำหรับ AEE Asia Entertainment Expo 2024 หรืองานเฟสติวัลด้านวัฒนธรรมอะเมซิ่ง 2024 ที่เตรียมจัดงาน AV Expo ในไทย โดยมีชื่อนักแสดงสาวตัวท็อปชื่อดังจากญี่ปุ่นมาเพียบ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2567 ที่อิมแพ็ค ฟอรัม ฮอลล์ 4ล่าสุดวันนี้ (19 พ.ย.) เพจ “IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center" หรือ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้แจ้งยกเลิกการจัดงานแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมทางวัฒนธรรมและความบันเทิงในเอเชีย หรือเอเชีย เอนเตอร์เทนเมนต์ เอ็กซ์โป 2024 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2567เนื่องมาจากเหตุขัดข้องของผู้จัดงานอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในฐานะผู้ให้บริการเช่าใช้พื้นที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อขัดข้องดังกล่าวIMPACT Muang Thong Thani announces the cancellation of:The Asia Entertainment Expo 2024, scheduled for November 22–24, 2024.The cancellation is due to issues arising from the event organizer.As the venue provider, IMPACT Muang Thong Thani is not involved in any way with the said issues.”